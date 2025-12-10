Pan de zanahoria y almendra: alternativa sin horno que es ideal para bajar de peso

La preparación de un pan de zanahoria y almendra en sarténofrece una alternativa práctica y nutritiva para quienes buscan postres compatibles con una dieta enfocada en perder peso. Esto es gracias a que la zanahoria, reconocida por su aporte de fibra, se une a la harina de almendra, una opción baja en carbohidratos y rica en grasas saludables.
Recetas como esta suelen destacarse en guías de cocina saludable, ya que permiten elaborar productos dulces sin recurrir a harinas refinadas ni azúcares añadidos, y con la facilidad de hacerse sin horno.
Ingredientes
2 zanahorias medianas, peladas y ralladas.
2 huevos grandes.
50 ml de bebida vegetal o leche descremada.
80 g de harina de almendra.
40 g de harina de avena.
2 cucharadas de edulcorante sin calorías (ajustar al gusto).
1 cucharadita de polvo de hornear.
1 cucharadita de canela en polvo (opcional).
1 pizca de sal.
Aceite en spray o unas gotas para engrasar la sartén.
Paso a paso para hacer este pan
Lavar, pelar y rallar las zanahorias.
Batir los huevos en un recipiente grande hasta obtener una mezcla espumosa.
Añadir la bebida vegetal o leche y el edulcorante. Mezclar.
Incorporar la zanahoria rallada.
Agregar la harina de almendra, la harina de avena, el polvo de hornear, la canela y la sal. Mezclar hasta que todos los ingredientes se integren.
Engrasar una sartén antiadherente y calentarla a fuego bajo.
Verter la mezcla en la sartén y distribuirla de manera uniforme. Cubrir con una tapa ajustada.
Cocinar durante 20 minutos y revisar que la base esté firme.
Cuando los bordes se despeguen y la base esté dorada, dar la vuelta con ayuda de un plato. Cocinar cinco minutos más del otro lado.