Cuáles son los beneficios de la valeriana para el sueño: por qué se recomienda

Con un hábito simple la valeriana tiene un valor particular y esencial en cuanto a la conciliación del sueño . Incorporarla sin conocer por qué la vuelve tan útil ni cuál es la mejor forma de aprovecharla, genera dudas. Esa intriga puede convertirse en un beneficio a la hora del descanso.

Quienes buscan dormir varias horas de noche, esta hierba ofrece los efectos que se describen como soluciones . Su consumo y presencia necesita de ciertos cuidados, especialmente si se acompaña de otros productos herbales. Entender cómo se prepara correctamente ayuda a evitar errores y aprovechar su potencial natural.

La valeriana, conocida científicamente como Valeriana officinalis, es una planta utilizada desde hace siglos para favorecer el descanso y reducir la inquietud nocturna. La clave de su efecto se encuentra en su raíz, donde se concentran los compuestos estudiados por instituciones como el National Center for Complementary and Integrative Health .

La infusión de valeriana es un recurso útil para calmar la mente antes de conciliar el sueño.

Contiene valerenoides y ácido valerénico, sustancias que interactuarían con receptores del sistema nervioso vinculados a la relajación.

En el caso de extractos o cápsulas, la sugerencia es seguir la dosis indicada por el fabricante y no exceder el tiempo de uso sin consultar a un profesional.

Para que funcione como complemento, debe acompañarse de rutinas que favorezcan el descanso, como reducir el uso de pantallas antes de acostarse, ventilar el dormitorio y mantener horarios regulares.

La raíz de valeriana puede tardar varios días en mostrar resultados, por eso se aconseja constancia y paciencia.

La valeriana ofrece un apoyo natural para mejorar la calidad del sueño sin utilizar opciones más fuertes. Su efecto está en la raíz, que concentra los compuestos fuertes, y su preparación resulta simple.