Los manteles de tela ya no se usan en los hogares a la moda: la tendencia 2026 es mucho más práctica

Los hogares modernos están dejando atrás los manteles de tela. La nueva tendencia de interiorismo apuestan por mesas limpias, funcionales y de fácil mantenimiento, con materiales que resisten el uso diario sin perder elegancia. Este cambio, cada vez más adoptado por decoradores y diseñadores del hogar actual, responde a la búsqueda de comodidad, durabilidad y estética minimalista.
Los manteles de tela requieren lavado, secado y planchado constantes, además de mancharse fácilmente.
En contraste, las superficies modernas se fabrican con materiales resistentes al agua y al calor, lo que permite limpiar con solo pasar un paño húmedo.
Las mantas vinílicas, los protectores acrílicos o las mesas de acabado impermeable son ahora la elección más práctica.
Mesas desnudas y diseño visible
Una de las principales razones del cambio es la revalorización del diseño del mueble. Las mesas actuales —en madera clara, piedra natural o microcemento— se convierten en protagonistas del ambiente, sin necesidad de cubrirlas.
Este estilo realza la textura y el color natural de los materiales, aportando una sensación de orden y sofisticación.
En cocinas integradas o livings con comedor, las mesas sin mantel ayudan a mantener la continuidad visual, logrando un espacio más amplio y luminoso.
Estilo y practicidad en el hogar
Los nuevos protectores de superficie ofrecen una alternativa estética: los individuales de silicona o cuerina, fáciles de limpiar y disponibles en colores neutros, combinan con cualquier estilo decorativo.
Además, el auge del minimalismo escandinavo y japandi promueve superficies despejadas, con pocos elementos sobre la mesa y una paleta clara y uniforme.
La tendencia también apunta al consumo responsable: elegir productos duraderos en lugar de textiles que requieren reemplazo frecuente reduce el impacto ambiental y simplifica la rutina doméstica.
Una nueva forma de recibir
Hoy, la elegancia se redefine. No hace falta un mantel bordado para dar buena impresión, sino una mesa bien cuidada y funcional, decorada con detalles naturales como flores secas, velas o cerámicas artesanales.
La clave está en combinar calidez y practicidad, manteniendo un espacio limpio, sin tareas de mantenimiento innecesarias.
Más que una moda, esta tendencia refleja un cambio de hábitos. Los hogares del 2026 buscan comodidad, estética y sustentabilidad. Dejar atrás los manteles de tela tradicionales significa ganar tiempo, limpieza y estilo en un solo gesto.