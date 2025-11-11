Los hogares modernos están dejando atrás los manteles de tela . La nueva tendencia de interiorismo apuestan por mesas limpias, funcionales y de fácil mantenimiento , con materiales que resisten el uso diario sin perder elegancia. Este cambio, cada vez más adoptado por decoradores y diseñadores del hogar actual , responde a la búsqueda de comodidad, durabilidad y estética minimalista .

No es decoración: la planta como centro de mesa que atrae riqueza, según el Feng Shui

Las rejas ya no se usan en el frente de casa: la tendencia que las reemplaza por seguridad y estilo moderno

Los manteles de tela requieren lavado, secado y planchado constantes, además de mancharse fácilmente.

En contraste, las superficies modernas se fabrican con materiales resistentes al agua y al calor , lo que permite limpiar con solo pasar un paño húmedo .

Los manteles de tela ya no se usan en los hogares a la moda la tendencia 2026 es mucho más práctica (1)

Las mantas vinílicas, los protectores acrílicos o las mesas de acabado impermeable son ahora la elección más práctica.

Una de las principales razones del cambio es la revalorización del diseño del mueble . Las mesas actuales —en madera clara, piedra natural o microcemento — se convierten en protagonistas del ambiente, sin necesidad de cubrirlas.

Este estilo realza la textura y el color natural de los materiales, aportando una sensación de orden y sofisticación.

Los manteles de tela ya no se usan en los hogares a la moda la tendencia 2026 es mucho más práctica (4)

En cocinas integradas o livings con comedor, las mesas sin mantel ayudan a mantener la continuidad visual, logrando un espacio más amplio y luminoso.

Estilo y practicidad en el hogar

Los nuevos protectores de superficie ofrecen una alternativa estética: los individuales de silicona o cuerina, fáciles de limpiar y disponibles en colores neutros, combinan con cualquier estilo decorativo.

Además, el auge del minimalismo escandinavo y japandi promueve superficies despejadas, con pocos elementos sobre la mesa y una paleta clara y uniforme.

La tendencia también apunta al consumo responsable: elegir productos duraderos en lugar de textiles que requieren reemplazo frecuente reduce el impacto ambiental y simplifica la rutina doméstica.

Los manteles de tela ya no se usan en los hogares a la moda la tendencia 2026 es mucho más práctica (3)

Una nueva forma de recibir

Hoy, la elegancia se redefine. No hace falta un mantel bordado para dar buena impresión, sino una mesa bien cuidada y funcional, decorada con detalles naturales como flores secas, velas o cerámicas artesanales.

La clave está en combinar calidez y practicidad, manteniendo un espacio limpio, sin tareas de mantenimiento innecesarias.

Más que una moda, esta tendencia refleja un cambio de hábitos. Los hogares del 2026 buscan comodidad, estética y sustentabilidad. Dejar atrás los manteles de tela tradicionales significa ganar tiempo, limpieza y estilo en un solo gesto.