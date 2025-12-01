Verano 2026: los precios actualizados de carpas y sombrillas en la Costa Atlántica
Los balnearios ya publicaron sus tarifas preliminares para enero y febrero de 2026. La oferta incluye desde servicios básicos hasta complejos con pileta, restaurantes, actividades y espacios pet-friendly.
Cuánto costará alquilar una carpa en la Costa Atlántica en enero 2026: guía completa destino por destino.
Con el inicio de diciembre, hay quienes ya planifican sus vacaciones de verano 2026. Muchos argentinos eligen las playas de la Costa Atlántica, pero una de las principales dudas es si conviene llevar sombrilla propia o alquilar una carpa en alguno de los balnearios disponibles.
La oferta es amplia y abarca desde servicios básicos —carpa, sillas, mesa, baños y vestuarios— hasta complejos que incorporan pileta, estacionamiento cubierto, espacios recreativos, actividades para todas las edades e incluso propuestas pet-friendly. Las tarifas varían según el destino, la infraestructura del lugar y la fecha en la que se confirme la reserva.
Precios de carpas y sombrillas para el verano 2026
Muchos balnearios ya habilitaron valores de preventa y advierten que las tarifas pueden modificarse a medida que se acerque la temporada alta. En algunos casos, se sugiere reservar con anticipación para congelar el precio y completar el pago al momento del ingreso.
También se recomienda consultar los medios de pago habilitados, dado que pueden existir diferencias entre abonar en efectivo, transferencia o tarjeta. Desde TN realizaron un relevamiento durante el último fin de semana de noviembre en los principales destinos de la Costa Atlántica.
Mar del Plata
En el tradicional balneario Saint Michel, ubicado en La Perla, la carpa para enero cuesta $735.000 la semana. El servicio incluye cinco sillas, mesa, perchero, cambiador, cofre, pileta para chicos y adultos, baños y vestuarios con agua caliente, lockers, canchas deportivas y juegos infantiles. También disponen de silla anfibia para mar y pileta.
En el sur, Horizonte Club de Playa ofrece carpas a $850.000 por semana —con cochera móvil incluida— y $150.000 por día. El complejo cuenta con pileta, restaurante, actividades deportivas, vestuarios renovados y Wi-Fi.
Villa Gesell
El balneario Ciento25 fija la tarifa de enero en $300.000 la semana y $55.000 por día para una carpa con capacidad para cuatro adultos y dos menores. En febrero los valores bajan a $210.000 la semana y $50.000 el día. El lugar ofrece Wi-Fi, bar de playa, restaurante y servicio pet-friendly, además de sillas anfibias.
Ostende (Partido de Pinamar)
El complejo Hipocampo Playa tiene carpas a $450.000 la semana y $700.000 por quince días. La sombrilla cuesta $385.000 la semana y $600.000 los quince días. Incluye restaurante, bar en carpas, vestuarios con agua caliente, recreación, Wi-Fi y duchas exteriores.
Santa Teresita
En Entre Médanos Club de Mar, la Carpa Las Dunas cuesta $683.000 por semana en enero. Incluye servicio de playa, recreación, estacionamiento cubierto, Wi-Fi, vestuarios con duchas y equipamiento completo para hasta seis personas. Las pérgolas, una opción más abierta, valen $618.000 la semana.
Necochea
En el balneario Tres Arroyos, la semana de sombrilla tiene un precio de $210.000, más $90.000 por estacionamiento. La carpa cuesta $250.000 la semana, también con $90.000 adicionales de estacionamiento. El servicio incluye carpero, baños, vestuarios y duchas con agua caliente, bar de playa y espacio para guardar elementos propios.
En el centro de la ciudad, el balneario Poseidón ofrece carpas a $70.000 por día y $390.000 la semana, con capacidad máxima para seis personas y pago únicamente en efectivo. El complejo dispone de pileta, servicio gastronómico, escuela de surf y kayak, estacionamiento y actividades recreativas.