9 de diciembre de 2025 - 20:19

Cuáles son los beneficios de la valeriana para el sueño: por qué se recomienda

Un antiguo recurso natural como la infusión de la planta de valeriana provoca diferentes beneficios en las personas que no logran conciliar el sueño.

La infusión de valeriana es un recurso útil para calmar la mente antes de conciliar el sueño.

La infusión de valeriana es un recurso útil para calmar la mente antes de conciliar el sueño.

Foto:

WEB
Por Redacción

Con un hábito simple la valeriana tiene un valor particular y esencial en cuanto a la conciliación del sueño. Incorporarla sin conocer por qué la vuelve tan útil ni cuál es la mejor forma de aprovecharla, genera dudas. Esa intriga puede convertirse en un beneficio a la hora del descanso.

Leé además

segun la psicologia, saludar con la mano para agradecer a los autos al cruzar la calle es caracteristico de estas personas

Según la psicología, saludar con la mano para agradecer a los autos al cruzar la calle es característico de estas personas

Por Andrés Aguilera
La planta de ruda en la entrada del hogar reúne tradición, simbolismo y beneficios prácticos que fortalecen su presencia en el Feng Shui.

Qué significa poner una planta de ruda en el frente de casa, según el Feng Shui

Por Lucas Vasquez

Quienes buscan dormir varias horas de noche, esta hierba ofrece los efectos que se describen como soluciones. Su consumo y presencia necesita de ciertos cuidados, especialmente si se acompaña de otros productos herbales. Entender cómo se prepara correctamente ayuda a evitar errores y aprovechar su potencial natural.

valeriana para el sueño
La infusión de valeriana es un recurso útil para calmar la mente antes de conciliar el sueño.

La infusión de valeriana es un recurso útil para calmar la mente antes de conciliar el sueño.

Cuales son los verdaderos beneficios de la valeriana

La valeriana, conocida científicamente como Valeriana officinalis, es una planta utilizada desde hace siglos para favorecer el descanso y reducir la inquietud nocturna. La clave de su efecto se encuentra en su raíz, donde se concentran los compuestos estudiados por instituciones como el National Center for Complementary and Integrative Health.

Contiene valerenoides y ácido valerénico, sustancias que interactuarían con receptores del sistema nervioso vinculados a la relajación.

Debe incorporarse de manera sostenida y en dosis adecuadas

  • Un punto importante es que no actúa como un sedante inmediato sino como un recurso suave que puede complementar rutinas de higiene del sueño.
  • Su uso habitual debe ser en forma de infusión, extracto seco o tintura, siempre empleando la raíz seca y no la parte aérea de la planta.
  • No debe combinarse con alcohol ni con otros productos que generen somnolencia, para evitar interacciones.
valeriana para el sueño

Cómo se prepara antes de incorporarla en la rutina nocturna

  1. La forma tradicional consiste en hervir agua y añadir una cucharadita de raíz seca de valeriana por taza.
  2. Una vez que se apaga el fuego, se deja reposar entre 10 y 15 minutos para que libere sus compuestos aromáticos.
  3. El sabor puede resultar intenso, por lo que algunos la combinan con hierbas suaves como melisa o manzanilla, aunque la recomendación es evitar mezclas si se desconoce cómo reacciona cada organismo.

En el caso de extractos o cápsulas, la sugerencia es seguir la dosis indicada por el fabricante y no exceder el tiempo de uso sin consultar a un profesional.

Para que funcione como complemento, debe acompañarse de rutinas que favorezcan el descanso, como reducir el uso de pantallas antes de acostarse, ventilar el dormitorio y mantener horarios regulares.

La raíz de valeriana puede tardar varios días en mostrar resultados, por eso se aconseja constancia y paciencia.

valeriana para el sueño

La valeriana ofrece un apoyo natural para mejorar la calidad del sueño sin utilizar opciones más fuertes. Su efecto está en la raíz, que concentra los compuestos fuertes, y su preparación resulta simple.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Un truco de reciclaje convierte latas comunes en objetos útiles para el hogar.

De lata vieja a objeto premium: cómo reusar las latas de duraznos de 3 formas

Por Ignacio Alvarado
Tras jubilarse y enviudar en pandemia, Adriana alcanzó su sueño: con 76 años, se recibió de profesora de piano

Tras jubilarse y enviudar en pandemia, Adriana alcanzó su sueño: con 76 años, se recibió de profesora de piano

Por Ignacio de la Rosa
La postura adecuada invita a dormir mejor, pero también acompaña funciones esenciales del organismo.

El truco japones que es tendencia: la fórmula para dormir fresco y cómodo durante el verano

Por Redacción
Especialistas en sueño, salud, descanso y hábitos explican por qué dormir tan rápido preocupa.

Dormirte en menos de 5 minutos puede ser un problema: qué significa según los expertos en sueño

Por Ignacio Alvarado