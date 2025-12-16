Fresca y rendidora: cómo hacer una torre de panqueques de espinaca, ideal para las juntadas de fin de año

Ideal para un almuerzo liviano, una cena sin complicaciones o incluso para llevar a una reunión, combina verduras, proteínas y una presentación que siempre sorprende.
Lo interesante de esta propuesta es que parte de algo simple como los panqueques, pero les da una vuelta de tuerca al sumarles espinaca en la masa. Eso no solo aporta color, sino también sabor y un perfil más nutritivo.
El relleno se arma por capas, alternando vegetales frescos, fiambres, huevo y una salsa suave que une todo sin tapar los sabores. Cada corte muestra las capas bien definidas y convierte al plato en un verdadero protagonista de la mesa.
No hace falta ser un experto en la cocina para animarse. La masa se prepara en minutos, los panqueques se cocinan rápido y el armado es tan flexible como creativo. Podés respetar las capas tal cual están pensadas o adaptarlas según tus gustos: cambiar verduras, sumar pollo, usar otro tipo de queso o incluso hacer una versión vegetariana sin fiambre.
Ingredientes para la torre de panqueques
Para los panqueques
1 taza de leche descremada
3 huevos
1/2 taza de espinaca cocida, bien escurrida y picada
El paso a paso para el plato estrella de Fin de Año
Preparar la masa: Colocá en un recipiente la leche, los huevos, la espinaca, la harina integral y la harina común. Procesá o licuá hasta obtener una mezcla lisa y homogénea.
Cocinar los panqueques: Calentá una sartén antiadherente con apenas un poco de aceite. Volcá un cucharón de mezcla y cociná de ambos lados. Repetí hasta terminar la masa; salen aproximadamente 8 panqueques.
Preparar la salsa: Mezclá el queso untable con la salsa Caesar hasta lograr una crema pareja.
Armar la torre: Colocá un panqueque como base, untalo con salsa y agregá la primera capa de relleno. Continuá alternando panqueques, salsa y capas hasta completar la torre.
Decorar y servir: Terminá con huevo duro picado, aceitunas y hojas de albahaca. Llevala a la heladera un rato antes de servir para que tome mejor consistencia.