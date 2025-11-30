30 de noviembre de 2025 - 12:31

La planta trepadora que reviste terrazas en verano con flores abundantes y aporta sombra todo el día

En verano, una planta soluciona el calor en terrazas o balcones gracias a su capacidad de floración intensa y sobre todo la facilidad con la que cubre espacios.

Con cuidados mínimos y una instalación sencilla, se posiciona como una de las plantas más prácticas para renovar cualquier rincón exterior.

Por Lucas Vasquez

La forma de vestir balcones y terrazas, especialmente cuando el calor exige sombra natural esta vez no depende de toldos o estructuras pesadas. Una planta trepadora reemplaza cualquier construcción gracias a su frescura, pero sobre todo a su manera particular de cubrir muros, barandas y pérgolas con un colorido llamativo que no pasa inadvertido.

Esta especie no necesita grandes cuidados y aún así desarrolla una presencia fuerte, intentando, en poco tiempo, modificar la estética de cualquier ambiente exterior. Es una idea simple para sumar frescura y un toque decorativo a la vez. Esta especie puede convertirse en la tendencia de estos ambientes exteriores para disfrutar del verano cerca de la naturaleza y no sufrir las altas temperaturas.

planta dipladenia
La dipladenia: la trepadora ideal para terrazas gracias a sus múltiples beneficios

También se la conoce como mandevilla. Es una planta tropical de crecimiento rápido, por eso se la considera una opción adecuada para terrazas y balcones gracias a su capacidad de ofrecer sombra y floración abundante durante los meses cálidos.

  • Según la Real Sociedad de Horticultura, se destaca por producir flores vistosas en tonos que van del blanco al rojo intenso y que aparecen de manera continua durante el verano.
  • Este comportamiento la vuelve ideal para revestir superficies verticales y aportar un efecto estético inmediato.
  • Otro de sus beneficios principales es que tolera bien el calor y la exposición solar directa siempre que cuente con sustrato bien drenado y riegos regulares pero moderados.
  • Además prospera especialmente cuando se ubica en lugares protegidos del viento fuerte, algo común en terrazas elevadas.
  • Su crecimiento en forma de enredadera permite dirigirla mediante tutores, guías o estructuras simples, sin necesidad de instalaciones complejas.
  • Esta opción es bastante requerida, sobre todo, por su atractivo visual, generando un impacto ambiental positivo. Sus flores atraen mariposas y otros polinizadores, lo que ayuda a dinamizar la biodiversidad incluso en balcones pequeños.

Es por eso que la combinación de sombra, color y bajo mantenimiento la convierte en una de las alternativas más recomendadas para estos sitios que permiten transformarse sin grandes inversiones.

planta dipladenia

Cómo guiar la planta para que cubra paredes, barandas o pérgolas

Implementarla en terrazas o balcones no necesita más que elegir una maceta amplia, un tutor o sobre todo una estructura vertical y un sustrato aireado.

  • Esta planta responde mejor cuando se cultiva, en un inicio, en macetas profundas, lo que favorece un crecimiento más estable de sus raíces.
  • Una vez ubicada, pueden guiarse sus tallos jóvenes hacia la dirección deseada, ya sea una pared lateral, una baranda o una pérgola. La planta, poco a poco, irá cubriendo los espacios a medida que avance la temporada de calor.
  • Para asegurar su buen desempeño, se recomienda aplicar riegos espaciados que eviten el encharcamiento, ya que el exceso de agua puede afectar su floración.
  • Es una especie que agradece la luz intensa, por lo que balcones orientados al norte o al oeste suelen potenciar su coloración.

En lugares de clima cálido como varias regiones de Argentina, su crecimiento es especialmente vigoroso, lo que permite lograr resultados visuales en pocas semanas.

El mantenimiento es mínimo: solo deben retirarse hojas secas y orientar los brotes nuevos para que continúen cubriendo la superficie elegida.

planta dipladenia

La dipladenia es una planta ideal para transformar espacios balcones y terrazas como trepadora resistente, vistosa y capaz de generar sombra natural en verano. Su floración continua y su facilidad de guiado permiten modificar la estética de este ambiente.

