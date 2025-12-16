Fresca y rendidora: cómo hacer una torre de panqueques de espinaca, ideal para las juntadas de fin de año

Esta es de las recetas que no puede faltar en la mesa de reuniones o de las Fiestas de fin de año porque es simple, fresca y rendidora.

Hay recetas que se ganan un lugar fijo en la mesa familiar porque son ricas, rendidoras, vistosas y además permiten jugar con los ingredientes que tenemos en la heladera. La torre de panqueques de espinaca es exactamente eso y un clásico de las reuniones de fin de año y de las Fiestas.

Ideal para un almuerzo liviano, una cena sin complicaciones o incluso para llevar a una reunión, combina verduras, proteínas y una presentación que siempre sorprende.

Lo interesante de esta propuesta es que parte de algo simple como los panqueques, pero les da una vuelta de tuerca al sumarles espinaca en la masa. Eso no solo aporta color, sino también sabor y un perfil más nutritivo.

torre de panqueques de espinaca. El relleno se arma por capas, alternando vegetales frescos, fiambres, huevo y una salsa suave que une todo sin tapar los sabores. Cada corte muestra las capas bien definidas y convierte al plato en un verdadero protagonista de la mesa.

No hace falta ser un experto en la cocina para animarse. La masa se prepara en minutos, los panqueques se cocinan rápido y el armado es tan flexible como creativo. Podés respetar las capas tal cual están pensadas o adaptarlas según tus gustos: cambiar verduras, sumar pollo, usar otro tipo de queso o incluso hacer una versión vegetariana sin fiambre.