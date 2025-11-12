Los vanitorys tradicionales ya no se usan en el baño: la tendencia que las reemplaza por limpieza y modernidad

La tendencia que domina los baños actuales intenta mantener un estilo limpio, natural y moderno al mismo tiempo reemplazando los muebles tradicionales.

Esta tendencia genera un resultado contemporáneo que une funcionalidad, estilo y una estética que resiste el paso del tiempo.

Durante años, los vanitorys fueron una pieza fija en los baños del hogar, combinando almacenamiento y diseño. Sin embargo, la tendencia actual de arquitectura interior ha cambiado al menos un poco. Lo que ahora se impone tiene que ver con la estética visual, los materiales nobles y una nueva forma de facilitar la limpieza.

Los proyectos actuales priorizan superficies modernas pero sobre todo económicas con los mismos gastos de materiales. Sin embargo, este cambio responde tanto a una cuestión estética como de higiene. Lo curioso es que los nuevos diseños, pese a su simplicidad, requieren una planificación más cuidadosa. La clave está en materiales que aporten textura y elegancia, y en una instalación que deja el suelo completamente libre.

Las últimas tendencias en diseño de baños, según el portal de arquitectura Dezeen, apuntan hacia la eliminación de los muebles voluminosos, que llegan hasta el piso, por estructuras más limpias y funcionales.

Los vanitorys suspendidos de piedra natural, amurados directamente a la pared, se convirtieron en una de las opciones más elegidas. Su estética minimalista genera sensación de amplitud y reduce los rincones donde se acumula suciedad.

El uso de materiales como mármol, granito o piedra sinterizada ofrece durabilidad y una textura que combina con diversos estilos decorativos, desde el nórdico hasta el industrial.

Además, estos diseños permiten integrar las bachas de manera uniforme, sin juntas visibles, lo que facilita la limpieza diaria. La instalación suspendida deja el suelo libre, haciendo que el baño se vea más grande y favoreciendo la ventilación.

Otra alternativa que se impone en los baños actuales son los diseños con ranuras verticales, también conocidos como slatted designs, que se integran directamente a la pared.

Este tipo de estructura no solo reemplaza al vanitory tradicional, sino que aporta un cambio visual y una textura sutil que amplía el espacio.

Estos diseños, al carecer de estructuras voluminosas, favorecen una estética liviana. Se utilizan en baños de pequeñas dimensiones o en viviendas donde se busca una imagen fluida, sin interrupciones visuales.

El amurado directo a la pared brinda estabilidad y una sensación de flotación, lo que convierte al conjunto en una pieza escultórica dentro del ambiente.

Además, el mantenimiento resulta más simple. La ausencia de zócalos y esquinas permite una limpieza más profunda y rápida, ideal para quienes buscan practicidad. Al combinarse con iluminación indirecta o tiras LED empotradas, el efecto visual puede transformar por completo la percepción del baño, dándole un carácter moderno, sofisticado y ordenado.

Los vanitorys tradicionales ahora tienen nuevos diseños. El amurado de piedra natural y estructuras con ranuras verticales responden principalmente a la necesidad de espacios más puros, fáciles de limpiar y con materiales duraderos.