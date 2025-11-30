Los azulejos ya no se utilizan en cocinas actuales: los revestimientos de moda resisten al fuego y al agua

Existen revestimientos que transforman la cocina en cuestión de minutos. Estos materiales están de moda por resistir al fuego y al agua, entre otros beneficios.

La elección final depende del estilo y el presupuesto pero ambas opciones mejoran notablemente la cocina.

Año tras año, las tendencias por modificar cualquier ambiente de casa incitan a mejorarlo. En este caso, los azulejos en la cocina son tema del pasado. Existen dos tipos de materiales que están de moda gracias a sus múltiples beneficios: resisten altas temperaturas, no les afecta el agua, son fáciles de limpiar y su instalación resulta simple.

Este tipo de revestimiento rápido también logra un efecto visual que modifica la percepción del espacio. Es por eso que estas alternativas ofrecen mayor impermeabilidad y un nivel de resistencia al calor en un mismo material. Cada proyecto encuentra ventajas distintivas según el material elegido y ambos elevan el estilo sin esfuerzo.

Las láminas de PVC reemplazan azulejos en la cocina: resisten humedad y temperatura La actualidad marca que las láminas de PVC tienen un lugar destacado a la hora de actualizar este ambiente. Combinan estética moderna con propiedades técnicas que solucionan problemas frecuentes en cocinas expuestas a vapor, grasa y cambios térmicos.

El autoadhesivo de PVC ofrece impermeabilidad total, capacidad para resistir altas temperaturas, estabilidad dimensional y una superficie lisa que evita la acumulación de humedad.

Además, este material reduce el riesgo de hongos y facilita la limpieza con solo un paño húmedo sin necesidad de productos abrasivos.

Este revestimiento es una alternativa práctica porque se instala sin romper paredes. De hecho, las láminas se adhieren mediante pegamento autoadhesivo o en algunos casos cintas especiales sobre superficies firmes, incluso si presentan juntas antiguas o cerámicas desgastadas.

Este tipo de instalación permite cubrir un área completa en poco tiempo y brinda una apariencia continua que agranda visualmente el ambiente.

Su variedad de diseños aparece en imitación mármol, cemento, piedra o colores plenos y ofrece libertad para personalizar sin tener que realizar obras complicadas.

También pesa menos que otros revestimientos, lo que reduce esfuerzos y permite colocarlas en muros donde otros materiales resultarían demasiado pesados. Vidrio templado: protege la pared y crea un efecto moderno continuo El vidrio templado o backsplashes de vidrio es otra de las tendencias en diseño de cocina porque combina resultados similares al PVC: resiste al fuego, impermeabiliza y posee una alta tolerancia al impacto, algo que explica el uso creciente en cocinas contemporáneas.

Su capacidad para soportar fuentes de calor directas, como hornallas o vapor constante, supera la de revestimientos tradicionales.

Además, su superficie completamente lisa evita filtraciones y permite remover manchas de grasa en segundos.

Este material genera un acabado brillante que aporta profundidad y luminosidad, ideal para cocinas pequeñas que buscan una sensación ampliada.

Esta vez, su instalación necesita medidas precisas porque se fabrica a medida y no puede cortarse una vez templado. Se coloca con fijaciones invisibles o adhesivos especiales sobre paredes lisas, logrando una superficie continua sin juntas ni líneas de corte.

Es una gran opción para zonas detrás de cocinas y piletas porque su comportamiento frente a la humedad lo convierte en una barrera protectora muy superior a los azulejos.

Además, permite personalizar con colores plenos o impresiones, creando un diseño único que transforma la cocina sin necesidad de reformas profundas. Las cocinas modernas avanzan hacia superficies más higiénicas, resistentes y estéticamente limpias, algo que los azulejos tradicionales no siempre pueden ofrecer. Tanto las láminas de PVC como el vidrio templado representan alternativas que combinan durabilidad, seguridad y un diseño adaptable para distintos presupuestos.