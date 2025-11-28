Son los mejores y están de moda: este es el material que podés reciclar para crear macetas en tu casa

Renovar los espacios de casa siempre es buena oportunidad para experimentar con procesos, materiales e ingredientes que tenemos al alcance. Ya sea que lo apliquemos en la cocina , el living o el jardín . Este último es particularmente óptimo para aprovechar esos productos que solemos desechar, como lo son las botellas de plástico .

El tipo de envase elegido depende de las características de cada especie. Los contenedores amplios o profundos resultan apropiados para plantas con raíces largas o que necesitan humedad constante, mientras que los envases pequeños funcionan mejor como semilleros o para especies de raíces superficiales .

Cómo reciclar las botellas de plástico para renovar el cuidado de tu jardín

Las plantas que requieren suelos más secos, como los cactus, también se adaptan sin problemas a recipientes mínimos, tal como quedó registrado en la imagen donde una tapita de desodorante albergaba un ejemplar pequeño.

- Envases plásticos vacíos: botellas, bidones, frascos de yogur, envases de dulce de leche, tapas plásticas profundas.

- Cúter o tijera firme.

- Punzón, destornillador o clavo para perforar.

- Tierra para macetas adecuada a la planta elegida.

- Piedras pequeñas o material de drenaje.

- Marcador para señalar líneas de corte.

- Regla o cinta métrica si se busca un tamaño preciso.

Paso a paso para reciclar envases y convertirlos en macetas

- Seleccionar el envase según la planta: uno profundo para raíces largas y uno pequeño para semilleros o especies de raíces superficiales.

- Lavar bien el recipiente para quitar restos de alimentos, bebidas o aromas.

- Marcar con un rotulador la altura o forma del corte, según se quiera usar el envase vertical u horizontal.

- Recortar la parte superior con cúter o tijera manteniendo bordes firmes y sin rebabas.

- Perforar la base con un punzón o clavo para crear orificios de drenaje que permitan filtrar el agua.

- Añadir una capa delgada de piedras o material drenante para evitar que la tierra tape los agujeros.

- Rellenar con sustrato acorde a la planta y acomodarlo sin compactarlo en exceso.

- Trasplantar la planta cuidando que las raíces queden extendidas y cubiertas.

- Regar de manera moderada para asentar la tierra sin encharcar.

- Ubicar la maceta reciclada en un lugar con la luz adecuada según la especie.