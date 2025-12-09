Bizcochuelo de avena y limón sin harina ni aceite: esponjoso, liviano y listo en 12 minutos

Una opción liviana que combina recetas, buena comida, pocos ingredientes y mejor nutrición, ideal para quienes buscan algo dulce y rápido sin complicarse.

La versión de bizcochuelo de avena y limón viene ganando espacio en las recetas fáciles porque ofrece una comida dulce, esponjosa y cuidada, preparada con muy pocos ingredientes y orientada a quienes buscan mejor nutrición. Lo mejor es que se cocina en solo 12 minutos, sin harina ni aceite, y mantiene una estructura aireada y bien húmeda.

En medio de la tendencia de elegir recetas caseras más livianas, esta preparación se convirtió en una alternativa ideal para resolver antojos sin descuidar la nutrición diaria. Su base de avena aporta fibra, energía sostenida y textura suave, mientras que el limón suma aroma fresco y potencia el equilibrio de los ingredientes, haciendo que la comida final sea ligera y muy satisfactoria.

image El gran atractivo de este bizcochuelo es que, a diferencia de otras recetas tradicionales, no requiere batidos extensos ni técnicas complejas. Con una mezcla simple, los ingredientes se integran rápido y permiten lograr una comida esponjosa que no pierde humedad, incluso sin usar harina ni grasas añadidas. Además, el aporte nutritivo de la avena mejora la nutrición general del plato.

Otro punto a favor es la adaptabilidad: esta es una de esas recetas que podés personalizar sin alterar su estructura. Podés sumar semillas, esencia de vainilla o algún endulzante natural para equilibrar los ingredientes según tus gustos. Todo esto hace que se transforme en una comida práctica para desayunos, meriendas o para quienes buscan preparaciones con mejor nutrición, sin resignar sabor ni textura.

Ingredientes 1 taza de avena molida

1 huevo

1 cucharadita de ralladura de limón

½ taza de leche o bebida vegetal

1 cucharadita de polvo para hornear

Endulzante a gusto image Paso a paso Mezclá la avena con el polvo para hornear y la ralladura.

Sumá el huevo, la leche y el endulzante, integrando bien los ingredientes .

Colocá la preparación en un molde apto microondas.

Cociná entre 10 y 12 minutos.

Dejá enfriar para que mantenga su textura esponjosa y favorezca la nutrición.