La naftalina en los cajones de la ropa pasó de moda: cuáles son las 6 alternativas naturales para reemplazarla

Abrir un cajón y encontrarse con prendas dañadas por polillas es una situación que nadie quiere experimentar. Por esa razón, existen alternativas a la naftalina para proteger la ropa guardada durante largos períodos. No obstante, su olor intenso y la búsqueda de soluciones más naturales han impulsado el interés por otros métodos.

Por Redacción Por Las Redes

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Entre las alternativas más efectivas aparecen diversas hierbas, especias y cáscaras de frutas que desprenden aromas que resultan desagradables para estos insectos. Lo mejor es que pueden combinarse entre sí para crear mezclas personalizadas que, además de ayudar a mantener alejadas las plagas textiles, aportan una fragancia agradable a los tejidos.

Algunas opciones pueden encontrarse incluso en la cocina o la despensa.

Las polillas suelen evitar los aromas fuertes y persistentes de determinadas plantas y especias. Por ese motivo, estos ingredientes se han convertido en sustitutos frecuentes de la naftalina.

1. Lavanda

La lavanda es una de las alternativas más conocidas. Su perfume floral resulta agradable para el ambiente, pero puede actuar como elemento disuasorio para las polillas.

Además, deja una sensación de frescura en cajones, armarios y prendas almacenadas durante meses.

2. Clavo de olor

El clavo contiene eugenol, un compuesto aromático responsable de su característico olor intenso.

Gracias a esta propiedad, suele incluirse en mezclas caseras destinadas a proteger textiles guardados durante largos períodos.

3. Romero y tomillo

Estas dos hierbas aromáticas funcionan especialmente bien cuando están secas.

Su fragancia amaderada y persistente ayuda a crear un ambiente menos atractivo para los insectos que suelen atacar tejidos naturales.

4. Menta y hierbabuena

Además de aportar una sensación fresca y limpia, estas plantas son frecuentemente utilizadas para alejar diferentes tipos de plagas domésticas.

Se elige porque dejan un aroma agradable sin resultar invasivo.

5. Canela y pimienta negra

La combinación de palitos de canela con granos de pimienta negra genera una mezcla aromática intensa que puede ayudar a mantener alejados a los insectos de la ropa almacenada.

6. Cáscaras de limón secas

Las cáscaras cítricas también forman parte de los remedios tradicionales utilizados en armarios y cajones.

Una vez secas, desprenden un aroma penetrante que contribuye a crear una barrera aromática contra las plagas textiles.

reemplazo de la naftalina La clave está en renovar periódicamente las mezclas para que continúen liberando sus aromas. WEB

Cómo colocarlas correctamente para evitar manchas en la ropa

Aunque estas alternativas son naturales, desde The Family Handyman recomiendan no distribuir hierbas ni especias directamente sobre las prendas.

Sus aceites esenciales podrían dejar marcas o manchas en determinados tejidos. Por eso, conviene utilizar sistemas de contención simples.

Bolsitas de tela

Una de las opciones más prácticas consiste en introducir las hierbas o especias dentro de pequeñas bolsas de muselina, lino o gasa.

Estas permiten que el aroma se difunda sin que los ingredientes entren en contacto directo con la ropa.

Frascos perforados

Otra alternativa consiste en colocar las mezclas dentro de pequeños frascos con tapas perforadas o de malla.

De esta forma, el perfume circula libremente mientras el contenido permanece protegido.

Envoltorios de papel de seda

Para quienes buscan una solución rápida, también es posible envolver lavanda seca o clavos de olor en papel de seda y ubicarlos en las esquinas de cajones o cómodas.

reemplazo de la naftalina WEB

Las 6 alternativas naturales aparecen entre las opciones más utilizadas para reemplazar la naftalina sobre la ropa sin manchar ni dejar restos, siempre y cuando se guarden en recipientes seguros.