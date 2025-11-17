Este es el electrodoméstico que consume más energía en tu patio: equivale a mantener una bomba de agua funcionando todo el día

Aunque muchos lo usan sin pensarlo, el calefactor infrarrojo exterior es el electrodoméstico más exigente del patio . Según informes del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), estos equipos consume de energía entre 1.800 y 2.000 watts por hora , lo que equivale a tener una bomba de agua encendida durante las 24 horas .

A diferencia de los caloventores interiores , los calefactores infrarrojos trabajan con una resistencia cerámica o de cuarzo que genera calor directo.

Esto implica un consumo similar al de un horno eléctrico mediano , pero con una eficiencia térmica mucho menor al aire libre.

En patios, terrazas o galerías abiertas, gran parte del calor se disipa rápidamente. Por eso, mantenerlos encendidos durante largas reuniones o en invierno puede multiplicar la factura eléctrica.

Ciertos electrodomésticos pueden triplicar el consumo energético si se usan sin control.

En solo 5 horas de uso diario , un calefactor de 2.000 W puede gastar más de 10 kWh por jornada .

Cómo reducir el consumo sin pasar frío

Los expertos recomiendan ubicar los calefactores a menos de dos metros del área de uso, orientarlos hacia las personas y no hacia espacios abiertos.

También aconsejan elegir modelos con sensor de movimiento o apagado automático, que cortan el suministro si no detectan presencia.

Otra opción eficiente son los calefactores de gas infrarrojo, que consumen menos energía eléctrica y mantienen buena potencia térmica en exteriores techados.

Además, es clave apagar el equipo al salir del área y evitar el uso simultáneo de otros aparatos de alto consumo, como bombas de agua o hidrolavadoras.

Seguridad y prevención de incendios

Los calefactores infrarrojos alcanzan temperaturas de hasta 600 °C en la superficie de sus lámparas. Por eso deben instalarse en zonas libres de humedad, lejos de plantas, cortinas plásticas o muebles de madera.

Se recomienda usar enchufes con toma a tierra y una línea eléctrica independiente, ya que estos equipos pueden generar picos de tensión al encenderse.

Nunca deben conectarse a zapatillas múltiples ni cubrirse con objetos que impidan la ventilación.

El calefactor infrarrojo exterior es el mayor consumidor energético del patio y puede equipararse a mantener una bomba de agua encendida todo el día.

Usarlo con moderación, buena ubicación y mantenimiento adecuado, permite disfrutar del calor al aire libre sin disparar la factura ni aumentar el riesgo de incendio.