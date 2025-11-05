5 de noviembre de 2025 - 17:41

Adiós al tapizado: el respaldo de cama que será tendencia en 2026 por su limpieza y estética

Una alternativa moderna comienza a ser tendencia como un tipo de respaldo que deja atrás el tapizado tradicional. Su material es de fácil limpieza.

Esta tendencia moderna permite renovar completamente el dormitorio de manera sencilla, estética y funcional.

Esta tendencia moderna permite renovar completamente el dormitorio de manera sencilla, estética y funcional.

Foto:

WEB
Por Lucas Vasquez

El tapizado que cubre el respaldo de la cama ya es historia. Una nueva tendencia que pasará a reemplazarlo no prioriza lo acolchado y texturado, sino que presenta una superficie más sólida, limpia y con presencia visual. Por eso, el respaldo protagoniza un cambio que deja de lado las telas para abrir paso a materiales modernos. Su implementación es sencilla.

Leé además

Limpiá tus cortinas con un truco premium y pocos ingredientes.

No las tires: reciclar las cortinas que ya no usas está a la moda y puede ser una gran opción para decorar

Por Redacción
Más que una moda, es una solución armónica para quienes buscan funcionalidad con un diseño visualmente más liviano y prolijo.

Las casas actuales ya no usan telas mosquiteras: la moda que las reemplaza por comodidad y estética

Por Lucas Vasquez

Este cambio intenta jerarquizar y al mismo tiempo crear un espacio estético y limpio, implementando diseño sin complicaciones. El mantenimiento del tapizado y el desgaste con el uso diario hicieron de esta idea una alternativa más duradera. Así, los respaldos que combinan textura, calidez y personalidad se posicionan como los preferidos para renovar la habitación con una sola pieza.

respaldos de cama
Esta tendencia moderna permite renovar completamente el dormitorio de manera sencilla, estética y funcional.

Esta tendencia moderna permite renovar completamente el dormitorio de manera sencilla, estética y funcional.

El respaldo de cama con efecto piedra en poliuretano es tendencia por su presencia y bajo mantenimiento

  • El poliuretano es un material conocido por su durabilidad y versatilidad. En los últimos años, comenzó a utilizarse para crear paneles que imitan texturas minerales como piedra caliza o pizarra.
  • Los paneles de este material se aplican en la pared y funcionan como respaldo de cama, generando un impacto visual fuerte con un peso muy inferior al de la piedra normal.
  • Lo interesante es que permiten obtener la sensación de un dormitorio más sólido y sofisticado sin necesidad de una obra húmeda ni estructuras complejas.

Otro punto a favor es el mantenimiento

A diferencia de los respaldos tapizados que pueden mancharse y quedar la marca por años, desgastarse o acumular polvo, estos paneles se limpian con un paño, no retienen humedad y mantienen su color y relieve con el paso del tiempo.

  • Además, se adaptan a diferentes estilos dependiendo del tono elegido: los colores claros aportan amplitud y luz, mientras que los oscuros dan profundidad y un clima más íntimo.
  • Por eso, esta opción es especialmente elegida en dormitorios donde se busca una atmósfera calma, organizada y visualmente cómoda.
  • Al instalarse directamente contra la pared, no ocupan espacio adicional y permiten combinarse con iluminación indirecta, lo que potencia la textura.
respaldos de cama
Esta tendencia moderna permite renovar completamente el dormitorio de manera sencilla, estética y funcional.

Esta tendencia moderna permite renovar completamente el dormitorio de manera sencilla, estética y funcional.

El respaldo de listones de madera también se viene utilizando en refacciones actuales

Esta opción, que ya se utiliza en paredes y revestimientos decorativos, se adapta perfectamente al dormitorio porque aporta calidez, movimiento visual y una sensación de diseño artesanal.

  • Los listones crean un juego de sombras y profundidad que cambia según la iluminación y el momento del día, lo que hace que el dormitorio no se vea plano ni estático.
  • Su principal ventaja es la flexibilidad: se puede elegir entre maderas claras para lograr ambientes más luminosos o maderas oscuras para obtener un clima más íntimo y envolvente.
  • Este diseño puede cubrir solo el ancho de la cama o expandirse hasta el techo, creando un efecto de continuidad vertical que estiliza la habitación.

En comparación con los respaldos tapizados, los listones aportan mayor durabilidad, mejor limpieza y la posibilidad de integrarse al diseño general del cuarto sin necesidad de renovar el textil cuando cambia la decoración.

respaldos de cama
Esta tendencia moderna permite renovar completamente el dormitorio de manera sencilla, estética y funcional.

Esta tendencia moderna permite renovar completamente el dormitorio de manera sencilla, estética y funcional.

Tanto el respaldo con efecto piedra en poliuretano como el respaldo de listones de madera representan un cambio en la forma de pensar la habitación principal. Son opciones duraderas, fáciles de mantener y capaces de elevar el diseño sin agregar una sobrecarga visual. En 2026, la tendencia apunta a materiales que aportan presencia y sensaciones, reemplazando lo suave y acolchado por superficies que comunican carácter y equilibrio.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La elección de esta ducha, que será tendencia en 2026, es por su funcionalidad, modernidad y por ser agradable a la vista.

Las casas modernas ya no usan ducha tradicional: la tendencia que las reemplaza por su bajo costo y modernidad

Por Lucas Vasquez
murio el mocasine: este es el nuevo calzado que esta de moda para este verano 2025/2026

Murió el mocasine: este es el nuevo calzado que está de moda para este verano 2025/2026

Por Redacción Estilo
las minifaldas pasaron de moda: una nueva tendencia para 2026 comienza a dominar el mercado

Las minifaldas pasaron de moda: una nueva tendencia para 2026 comienza a dominar el mercado

Por Redacción Estilo
los shorts de jean son cosa del pasado: una nueva tendencia de moda para 2026 esta empezando a dominar el mercado

Los shorts de jean son cosa del pasado: una nueva tendencia de moda para 2026 está empezando a dominar el mercado

Por Redacción Estilo