Murieron los jeans skinny: el pantalón que dominará el invierno 2026

Los jeans chupines pierden protagonismo en 2026 y dominan los pantalones wide leg y rectos: cómo elegirlos y usarlos bien.

Durante años, los jeans chupines fueron un básico del invierno argentino por su versatilidad y calce ajustado. Pero en 2026 la tendencia cambia con claridad: ganan terreno los pantalones rectos y wide leg, más cómodos y actuales. Aquí, qué modelos buscar y cómo combinarlos.

Qué pantalones reemplazan a los jeans chupines en 2026 El cambio ya se ve en colecciones, vidrieras y street style: los chupines dejan de ser protagonistas frente a siluetas más relajadas. Los que dominan la temporada son:

Jeans rectos clásicos (ni ajustados ni anchos). image Wide leg con caída amplia desde la cadera.

Baggy moderados, más urbanos. image Pantalones sastreros rectos, cada vez más usados en looks diarios. El motivo es claro: la moda prioriza comodidad, proporción y movimiento, algo que los chupines ya no ofrecen frente a las nuevas siluetas.

Por qué los chupines pierden protagonismo Durante más de una década, el skinny fue el pantalón dominante. Sin embargo, estilistas y medios de moda coinciden en que el giro responde a una búsqueda más amplia:

looks menos ajustados

mayor libertad al caminar

equilibrio visual con prendas oversize Además, los nuevos pantalones combinan mejor con tendencias actuales como sweaters estructurados, blazers amplios y abrigos rectos.

Cómo elegir el modelo correcto según tu cuerpo Si querés adaptarte a la tendencia sin perder comodidad, mirá estos puntos: Altura: tiro medio o alto estiliza más la figura.

Caída: que no marque la cadera ni se abra demasiado.

Largo: ideal rozando el empeine con calzado puesto.

Tela: denim firme pero flexible para uso diario. Tip útil: si venís del chupín, el jean recto suele ser la transición más fácil. Cómo combinarlos en invierno 2026 Los nuevos pantalones funcionan con casi todo el guardarropa de invierno. Probá estas combinaciones: Sweater al cuerpo + jean recto + botas Clásico moderno que estiliza.

Buzo + wide leg + zapatillas Cómodo y urbano. image Blazer + jean recto Equilibrio entre formal y casual.

Polera + pantalón sastrero Look limpio y elegante. image El secreto está en equilibrar proporciones: si el pantalón es amplio, arriba conviene algo más definido.