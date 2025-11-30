30 de noviembre de 2025 - 09:59

Los azulejos ya no se utilizan en cocinas actuales: los revestimientos de moda resisten al fuego y al agua

Existen revestimientos que transforman la cocina en cuestión de minutos. Estos materiales están de moda por resistir al fuego y al agua, entre otros beneficios.

La elección final depende del estilo y el presupuesto pero ambas opciones mejoran notablemente la cocina.

La elección final depende del estilo y el presupuesto pero ambas opciones mejoran notablemente la cocina.

Foto:

IA Gemini
Por Lucas Vasquez

Año tras año, las tendencias por modificar cualquier ambiente de casa incitan a mejorarlo. En este caso, los azulejos en la cocina son tema del pasado. Existen dos tipos de materiales que están de moda gracias a sus múltiples beneficios: resisten altas temperaturas, no les afecta el agua, son fáciles de limpiar y su instalación resulta simple.

Leé además

no las tires mas: reciclar las latas de durazno o conserva esta de moda para crear este objeto super util

No las tires más: reciclar las latas de durazno o conserva está de moda para crear este objeto súper útil

Por Daniela Leiva
Si se la guía correctamente, esta planta en verano puede convertirse en la protagonista del espacio.

La planta que sirve como pérgola y cerco natural en terrazas: reduce la temperatura y perfuma el ambiente

Por Lucas Vasquez

Este tipo de revestimiento rápido también logra un efecto visual que modifica la percepción del espacio. Es por eso que estas alternativas ofrecen mayor impermeabilidad y un nivel de resistencia al calor en un mismo material. Cada proyecto encuentra ventajas distintivas según el material elegido y ambos elevan el estilo sin esfuerzo.

revestimiento azulejo de cocina
La elección final depende del estilo y el presupuesto pero ambas opciones mejoran notablemente la cocina.

La elección final depende del estilo y el presupuesto pero ambas opciones mejoran notablemente la cocina.

Las láminas de PVC reemplazan azulejos en la cocina: resisten humedad y temperatura

La actualidad marca que las láminas de PVC tienen un lugar destacado a la hora de actualizar este ambiente. Combinan estética moderna con propiedades técnicas que solucionan problemas frecuentes en cocinas expuestas a vapor, grasa y cambios térmicos.

  • El autoadhesivo de PVC ofrece impermeabilidad total, capacidad para resistir altas temperaturas, estabilidad dimensional y una superficie lisa que evita la acumulación de humedad.
  • Además, este material reduce el riesgo de hongos y facilita la limpieza con solo un paño húmedo sin necesidad de productos abrasivos.
  • Este revestimiento es una alternativa práctica porque se instala sin romper paredes. De hecho, las láminas se adhieren mediante pegamento autoadhesivo o en algunos casos cintas especiales sobre superficies firmes, incluso si presentan juntas antiguas o cerámicas desgastadas.
  • Este tipo de instalación permite cubrir un área completa en poco tiempo y brinda una apariencia continua que agranda visualmente el ambiente.
  • Su variedad de diseños aparece en imitación mármol, cemento, piedra o colores plenos y ofrece libertad para personalizar sin tener que realizar obras complicadas.
  • También pesa menos que otros revestimientos, lo que reduce esfuerzos y permite colocarlas en muros donde otros materiales resultarían demasiado pesados.
revestimiento azulejo de cocina

Vidrio templado: protege la pared y crea un efecto moderno continuo

El vidrio templado o backsplashes de vidrio es otra de las tendencias en diseño de cocina porque combina resultados similares al PVC: resiste al fuego, impermeabiliza y posee una alta tolerancia al impacto, algo que explica el uso creciente en cocinas contemporáneas.

  • Su capacidad para soportar fuentes de calor directas, como hornallas o vapor constante, supera la de revestimientos tradicionales.
  • Además, su superficie completamente lisa evita filtraciones y permite remover manchas de grasa en segundos.
  • Este material genera un acabado brillante que aporta profundidad y luminosidad, ideal para cocinas pequeñas que buscan una sensación ampliada.
  • Esta vez, su instalación necesita medidas precisas porque se fabrica a medida y no puede cortarse una vez templado. Se coloca con fijaciones invisibles o adhesivos especiales sobre paredes lisas, logrando una superficie continua sin juntas ni líneas de corte.
  • Es una gran opción para zonas detrás de cocinas y piletas porque su comportamiento frente a la humedad lo convierte en una barrera protectora muy superior a los azulejos.
  • Además, permite personalizar con colores plenos o impresiones, creando un diseño único que transforma la cocina sin necesidad de reformas profundas.
revestimiento azulejo de cocina

Las cocinas modernas avanzan hacia superficies más higiénicas, resistentes y estéticamente limpias, algo que los azulejos tradicionales no siempre pueden ofrecer. Tanto las láminas de PVC como el vidrio templado representan alternativas que combinan durabilidad, seguridad y un diseño adaptable para distintos presupuestos.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

el electrodomestico que si o si hay que desenchufar durante las tormentas electricas para evitar danos

El electrodoméstico que sí o sí hay que desenchufar durante las tormentas eléctricas para evitar daños

Por Andrés Aguilera
Graciela Hisa detiene su actividad de sabores nómades para dialogar con Los Andes. | 

Graciela Hisa, la chef de los presidentes: "Nunca es un buen momento para emprender, por eso hay que animarse"

Por Andrea Calderón
Antes de dividir helechos, asegurate de tener las macetas listas con piedritas o leca al fondo para que el agua drene bien. También es importante tener a mano una pequeña bolsa de mantillo o tierra de helechos... Nunca uses tierra de jardín, que es demasiado densa.

Son los mejores y están de moda: este es el material que podés reciclar para crear macetas en tu casa

Por Redacción
Nuevo electrodoméstico combina tecnología, cocina veloz y gran ahorro energético diario.

El electrodoméstico que está reemplazando al microondas: consume menos y cocina más rápido

Por Ignacio Alvarado