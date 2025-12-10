10 de diciembre de 2025 - 12:31

Pan de zanahoria y almendra: alternativa sin horno que es ideal para bajar de peso

Considerado un postre, esta receta es fácil de realizar en casa y puede ser una alternativa complementaria a la dieta.

Foto:

web
Por Alejo Zanabria

La preparación de un pan de zanahoria y almendra en sartén ofrece una alternativa práctica y nutritiva para quienes buscan postres compatibles con una dieta enfocada en perder peso. Esto es gracias a que la zanahoria, reconocida por su aporte de fibra, se une a la harina de almendra, una opción baja en carbohidratos y rica en grasas saludables.

Recetas como esta suelen destacarse en guías de cocina saludable, ya que permiten elaborar productos dulces sin recurrir a harinas refinadas ni azúcares añadidos, y con la facilidad de hacerse sin horno.

Recetas
Ingredientes

  • 2 zanahorias medianas, peladas y ralladas.
  • 2 huevos grandes.
  • 50 ml de bebida vegetal o leche descremada.
  • 80 g de harina de almendra.
  • 40 g de harina de avena.
  • 2 cucharadas de edulcorante sin calorías (ajustar al gusto).
  • 1 cucharadita de polvo de hornear.
  • 1 cucharadita de canela en polvo (opcional).
  • 1 pizca de sal.
  • Aceite en spray o unas gotas para engrasar la sartén.
Recetas
Paso a paso para hacer este pan

  1. Lavar, pelar y rallar las zanahorias.
  2. Batir los huevos en un recipiente grande hasta obtener una mezcla espumosa.
  3. Añadir la bebida vegetal o leche y el edulcorante. Mezclar.
  4. Incorporar la zanahoria rallada.
  5. Agregar la harina de almendra, la harina de avena, el polvo de hornear, la canela y la sal. Mezclar hasta que todos los ingredientes se integren.
  6. Engrasar una sartén antiadherente y calentarla a fuego bajo.
  7. Verter la mezcla en la sartén y distribuirla de manera uniforme. Cubrir con una tapa ajustada.
  8. Cocinar durante 20 minutos y revisar que la base esté firme.
  9. Cuando los bordes se despeguen y la base esté dorada, dar la vuelta con ayuda de un plato. Cocinar cinco minutos más del otro lado.
  10. Retirar, dejar enfriar y cortar en porciones.
