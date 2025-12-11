Torta de chocolate vegana: receta sin gluten y ultra deliciosa

Antes de comenzar, encendé el horno a 180 grados para que esté listo cuando terminés de preparar la masa.
En un bol grande, mezclá las harinas, el almidón de la papa, el cacao en polvo, la levadura química y el bicarbonato.
Prepará los ingredientes húmedos: En una licuadora o procesadora, colocá los plátanos, el zumo de naranja, el aceite vegetal, el sirope de agave y el azúcar de coco. Procesá hasta que todo esté bien integrado y obtengas una mezcla homogénea.
Verté la mezcla húmeda en el bol con los ingredientes secos y remové bien hasta que se forme una masa uniforme y sin grumos.
En un molde redondo, previamente engrasado o cubierto con papel para hornear, verté la masa de la torta. Asegurate de distribuirla de manera uniforme.
Llevá la torta al horno y horneá durante unos 30 minutos. Para verificar si está lista, introducí un palito de madera - o un cuchillo- en el centro; si sale seco, la torta está en su punto.
Una vez que la torta se haya enfriado, desmoldala con cuidado y cubrila con nata vegetal. Para un toque final especial, espolvoreá corazones de chocolate por encima.