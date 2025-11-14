14 de noviembre de 2025 - 15:46

Cómo hacer un efectivo aromatizador natural para baños solo con un frasco y dos ingredientes de tu casa

Solo con tres cosas que seguramente tengas en casa es posible hacer un ambientador que neutraliza olores, dura semanas y aporta un aroma suave y agradable.

ambientador para el baño
Por Daniela Leiva

En tiempos donde cada vez más personas buscan alternativas naturales para limpiar y perfumar la casa, los ambientadores caseros volvieron a ganar protagonismo. No solo porque son económicos, sino porque permiten evitar aerosoles y fragancias sintéticas que muchas veces resultan demasiado fuertes o generan irritación.

Con solo tres elementos es posible crear un ambientador para baños que neutraliza olores, dura semanas y aporta un aroma suave y agradable.

En los baños, donde se concentra humedad y olores persistentes, puede marcar una diferencia real sin necesidad de sprays químicos ni dispositivos eléctricos.

frasco vacío de vidrio en el baño

Elementos para el ambientador casero

  • Bicarbonato de sodio
  • Aceite esencia
  • Un frasco común vacío

Paso a paso para crear un aromatizador para el baño

  1. Elegir un frasco de vidrio pequeño, preferentemente con boca ancha. Puede ser uno reciclado de mermelada o conservas, bien lavado y seco.
  2. Luego, se coloca dentro dos o tres cucharadas de bicarbonato de sodio. Ese será el componente encargado de captar las moléculas que generan mal olor en el ambiente.
  3. Añadir de 10 a 15 gotas de un aceite esencial. El tipo depende del gusto de cada uno: lavanda para los que prefieren un aroma suave, limón para quienes buscan frescura, eucalipto para aportar sensación de limpieza o vainilla para un toque cálido.
  4. Las gotas deben caer directamente sobre el bicarbonato, que absorberá el perfume y lo liberará de manera gradual.
  5. Para que funcione correctamente, el frasco debe quedar “abierto” pero no completamente expuesto.
  6. Lo ideal es colocar una tela fina -puede ser gasa, tul o incluso un pedazo de una bolsa de tela- sujetada con una bandita elástica o una tapa perforada. Esa cubierta permite que el aroma se disperse, evita que el bicarbonato se derrame y mantiene el frasco visualmente prolijo.
    ambientador o aromatizador para el baño

Cómo usar el ambientador en el baño u otros ambientes de tu casa

El bicarbonato neutraliza los olores fuertes y, al mismo tiempo, actúa como soporte para el aceite esencial, que se evapora lentamente. A medida que pasan los días, el aroma se libera de forma constante y suave, sin invadir ni saturar el ambiente. Es especialmente útil en baños pequeños, donde los productos aerosoles suelen ser demasiado intensos.

El mantenimiento es mínimo, cada dos o tres semanas o cuando se note que el perfume disminuye, basta con agitar levemente el frasco para reactivar la mezcla y, si hace falta, agregar unas gotas de aceite esencial extra.

Cuando el bicarbonato empieza a apelmazarse o pierde efectividad, se reemplaza por uno nuevo. Este ambientador natural es una alternativa económica, sustentable y personalizable.

Con materiales que ya están en la casa, permite transformar el baño en un espacio más fresco y agradable sin recurrir a químicos innecesarios.

