Cómo hacer turrón de maní para Navidad: receta casera que solo lleva 5 ingredientes

Llegan las fiestas de fin de año y el turrón de maní no puede faltar en la mesa. Esta receta casera revive el clásico mantecol con pocos ingredientes.

Es una receta ideal para compartir en familia y sumar un toque artesanal a la mesa navideña sin complicaciones.

Ya se acerca Navidad y no pueden faltar los dulces de la época. Por eso, una buena idea es realizar el turrón de maní en casa. Esta receta mantiene la textura y el sabor original del clásico mantecol. Se realiza en pocos pasos con solo 5 ingredientes.

Qué ingredientes necesita el turrón de maní hecho en casa Para preparar este turrón de maní casero se necesitan estos ingredientes:

300 gramos de azúcar.

Agua (cantidad necesaria).

(cantidad necesaria). 2 claras de huevo.

400 gramos de pasta de maní.

2 cucharadas de cacao amargo (opcional). Antes de comenzar con los pasos, es importante preparar el almíbar mezclando el azúcar con el agua y llevándolo a fuego moderado.

Es importante que el azúcar se disuelva por completo y que el almíbar alcance una consistencia espesa sin llegar a caramelizarse.

Este punto es clave porque permitirá que el merengue se forme de manera estable cuando se incorpore a las claras.