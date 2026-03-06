Murieron los jeans skinny: el pantalón que dominará el invierno 2026

Durante años, los jeans chupines fueron un básico del invierno argentino por su versatilidad y calce ajustado. Pero en 2026 la tendencia cambia con claridad: ganan terreno los pantalones rectos y wide leg, más cómodos y actuales. Aquí, qué modelos buscar y cómo combinarlos.
Qué pantalones reemplazan a los jeans chupines en 2026
El cambio ya se ve en colecciones, vidrieras y street style: los chupines dejan de ser protagonistas frente a siluetas más relajadas. Los que dominan la temporada son:
El motivo es claro: la moda prioriza comodidad, proporción y movimiento, algo que los chupines ya no ofrecen frente a las nuevas siluetas.
Por qué los chupines pierden protagonismo
Durante más de una década, el skinny fue el pantalón dominante. Sin embargo, estilistas y medios de moda coinciden en que el giro responde a una búsqueda más amplia:
Además, los nuevos pantalones combinan mejor con tendencias actuales como sweaters estructurados, blazers amplios y abrigos rectos.
Cómo elegir el modelo correcto según tu cuerpo
Si querés adaptarte a la tendencia sin perder comodidad, mirá estos puntos:
-
Altura: tiro medio o alto estiliza más la figura.
-
Caída: que no marque la cadera ni se abra demasiado.
-
Largo: ideal rozando el empeine con calzado puesto.
-
Tela: denim firme pero flexible para uso diario.
Tip útil: si venís del chupín, el jean recto suele ser la transición más fácil.
Cómo combinarlos en invierno 2026
Los nuevos pantalones funcionan con casi todo el guardarropa de invierno.
Probá estas combinaciones:
-
Sweater al cuerpo + jean recto + botas
Clásico moderno que estiliza.
-
Buzo + wide leg + zapatillas
Cómodo y urbano.
El secreto está en equilibrar proporciones: si el pantalón es amplio, arriba conviene algo más definido.