Son los mejores y están de moda: este es el material que podés reciclar para crear macetas en tu casa

Renovar los espacios de casa siempre es buena oportunidad para experimentar con procesos, materiales e ingredientes que tenemos al alcance. Ya sea que lo apliquemos en lacocina, el living o el jardín. Este último es particularmente óptimo para aprovechar esos productos que solemos desechar, como lo son las botellas de plástico.
El tipo de envase elegido depende de las características de cada especie. Los contenedores amplios o profundos resultan apropiados para plantas con raíces largas o que necesitan humedad constante, mientras que los envases pequeños funcionan mejor como semilleros o para especies de raíces superficiales.
Las plantas que requieren suelos más secos, como los cactus, también se adaptan sin problemas a recipientes mínimos, tal como quedó registrado en la imagen donde una tapita de desodorante albergaba un ejemplar pequeño.
Materiales necesarios
- Envases plásticos vacíos: botellas, bidones, frascos de yogur, envases de dulce de leche, tapas plásticas profundas.
- Cúter o tijera firme.
- Punzón, destornillador o clavo para perforar.
- Tierra para macetas adecuada a la planta elegida.
- Piedras pequeñas o material de drenaje.
- Marcador para señalar líneas de corte.
- Regla o cinta métrica si se busca un tamaño preciso.
Paso a paso para reciclar envases y convertirlos en macetas
- Seleccionar el envase según la planta: uno profundo para raíces largas y uno pequeño para semilleros o especies de raíces superficiales.
- Lavar bien el recipiente para quitar restos de alimentos, bebidas o aromas.
- Marcar con un rotulador la altura o forma del corte, según se quiera usar el envase vertical u horizontal.
- Recortar la parte superior con cúter o tijera manteniendo bordes firmes y sin rebabas.
- Perforar la base con un punzón o clavo para crear orificios de drenaje que permitan filtrar el agua.
- Añadir una capa delgada de piedras o material drenante para evitar que la tierra tape los agujeros.
- Rellenar con sustrato acorde a la planta y acomodarlo sin compactarlo en exceso.
- Trasplantar la planta cuidando que las raíces queden extendidas y cubiertas.
- Regar de manera moderada para asentar la tierra sin encharcar.
- Ubicar la maceta reciclada en un lugar con la luz adecuada según la especie.