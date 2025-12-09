Tarta de zapallo sin gluten: la receta de Maru Botana que es sana y se hace en 20 minutos

Maru Botana compartió en sus redes sociales una receta de tarta de zapallo sin gluten, que enloqueció a sus seguidores. La famosa cocinera hizo este clásico de la gastronomía occidental con harina de arroz, lo que vuelve a este plato más amigable con aquellas personas que no pueden consumir gluten por distintas intolerancias.
Comer tarta de zapallo con masa sin gluten está bueno porque combina un relleno nutritivo y liviano con una base apta para personas celíacas o con sensibilidad al gluten, haciendo que sea una opción inclusiva y más digestiva. El zapallo aporta fibra, vitaminas A y C, antioxidantes y una textura suave que resulta satisfactoria sin necesidad de ingredientes pesados.
Además, las masas sin gluten suelen elaborarse con harinas como arroz, almendra o premezclas que otorgan una preparación más ligera y fácil de tolerar. En resumen, esta comida se convierte en una opción saludable, sabrosa y accesible para todos.