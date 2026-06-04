4 de junio de 2026 - 20:15

Por qué hay que pintar con ceniza de madera el tronco del árbol frutal

Los árboles frutales en patios, jardines o huertas suelen enfrentarse a un problema grave cuando las hormigas transitan. La ceniza impide su tránsito.

El truco no afecta al árbol gracias a los minerales que ofrece.

El truco no afecta al árbol gracias a los minerales que ofrece.

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Los Andes | Redacción Por Las Redes
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Las cenizas provenientes de las brasas de la madera quemada suelen terminar en la basura sin que la mayoría conozca todos sus posibles usos. Sin embargo, en jardinería ha logrado ser una alternativa muy valorada para proteger el tronco del árbol ante las hormigas de manera sencilla y natural.

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El truco consiste en preparar una pasta con ceniza y agua para aplicarla directamente sobre la base del tronco de los árboles frutales. Aunque parece una solución demasiado simple para ser efectiva, se utiliza para dificultar el avance de las hormigas y proteger mejor sus cultivos.

ceniza en el árbol
La ceniza ayuda a que los frutos crezcan saludables en su temporada de plenitud.

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Cómo actúa la ceniza sobre el tronco y por qué dificulta el paso de las hormigas

Las hormigas suelen utilizar el tronco como una auténtica autopista para desplazarse entre el suelo y la copa del árbol. En algunos casos, incluso transportan pulgones u otras plagas que terminan afectando hojas, flores y frutos.

La pasta elaborada con ceniza crea una superficie que resulta incómoda para estos insectos. Su textura seca y fina puede dificultar el desplazamiento, mientras que los residuos minerales presentes en la ceniza forman una especie de barrera física alrededor de la base del árbol.

Aunque no elimina las colonias ni sustituye otros métodos de control cuando existe una infestación importante, desde el sitio de la Real Sociedad de Horticultura consideran que ayuda a reducir significativamente el tránsito de hormigas hacia las ramas y hojas.

Cómo preparar la pasta de ceniza y aplicarla correctamente

Materiales necesarios

  • Ceniza completamente fría.
  • Agua.
  • Recipiente para mezclar.
  • Brocha o pincel ancho.

Paso a paso

  1. Reuní una cantidad suficiente de ceniza limpia, sin restos de carbón encendido.
  2. Colocá la ceniza en un recipiente.
  3. Agregale agua poco a poco hasta obtener una pasta espesa.
  4. Mezclá hasta lograr una consistencia uniforme.
  5. Limpiá suavemente la base del tronco para retirar tierra o suciedad excesiva.
  6. Aplicá la pasta alrededor del tronco desde el nivel del suelo hasta unos centímetros por encima.
  7. Dejalo secar naturalmente.

Aunque es importante repetir la aplicación después de lluvias intensas o riegos abundantes, ya que la humedad puede desgastar la capa protectora y hacer necesario renovarla.

ceniza en el árbol
Es una alternativa económica porque aprovecha un material que siempre tiramos a la basura.

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Pintar la base del tronco de un árbol frutal con una pasta elaborada a partir de ceniza y agua es un truco casero que busca dificultar el ascenso de las hormigas para que luego las frutas crezcan sin daños.

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