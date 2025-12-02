2 de diciembre de 2025 - 18:33

El truco japones que es tendencia: la fórmula para dormir fresco y cómodo durante el verano

Este truco te va a permitir conciliar el sueño de manera más armónica. Es un proceso que también permite ahorrar dinero.

La postura adecuada invita a dormir mejor, pero también acompaña funciones esenciales del organismo.

Foto:

WEB
Por Redacción

Con las noches cada vez más calurosas, el descanso durante el verano se vuelve una prueba difícil para quienes intentan dormir en habitaciones donde el aire deja de circular y la temperatura aumenta. Un truco japonés permite resolver este problema: consiste en enfriar prendas de cama o ropa en el freezer antes de acostarse.

lado favorito al dormir

Por qué se ha puesto de moda este truco

La aceptación del método creció porque ofrece alivio inmediato sin consumir electricidad adicional ni generar ruido. En lugar de depender del aire acondicionado o del ventilador, muchas personas adoptaron la costumbre como un ritual puntual que marca la diferencia en los minutos iniciales antes de dormir.

Ese alivio inicial facilita la caída en el sueño cuando el ambiente mantiene una temperatura que bloquea la bajada fisiológica de la temperatura corporal necesaria para descansar.

lado favorito al dormir

Qué prendas conviene utilizar

- Funda de almohada: brinda el mayor alivio al entrar en contacto directo con la cabeza y el cuello. Pijama fino o camiseta de algodón: ayuda a refrescar el torso durante los primeros minutos de acostarse.

- Toalla pequeña: ubicarla en la nuca o en el pecho reduce la sensación de calor corporal central.

- Antifaz de tela: aporta frescor adicional para quienes sufren insomnio por temperatura y luz.

- En todos los casos, la bolsa hermética evita que la tela absorba aromas ajenos y protege los alimentos del congelador.

freezer.png

Cómo integrarlo a tu rutina diaria

- Ventilar a primera hora o a la madrugada para renovar el aire.

- Cerrar persianas durante el día para impedir el sobrecalentamiento de la habitación.

- Usar ropa ligera y tejidos transpirables.

- Dormir en la planta baja cuando la vivienda lo permite.

- Aplicar la bolsa fría como último paso antes de acostarse y retirar la prenda cuando la sensación deje de ser agradable.

truco para dormir

Consideraciones sobre la salud

- Evitar contacto directo prolongado con piel muy sensible para prevenir molestias por frío.

- No colocar telas congeladas sobre heridas ni sobre dispositivos médicos.

- Mantener alejadas las telas del alcance de niños pequeños si se manipulan dentro del freezer.

