Cuáles son los beneficios de la valeriana para el sueño: por qué se recomienda

Con un hábito simple la valeriana tiene un valor particular y esencial en cuanto a la conciliación del sueño. Incorporarla sin conocer por qué la vuelve tan útil ni cuál es la mejor forma de aprovecharla, genera dudas. Esa intriga puede convertirse en un beneficio a la hora del descanso.
Quienes buscan dormir varias horas de noche, esta hierba ofrece los efectos que se describen como soluciones. Su consumo y presencia necesita de ciertos cuidados, especialmente si se acompaña de otros productos herbales. Entender cómo se prepara correctamente ayuda a evitar errores y aprovechar su potencial natural.
Cuales son los verdaderos beneficios de la valeriana
La valeriana, conocida científicamente como Valeriana officinalis, es una planta utilizada desde hace siglos para favorecer el descanso y reducir la inquietud nocturna. La clave de su efecto se encuentra en su raíz, donde se concentran los compuestos estudiados por instituciones como elNational Center for Complementary and Integrative Health.
Contiene valerenoides y ácido valerénico, sustancias que interactuarían con receptores del sistema nervioso vinculados a la relajación.
Debe incorporarse de manera sostenida y en dosis adecuadas
Un punto importante es que no actúa como un sedante inmediato sino como un recurso suave que puede complementar rutinas de higiene del sueño.
Su uso habitual debe ser en forma de infusión, extracto seco o tintura, siempre empleando la raíz seca y no la parte aérea de la planta.
No debe combinarse con alcohol ni con otros productos que generen somnolencia, para evitar interacciones.
Cómo se prepara antes de incorporarla en la rutina nocturna
La forma tradicional consiste en hervir agua y añadir una cucharadita de raíz seca de valeriana por taza.
Una vez que se apaga el fuego, se deja reposar entre 10 y 15 minutos para que libere sus compuestos aromáticos.
El sabor puede resultar intenso, por lo que algunos la combinan con hierbas suaves como melisa o manzanilla, aunque la recomendación es evitar mezclas si se desconoce cómo reacciona cada organismo.
En el caso de extractos o cápsulas, la sugerencia es seguir la dosis indicada por el fabricante y no exceder el tiempo de uso sin consultar a un profesional.
Para que funcione como complemento, debe acompañarse de rutinas que favorezcan el descanso, como reducir el uso de pantallas antes de acostarse, ventilar el dormitorio y mantener horarios regulares.
La raíz de valeriana puede tardar varios días en mostrar resultados, por eso se aconseja constancia y paciencia.