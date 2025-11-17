17 de noviembre de 2025 - 13:07

Este es el electrodoméstico que consume más energía en tu patio: equivale a mantener una bomba de agua funcionando todo el día

Ciertos electrodomésticos pueden triplicar el consumo energético si se usan sin control. Conocé cómo optimizarlos.

Los electrodomésticos que pueden triplicar el consumo energético en el patio





Por Andrés Aguilera

Aunque muchos lo usan sin pensarlo, el calefactor infrarrojo exterior es el electrodoméstico más exigente del patio. Según informes del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), estos equipos consume de energía entre 1.800 y 2.000 watts por hora, lo que equivale a tener una bomba de agua encendida durante las 24 horas.

Un gasto alto pero invisible

A diferencia de los caloventores interiores, los calefactores infrarrojos trabajan con una resistencia cerámica o de cuarzo que genera calor directo.

Esto implica un consumo similar al de un horno eléctrico mediano, pero con una eficiencia térmica mucho menor al aire libre.


Ciertos electrodomésticos pueden triplicar el consumo energético si se usan sin control.



En patios, terrazas o galerías abiertas, gran parte del calor se disipa rápidamente. Por eso, mantenerlos encendidos durante largas reuniones o en invierno puede multiplicar la factura eléctrica.

En solo 5 horas de uso diario, un calefactor de 2.000 W puede gastar más de 10 kWh por jornada.

Cómo reducir el consumo sin pasar frío

Los expertos recomiendan ubicar los calefactores a menos de dos metros del área de uso, orientarlos hacia las personas y no hacia espacios abiertos.

También aconsejan elegir modelos con sensor de movimiento o apagado automático, que cortan el suministro si no detectan presencia.

Otra opción eficiente son los calefactores de gas infrarrojo, que consumen menos energía eléctrica y mantienen buena potencia térmica en exteriores techados.

Además, es clave apagar el equipo al salir del área y evitar el uso simultáneo de otros aparatos de alto consumo, como bombas de agua o hidrolavadoras.


Ciertos electrodomésticos pueden triplicar el consumo energético si se usan sin control.



Seguridad y prevención de incendios

Los calefactores infrarrojos alcanzan temperaturas de hasta 600 °C en la superficie de sus lámparas. Por eso deben instalarse en zonas libres de humedad, lejos de plantas, cortinas plásticas o muebles de madera.

Se recomienda usar enchufes con toma a tierra y una línea eléctrica independiente, ya que estos equipos pueden generar picos de tensión al encenderse.

Nunca deben conectarse a zapatillas múltiples ni cubrirse con objetos que impidan la ventilación.

El calefactor infrarrojo exterior es el mayor consumidor energético del patio y puede equipararse a mantener una bomba de agua encendida todo el día.

Usarlo con moderación, buena ubicación y mantenimiento adecuado, permite disfrutar del calor al aire libre sin disparar la factura ni aumentar el riesgo de incendio.

