Reciclaje: guardá tus cápsulas de café usadas y transfórmalas en un maravilloso adorno de Navidad

Las cápsulas de café usadas pueden convertirse en un adorno navideño hermoso si las reutilizás con creatividad. Con apenas una cinta y una cuenta decorativa podés armar campanitas brillantes, perfectas para el árbol, la corona o una guirnalda festiva. Mirá cómo transformar este residuo en un detalle cálido y sustentable en esta guía de reciclaje creativo.