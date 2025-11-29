29 de noviembre de 2025 - 11:05

La planta que atrae la buena suerte y suma color a tu casa: símbolo de resiliencia y superación

Es una planta que con su vibrante colorido y su fácil cuidado, se ha convertido en una opción popular para embellecer los jardines.

Conocido también como Buganvilla, la "Santa Rita" es una planta trepadora que posee muchos más significados de lo que uno cree. Originaria de Sudamérica, especialmente de Brasil, y se caracteriza por ser un arbusto trepador y puede alcanzar hasta 10 metros de altura.

Qué significados tiene la Santa Rita

Si bien sus ramas contienen espinas fuertes y afiladas, algo que se puede vincular con las vibras negativas, su significado es todo lo contrario. Se cree que las espinas pueden frenar el flujo de energías positivas, más allá de que otra mirada apunta a que atrae la buena suerte a los hogares.

También la Santa Rita es un símbolo de fortaleza y resiliencia ya que tiene la capacidad de renacer a pesar de las difultades. Esta planta puede florecer incluso en climas hostiles o en condiciones adversas. En Argentina, existe la creencia de que la cinta roja que se le ata a la planta sirve para proteger contra las malas energías y el mal de ojo es común, siendo el soporte ideal para potenciar esta protección.

¿Cuál es el mejor lugar para plantar una Santa Rita?

El mejor lugar para plantar una santa rita es a pleno sol (al menos 6-8 horas diarias), en un área con buen drenaje y protegida de heladas intensas. Debe estar en un lugar donde no se encharque, idealmente en el suelo y no en una maceta, pero también puede crecer en macetas si son lo suficientemente grandes.

Claves de cuidado

Aunque su aspecto pueda parecer frágil, es una planta resistente y de bajo mantenimiento. Para verla en su mejor versión, conviene tener en cuenta:

  • Riego moderado: prefiere que el sustrato se seque entre riegos. El exceso de agua afecta la floración.
  • Poda estratégica: se recomienda a fines del invierno o inicios de primavera para estimular un nuevo ciclo de brotes.
  • Fertilización: una vez al mes en primavera y verano, con productos que favorezcan la floración.
  • Clima adecuado: ama el calor. En zonas más frías puede perder hojas o entrar en reposo, por lo que conviene protegerla del viento y las heladas.
