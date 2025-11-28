No las tires más: reciclar las latas de durazno o conserva está de moda para crear este objeto súper útil

La próxima vez que abras una lata, no la tires, porque con un poco de creatividad puede convertirse en tu mejor aliada contra los mosquitos en noches de verano.

Las latas de durazno, ananá, choclo o cualquier conserva grande suelen terminar en el tacho de basura apenas se vacían. Sin embargo, estos envases son muy nobles y se pueden reciclar para convertirlas en objetos prácticos, resistentes y hasta decorativos.

Estas latas se pueden convertir en recipientes para velas de citronela para el exterior, una alternativa casera que ayuda a ahuyentar mosquitos y suma un toque cálido a balcones, galerías y patios.

Al ser de un material firme, soportan bien el calor y permiten jugar con colores, texturas y diseños. El resultado final es una vela robusta, ideal para noches al aire libre, reuniones familiares o simplemente para ambientar un espacio exterior con luz suave y un aroma fresco.

A diferencia de lo que muchos creen, hacer una vela casera no tiene misterio. Sólo requiere algunos materiales accesibles, un poco de paciencia y las ganas de probar algo nuevo.

Lo mejor es que cada pieza puede ser única: pintada, forrada, decorada con cuerda o dejada al natural para un estilo más industrial. Lo importante es que la lata esté en buen estado y bien limpia.

Materiales para la vela en lata de conserva 1 lata de duraznos o conserva grande, limpia y seca

Cera paravelas (puede ser de soja, vegetal o mezcla)

Aceite esencial de citronela

Pabilo o mecha para velas (preferentemente con base metálica)

Palito o broche para sostener el pabilo

Olla o recipiente apto para baño maría

Recipiente para mezclar

Pintura en aerosol o acrílica (opcional)

Pincel, cuerda, yute u otros elementos decorativos (opcional) citronella Paso a paso: cómo transformar una lata en una vela de citronela Asegurate de que esté completamente limpia y sin restos de comida. Secala bien. Si querés decorarla, este es el momento ideal: podés pintarla por fuera, forrarla con yute o simplemente dejarla al natural. Si usás aerosol, esperá a que seque por completo antes de seguir. Pegá la base metálica del pabilo en el centro del fondo de la lata. Podés usar una gota de cera derretida o una gotita de pegamento apto. Asegurate de que quede firme y recto. Sujetá el extremo superior del pabilo entre dos palitos o un broche apoyado sobre los bordes de la lata para mantenerlo centrado. En una olla apta para baño maría, derretí la cera a fuego lento. No la lleves directamente a la hornalla porque puede quemarse. Remové suavemente hasta que quede totalmente líquida. Cuando la cera esté derretida, retirala del fuego y dejala enfriar apenas unos segundos. Sumale entre 20 y 30 gotas de aceite esencial de citronela por cada 250 g de cera. Este aceite aporta el aroma característico y ayuda a repeler mosquitos. Mezclá bien para integrar. Con cuidado, volcá la cera líquida dentro de la lata. Hacelo de a poco para evitar burbujas y asegurarte de que el pabilo quede firme y centrado. No llenes hasta arriba: dejá uno o dos centímetros libres. Ubicá la lata en un lugar estable, lejos de corrientes de aire. La cera tardará varias horas en solidificar por completo. Es importante no moverla durante este proceso para evitar desniveles. Una vez que la vela esté fría y dura, recortá el pabilo dejando aproximadamente un centímetro de largo. Si querés, podés agregar detalles decorativos finales, como cuerda en la base o etiquetas caseras.