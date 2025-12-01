Verano 2026: los precios actualizados de carpas y sombrillas en la Costa Atlántica

Con el inicio de diciembre, hay quienes ya planifican sus vacaciones de verano 2026 . Muchos argentinos eligen las playas de la Costa Atlántica , pero una de las principales dudas es si conviene llevar sombrilla propia o alquilar una carpa en alguno de los balnearios disponibles.

La oferta es amplia y abarca desde servicios básicos —carpa, sillas, mesa, baños y vestuarios— hasta complejos que incorporan pileta, estacionamiento cubierto, espacios recreativos, actividades para todas las edades e incluso propuestas pet-friendly. Las tarifas varían según el destino , la infraestructura del lugar y la fecha en la que se confirme la reserva.

Muchos balnearios ya habilitaron valores de preventa y advierten que las tarifas pueden modificarse a medida que se acerque la temporada alta. En algunos casos, se sugiere reservar con anticipación para congelar el precio y completar el pago al momento del ingreso.

La Costa Atlántica, entre los destinos favoritos de los argentinos durante el verano.

También se recomienda consultar los medios de pago habilitados , dado que pueden existir diferencias entre abonar en efectivo, transferencia o tarjeta. Desde TN realizaron un relevamiento durante el último fin de semana de noviembre en los principales destinos de la Costa Atlántica .

En el tradicional balneario Saint Michel , ubicado en La Perla, la carpa para enero cuesta $735.000 la semana . El servicio incluye cinco sillas, mesa, perchero, cambiador, cofre, pileta para chicos y adultos, baños y vestuarios con agua caliente, lockers, canchas deportivas y juegos infantiles. También disponen de silla anfibia para mar y pileta.

En el sur, Horizonte Club de Playa ofrece carpas a $850.000 por semana —con cochera móvil incluida— y $150.000 por día. El complejo cuenta con pileta, restaurante, actividades deportivas, vestuarios renovados y Wi-Fi.

Villa Gesell

El balneario Ciento25 fija la tarifa de enero en $300.000 la semana y $55.000 por día para una carpa con capacidad para cuatro adultos y dos menores. En febrero los valores bajan a $210.000 la semana y $50.000 el día. El lugar ofrece Wi-Fi, bar de playa, restaurante y servicio pet-friendly, además de sillas anfibias.

Ostende (Partido de Pinamar)

El complejo Hipocampo Playa tiene carpas a $450.000 la semana y $700.000 por quince días. La sombrilla cuesta $385.000 la semana y $600.000 los quince días. Incluye restaurante, bar en carpas, vestuarios con agua caliente, recreación, Wi-Fi y duchas exteriores.

Santa Teresita

En Entre Médanos Club de Mar, la Carpa Las Dunas cuesta $683.000 por semana en enero. Incluye servicio de playa, recreación, estacionamiento cubierto, Wi-Fi, vestuarios con duchas y equipamiento completo para hasta seis personas. Las pérgolas, una opción más abierta, valen $618.000 la semana.

Necochea

En el balneario Tres Arroyos, la semana de sombrilla tiene un precio de $210.000, más $90.000 por estacionamiento. La carpa cuesta $250.000 la semana, también con $90.000 adicionales de estacionamiento. El servicio incluye carpero, baños, vestuarios y duchas con agua caliente, bar de playa y espacio para guardar elementos propios.

En el centro de la ciudad, el balneario Poseidón ofrece carpas a $70.000 por día y $390.000 la semana, con capacidad máxima para seis personas y pago únicamente en efectivo. El complejo dispone de pileta, servicio gastronómico, escuela de surf y kayak, estacionamiento y actividades recreativas.