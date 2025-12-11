11 de diciembre de 2025 - 18:03

Torta de chocolate vegana: receta sin gluten y ultra deliciosa

Esta preparación es ideal para quienes desean disfrutar de un postre delicioso y saludable sin renunciar al sabor.

Este postre es la solución para las personas veganas y para las que no quieren descuidar la dieta.

Foto:

web
Por Alejo Zanabria

Esta receta es ideal para continuar cualquier dieta.

Pan de zanahoria y almendra: alternativa sin horno que es ideal para bajar de peso

Esta tarta cremosa es rendidora y está repleta de sabor.

Tarta de choclo cremosa: receta rendidora, con sabor único y en pocos minutos

Receta
Ingredientes

  • 140 g de harina de teff .
  • ½ taza de harina de arroz.
  • ½ taza de almidón de una papa.
  • ½ taza de cacao en polvo sin azúcar.
  • 1 cucharadita de levadura química
  • 1 cucharadita de bicarbonato de sodio.
  • 2 bananas maduras.
  • 1 taza de jugo de naranja natural.
  • ½ taza de aceite vegetal.
  • ¼ taza de sirope de agave.
  • ½ taza de azúcar de coco.
  • Nata vegetal para decorar.
  • Corazones de chocolate vegano para decorar.
Receta
Paso a paso para hacer este postre

  1. Antes de comenzar, encendé el horno a 180 grados para que esté listo cuando terminés de preparar la masa.
  2. En un bol grande, mezclá las harinas, el almidón de la papa, el cacao en polvo, la levadura química y el bicarbonato.
  3. Prepará los ingredientes húmedos: En una licuadora o procesadora, colocá los plátanos, el zumo de naranja, el aceite vegetal, el sirope de agave y el azúcar de coco. Procesá hasta que todo esté bien integrado y obtengas una mezcla homogénea.
  4. Verté la mezcla húmeda en el bol con los ingredientes secos y remové bien hasta que se forme una masa uniforme y sin grumos.
  5. En un molde redondo, previamente engrasado o cubierto con papel para hornear, verté la masa de la torta. Asegurate de distribuirla de manera uniforme.
  6. Llevá la torta al horno y horneá durante unos 30 minutos. Para verificar si está lista, introducí un palito de madera - o un cuchillo- en el centro; si sale seco, la torta está en su punto.

Una vez que la torta se haya enfriado, desmoldala con cuidado y cubrila con nata vegetal. Para un toque final especial, espolvoreá corazones de chocolate por encima.

