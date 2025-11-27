Estos son los consejos más importantes para reciclar y aprovechar el agua durante este verano

El cambio se observa con claridad en hogares donde la demanda diaria se controla a través de conductas preventivas. La implementación puede realizarse en cualquier hogar y se adapta a distintos entornos urbanos o rurales.
Los métodos más beneficiosos para hacerlo
- Acortar la ducha a un máximo de cinco minutos para limitar el volumen total utilizado cada día.
- Controlar el flujo de agua al cepillarse los dientes, lavar platos o afeitarse, cerrando el grifo cada vez que no se necesita.
- Revisar canillas, conexiones y cañerías para detectar pérdidas y reparar cualquier fuga o goteo que incremente el consumo sin aportar utilidad.
- Incorporar reductores de caudal o aireadores en canillas y duchas para disminuir el volumen sin modificar la presión percibida.
- Utilizar lavarropas y lavavajillas únicamente cuando la carga esté completa para aprovechar al máximo cada ciclo de lavado.
Opciones extra
- Impulsar hábitos responsables en todas las personas del hogar para asegurar que el ahorro se mantenga de forma constante y no dependa de una sola rutina individual.
. Elegir productos de larga vida útil, como botellas reutilizables o utensilios resistentes, para evitar reemplazos frecuentes que generan demanda industrial intensiva en agua.
- Comprar electrodomésticos con etiquetas de eficiencia que reduzcan el uso de agua y energía en cada ciclo.
- Instalar o consultar medidores domésticos que permitan identificar incrementos anómalos en el consumo y localizar pérdidas ocultas.
- Sustituir limpiezas con chorros continuos por métodos que empleen recipientes, cubos o pulverizadores para administrar mejor el recurso.