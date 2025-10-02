Las camas multifuncionales con cajones, bauleras o sistemas plegables se imponen en la decoración del hogar.

En los últimos años, el mercado del mobiliario viene apostando fuerte a las camas con espacio de guardado integrado, una tendencia que combina diseño moderno, confort y máxima funcionalidad. Según especialistas en decoración del hogar, estas piezas permiten aprovechar cada metro cuadrado en dormitorios pequeños o estudios, sin resignar estilo ni comodidad.

A diferencia de los modelos tradicionales, que solo ofrecen una base fija para el colchón, las nuevas versiones incluyen cajones extraíbles, bauleras internas o sistemas plegables tipo canapé que convierten la estructura de la cama en un verdadero mueble de guardado.

De este modo, es posible almacenar ropa de cama, valijas, zapatos o incluso objetos de poco uso de manera práctica y discreta.

Adiós a las camas tradicionales el nuevo invento que es tendencia para dormir y aprovechar todo el espacio (2) Tipos de camas multifuncionales Con cajoneras laterales: incorporan cajones amplios en ambos costados, ideales para guardar ropa o accesorios.

Tipo canapé abatible: cuentan con un sistema hidráulico que eleva el colchón y da acceso a una gran baulera inferior.

Plegables o abatibles de pared: se levantan por completo y quedan escondidas en un armario, liberando espacio durante el día.

Con escritorio o biblioteca incorporada: modelos pensados para dormitorios juveniles o monoambientes, que combinan cama con zona de estudio u organización.

Adiós a las camas tradicionales el nuevo invento que es tendencia para dormir y aprovechar todo el espacio (1) Ventajas frente a una cama tradicional Aprovechamiento del espacio: permiten liberar placares y sumar almacenamiento sin necesidad de nuevos muebles.

Orden y funcionalidad: todo queda guardado de forma discreta y a mano.

Variedad de diseños: se fabrican en madera, melamina o tapizadas, con terminaciones modernas y estilos adaptables a cualquier ambiente.

Mayor durabilidad: las estructuras suelen estar reforzadas para soportar tanto el colchón como el peso extra del guardado.

Recomendaciones de expertos Arquitectos y decoradores destacan que estas camas resultan ideales para departamentos pequeños o habitaciones compartidas, donde cada centímetro cuenta. Adiós a las camas tradicionales el nuevo invento que es tendencia para dormir y aprovechar todo el espacio (4) Al mismo tiempo, conviene elegir modelos de calidad con herrajes resistentes y consultar las medidas exactas antes de la compra, ya que suelen requerir un poco más de espacio para abrir los cajones o levantar el somier. Lejos de ser una moda pasajera, las camas multifuncionales llegaron para quedarse. Su éxito radica en que ofrecen una solución práctica a un problema común en muchos hogares: la falta de espacio. Al sumar diseño, comodidad y organización, se transforman en un invento que reemplaza a las camas tradicionales y redefine la manera de pensar los dormitorios modernos.