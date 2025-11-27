27 de noviembre de 2025 - 14:10

El electrodoméstico que está reemplazando al microondas: consume menos y cocina más rápido

El electrodoméstico que revoluciona la tecnología promete cocina más rápida y ahorro energético, desplazando al microondas en miles de hogares.

Nuevo electrodoméstico combina tecnología, cocina veloz y gran ahorro energético diario.

Foto:

Por Ignacio Alvarado

El mercado de la tecnología hogareña sorprende con un electrodoméstico que avanza rápidamente en la cocina argentina por su capacidad para trabajar con ahorro energético real: la freidora de aire, el aparato que ya desplazó al microondas en miles de hogares por su rapidez y eficiencia. Este cambio de hábito crece con fuerza, impulsado por la búsqueda de alternativas que consuman menos electricidad y permitan cocinar mejor en menos tiempo.

El atractivo principal de este electrodoméstico está en su funcionamiento: utiliza aire caliente circulante que cocina los alimentos de manera pareja y veloz, reduciendo hasta un 70% el tiempo respecto a un horno tradicional y superando incluso al microondas en tareas básicas. Para quienes siguen de cerca las tendencias en tecnología, su rendimiento no sorprende: combina alta potencia con bajo consumo, una fórmula que la vuelve ideal para hogares que buscan ahorro energético.

Nuevo electrodoméstico combina tecnología, cocina veloz y gran ahorro energético diario.

Otro punto a favor es su versatilidad. Mientras el microondas calienta y descongela, la freidora de aire puede hornear, dorar, freír sin aceite, gratinar y cocinar carnes, verduras y panes. Esta transformación en la cocina cotidiana hizo que muchos argentinos la adopten como el aparato principal, desplazando a otros dispositivos que quedaron relegados.

Una tendencia de cocina más práctica y económica

Además del ahorro energético, la freidora de aire reduce costos de mantenimiento y evita el uso excesivo de productos de limpieza. Para quienes trabajan con recetas rápidas, es un aliado que acelera procesos sin sacrificar sabor ni textura. Muchos especialistas en tecnología coinciden: el futuro de la cocina diaria está en estos aparatos compactos, eficientes y programables.

Los estudios de consumo señalan que este electrodoméstico utiliza menos energía que el microondas y hasta un 50% menos que un horno eléctrico tradicional. Por eso, quienes buscan reorganizar su cocina sin perder comodidad encuentran en este sistema un método confiable y moderno.

Nuevo electrodoméstico combina tecnología, cocina veloz y gran ahorro energético diario.

Con la combinación de rapidez, eficiencia y ahorro energético, la transición es clara: la freidora de aire dejó de ser una moda para convertirse en la protagonista de la cocina contemporánea.

