La albahaca sagrada , una de las plantas más resistentes del verano, está ganando espacio en cada jardín argentino por su perfume fresco y su increíble aporte a la jardinería , incluso con muy poca agua.

La albahaca sagrada es una de esas plantas que sorprenden por su doble función: no solo desprende un aroma fresco que ventila naturalmente un ambiente, sino que también actúa como un repelente suave, ideal para quienes buscan un jardín libre de mosquitos sin usar químicos. Su fragancia, intensa pero limpia, convierte cualquier espacio en una especie de refugio veraniego.

Su estructura frondosa y su porte compacto permiten ubicarla en balcones, macetas o en rincones estratégicos del patio. En jardinería , es considerada una especie noble, capaz de adaptarse a casi cualquier clima cálido sin perder vitalidad. Además, su presencia favorece el desarrollo de otras plantas , ya que atrae insectos beneficiosos que mantienen el equilibrio natural del espacio.

Recién en este párrafo aparecen las menciones profesionales, como pediste. Estudios de la Universidad Nacional del Litoral y trabajos publicados por la Red Argentina de Cultivos Aromáticos evaluaron los aceites esenciales de la albahaca sagrada, revelando que sus compuestos —especialmente el eugenol y el linalol— actúan como repelentes naturales contra mosquitos del género Aedes.

Otros análisis, difundidos por el Instituto de Investigaciones en Biociencias Agrícolas y Ambientales (INBA, UBA-CONICET) , destacan que estas plantas liberan partículas que ayudan a mejorar la circulación del aire a nivel superficial, creando una microventilación constante alrededor de la maceta. Esto genera esa sensación de “aire fresco” que muchas personas perciben sin saber su origen.

image Plantas ideales para jardinería que transforman tu jardín con frescura natural.

La ciencia sostiene, además, que cultivar esta especie mejora la biodiversidad del jardín, reduciendo la presencia de plagas y aumentando la estabilidad de la flora circundante, un principio clave dentro de la jardinería contemporánea.

Por qué casi no necesita agua y qué cuidados básicos requiere

La albahaca sagrada es una de las plantas más eficientes en el uso del agua. Su sistema radicular profundo y su habilidad para retener humedad en los tallos la convierten en una especie perfecta para quienes se olvidan de regar o pasan mucho tiempo fuera de casa. En tu jardín, basta con un riego moderado dos veces por semana para mantenerla verde y aromática.

Los expertos en jardinería coinciden en que necesita sol directo al menos medio día y un sustrato liviano para crecer con fuerza. Una poda suave cada mes estimula su volumen y potencia aún más ese aroma característico que refresca la casa.

Además, es casi indestructible: soporta altas temperaturas, suelos pobres y cambios bruscos de clima. Y como bonus, podés usar sus hojas en infusiones, repelentes caseros y recetas de cocina.