Una de las recetas más prácticas del momento: esta comida dulce usa pocos ingredientes, rinde más y mejora la nutrición diaria.

El budín de banana sin manteca se volvió una de las recetas favoritas para quienes buscan una comida casera rendidora, húmeda y fácil. Al hacerse en una sola mezcla y con ingredientes simples, logra una textura suave que destaca por su sabor natural y un perfil de nutrición más equilibrado.

Esta preparación aprovecha el dulzor propio de la banana madura, lo que permite reducir grasas sin resignar placer. Además, es ideal para resolver desayunos o meriendas con recetas accesibles, pensadas para la comida diaria, donde los ingredientes cumplen un rol clave en la nutrición.

Uno de los grandes beneficios de este budín es su versatilidad. Se adapta a lo que tengas en casa y rinde varias porciones, algo fundamental en tiempos donde se buscan recetas económicas y prácticas. Así, esta comida se transforma en una aliada para aprovechar bananas maduras, sumar ingredientes nobles y mejorar la nutrición sin complicaciones.

image Budín casero con recetas, comida simple, buenos ingredientes y más nutrición. Otro punto fuerte es que no necesitás batidora ni pasos complejos. Todo se mezcla en un solo bowl, lo que reduce tiempos y limpieza. Por eso, estas recetas simples ganan cada vez más lugar en la comida cotidiana, especialmente cuando priorizás ingredientes reales y una nutrición más consciente.

Ingredientes 3 bananas maduras

2 huevos

½ taza de azúcar

½ taza de aceite neutro

1 taza y ½ de harina leudante

1 cucharadita de esencia de vainilla

Opcional: nueces o chips de chocolate image Budín casero con recetas, comida simple, buenos ingredientes y más nutrición. Paso a paso En un bowl, pisá las bananas hasta obtener un puré. Este paso aporta humedad natural y mejora la nutrición de la comida .

Agregá los huevos, el azúcar, el aceite y la vainilla. Mezclá bien hasta integrar todos los ingredientes en una sola preparación, clave en estas recetas simples.

Sumá la harina leudante y uní con movimientos suaves. Así mantenés la textura aireada típica de esta comida casera, cuidando la nutrición .

Si querés, incorporá frutos secos o chocolate para enriquecer los ingredientes sin alterar la base de las recetas .

Volcá en un molde y llevá a horno medio por 40 minutos. Dejá enfriar y disfrutá una comida rendidora, sabrosa y con mejor nutrición.