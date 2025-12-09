9 de diciembre de 2025 - 12:01

Tarta de zapallo sin gluten: la receta de Maru Botana que es sana y se hace en 20 minutos

Las tartas son uno de los grandes aliados de la cocina para preparar una cena o almuerzo rico y nutritivo

Esta receta es ideal para quienes desean comer liviano sin privarse de ricos sabores.

Esta receta es ideal para quienes desean comer liviano sin privarse de ricos sabores.

Foto:

web
Por Alejo Zanabria

Maru Botana compartió en sus redes sociales una receta de tarta de zapallo sin gluten, que enloqueció a sus seguidores. La famosa cocinera hizo este clásico de la gastronomía occidental con harina de arroz, lo que vuelve a este plato más amigable con aquellas personas que no pueden consumir gluten por distintas intolerancias.

Leé además

Tortilla cremosa con recetas, pocos ingredientes, sabor de comida y excelente nutrición.

Tortilla de calabaza sin harina ni aceite: lista en 10 minutos y con textura cremosa

Por Ignacio Alvarado
como hacer merenguitos navidenos sin gluten: una receta ideal para disfrutar en navidad

Cómo hacer merenguitos navideños sin gluten: una receta ideal para disfrutar en Navidad

Por Andrés Aguilera

Comer tarta de zapallo con masa sin gluten está bueno porque combina un relleno nutritivo y liviano con una base apta para personas celíacas o con sensibilidad al gluten, haciendo que sea una opción inclusiva y más digestiva. El zapallo aporta fibra, vitaminas A y C, antioxidantes y una textura suave que resulta satisfactoria sin necesidad de ingredientes pesados.

Ingredientes

Para la masa

  • 1 taza de harina de arroz.
  • 1 taza de avena (sin TACC si la necesitás apta).
  • ½ cdita de sal.
  • ½ cdita de goma xántica.
  • ¼ taza de aceite.
  • ½ taza de agua (aprox, hasta formar una masa blanda).
Receta
Esta receta es ideal para quienes desean comer liviano sin privarse de ricos sabores.

Esta receta es ideal para quienes desean comer liviano sin privarse de ricos sabores.

Para el relleno

  • Puré de zapallo (cocido al horno, bien firme).
  • 4 huevos.
  • Opcional: queso crema, cremoso, especias, semillas

Paso a paso para hacer esta tarta

  1. Precalentar el horno a 180 grados y acomodar la tapa de tarta en un molde.
  2. Mezclar en un bowl todos los ingredientes de la masa, esparcirlos en el molde con las manos y precocinar 10 min a horno medio.
  3. Condimentar con sal, pimienta y un poco de nuez moscada.
  4. Unir los ingredientes del relleno y verterlos en la masa.
  5. Llevar al horno y cocinar entre 20 y 30 minutos, hasta que la superficie esté firme y ligeramente dorada.
Receta
Esta receta es ideal para quienes desean comer liviano sin privarse de ricos sabores.

Esta receta es ideal para quienes desean comer liviano sin privarse de ricos sabores.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Conocer su verdadera causa permite evitar creencias erróneas, como la falta de calcio.

No es falta de calcio: por qué aparecen manchas blancas en las uñas de las manos

Por Redacción
Aplicar estos métodos en casa, evita que las piezas se deterioren en poco tiempo.

Lave los cubiertos opacos de casa y déjelos brillantes como los de un restaurante

Por Lucas Vasquez
La infusión de valeriana es un recurso útil para calmar la mente antes de conciliar el sueño.

Cuáles son los beneficios de la valeriana para el sueño: por qué se recomienda

Por Redacción
Aplicar estos tips reduce el desgaste y permite que la ropa mantenga su tono original por más tiempo.

Cómo cuidar la ropa oscura para no desteñirla después del lavado

Por Redacción