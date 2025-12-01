1 de diciembre de 2025 - 10:25

Reciclaje: guardá tus cápsulas de café usadas y transfórmalas en un maravilloso adorno de Navidad

Reciclaje. Convertí cápsulas de café en campanitas navideñas ecológicas. Manualidades simples, económicas y con un resultado hermoso para decorar tu casa.

Por Andrés Aguilera

Las cápsulas de café usadas pueden convertirse en un adorno navideño hermoso si las reutilizás con creatividad. Con apenas una cinta y una cuenta decorativa podés armar campanitas brillantes, perfectas para el árbol, la corona o una guirnalda festiva. Mirá cómo transformar este residuo en un detalle cálido y sustentable en esta guía de reciclaje creativo.

Materiales de reciclaje que vas a necesitar

Para estas campanitas navideñas solo vas a usar elementos muy básicos:

  • Cápsulas de café usadas (Nespresso o compatibles).

  • Cinta delgada roja, dorada o verde.

  • Cuentas, bolitas o perlas para simular el badajo.

  • Aguja o punzón para hacer un orificio.

  • Pegamento (opcional).

Con estos pocos materiales vas a lograr un adorno resistente, liviano y visualmente muy prolijo.

Paso a paso para fabricar las campanitas

  • Lavalas bien para retirar restos de café y dejalas secar.

  • Invertí la cápsula, dejando la parte abierta hacia abajo.

  • Con un punzón o aguja gruesa, hacé un pequeño orificio en la parte superior.

  • Pasá una cinta decorativa, dejando un lazo para colgar.

  • En la parte interna, agregá una cuenta o bolita, que va a funcionar como badajo.

  • Ajustá el nudo y, si querés, reforzá con una gota de pegamento.

  • Podés sumar brillantina, pintura o marcas doradas para personalizarlas.

Un adorno navideño ecológico

Estas campanitas quedan delicadas, brillantes y modernas, ideales para combinar con luces cálidas. Podés hacer varias y crear una guirnalda, una corona de puerta o decorar regalos reciclados.

Además de reemplazar adornos plásticos, estarás reutilizando cápsulas que normalmente terminan en la basura, y eso suma a una Navidad más consciente, creativa y sustentable.

