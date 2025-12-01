Reciclaje: guardá tus cápsulas de café usadas y transfórmalas en un maravilloso adorno de Navidad

Las
cápsulas de café usadas pueden convertirse en un adorno navideño hermoso si las reutilizás con creatividad. Con apenas una cinta y una cuenta decorativa podés armar campanitas brillantes, perfectas para el árbol, la corona o una guirnalda festiva. Mirá cómo transformar este residuo en un detalle cálido y sustentable en esta guía de reciclaje creativo.
Materiales de reciclaje que vas a necesitar
Para estas campanitas navideñas solo vas a usar elementos muy básicos:
Cápsulas de café usadas (Nespresso o compatibles).
Cinta delgada roja, dorada o verde.
Cuentas, bolitas o perlas para simular el badajo.
Aguja o punzón para hacer un orificio.
Pegamento (opcional).
Con estos pocos materiales vas a lograr un adorno
resistente, liviano y visualmente muy prolijo.
Reciclaje guardá tus cápsulas de café usadas y transfórmalas en una campanita navideña espectacular (3)
Paso a paso para fabricar las campanitas Lavalas bien para retirar restos de café y dejalas secar.
Invertí la cápsula, dejando la parte abierta hacia abajo.
Con un punzón o aguja gruesa,
hacé un pequeño orificio en la parte superior.
Pasá una
cinta decorativa, dejando un lazo para colgar.
En la parte interna, agregá una
cuenta o bolita, que va a funcionar como badajo.
Ajustá el nudo y, si querés, reforzá con una gota de pegamento.
Podés sumar
brillantina, pintura o marcas doradas para personalizarlas.
Reciclaje guardá tus cápsulas de café usadas y transfórmalas en una campanita navideña espectacular (1)
Un adorno navideño ecológico
Estas campanitas quedan
delicadas, brillantes y modernas, ideales para combinar con luces cálidas. Podés hacer varias y crear una guirnalda, una corona de puerta o decorar regalos reciclados.
Reciclaje guardá tus cápsulas de café usadas y transfórmalas en una campanita navideña espectacular (4)
Además de reemplazar adornos plásticos, estarás reutilizando cápsulas que normalmente terminan en la basura, y eso suma a una
Navidad más consciente, creativa y sustentable.