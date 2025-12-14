Cómo hacer turrón de maní para Navidad: receta casera que solo lleva 5 ingredientes

Qué ingredientes necesita el turrón de maní hecho en casa
Para preparar este turrón de maní casero se necesitan estos ingredientes:
300 gramos de azúcar.
Agua (cantidad necesaria).
2 claras de huevo.
400 gramos de pasta de maní.
2 cucharadas de cacao amargo (opcional).
Antes de comenzar con los pasos, es importante preparar el almíbar mezclando el azúcar con el agua y llevándolo a fuego moderado.
Es importante que el azúcar se disuelva por completo y que el almíbar alcance una consistencia espesa sin llegar a caramelizarse.
Este punto es clave porque permitirá que el merengue se forme de manera estable cuando se incorpore a las claras.
Cómo es el paso a paso para unir todo y lograr un mantecol firme y parejo
Mientras el almíbar toma temperatura, batí las claras en un bowl amplio hasta que estén espumosas. No es necesario que formen picos firmes en esta etapa inicial.
Una vez listo el almíbar caliente, incorporá en forma de hilo sobre las claras mientras se continúa batiendo de manera constante. Este proceso permite cocinar suavemente las claras y formar un merengue firme y brillante.
Seguí batiendo hasta que la preparación esté a temperatura ambiente. Esto garantiza una mejor integración de los ingredientes posteriores. En este punto se agrega la pasta de maní y el cacao amargo si decidís utilizarlo.
La mezcla debés integrarla con movimientos envolventes hasta lograr una pasta homogénea y espesa.
Luego, volcá la mezcla en un molde previamente forrado con papel manteca o apenas aceitado. Podés utilizar una budinera o un molde rectangular para darle la forma clásica.
Una vez armado, llevá a la heladera durante toda la noche. El frío permitirá que el turrón tome cuerpo y se compacte correctamente. Al día siguiente podrás desmoldarlo con facilidad y está listo para cortar en porciones y servir.