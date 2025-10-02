2 de octubre de 2025 - 10:49

Adiós a las camas tradicionales: el nuevo invento que es tendencia para dormir y aprovechar todo el espacio

Las camas multifuncionales con cajones, bauleras o sistemas plegables se imponen en la decoración del hogar.

Adiós a las camas tradicionales el nuevo invento que es tendencia para dormir y aprovechar todo el espacio (3)
Por Andrés Aguilera

En los últimos años, el mercado del mobiliario viene apostando fuerte a las camas con espacio de guardado integrado, una tendencia que combina diseño moderno, confort y máxima funcionalidad. Según especialistas en decoración del hogar, estas piezas permiten aprovechar cada metro cuadrado en dormitorios pequeños o estudios, sin resignar estilo ni comodidad.

Leé además

listo en 5 minutos: este pan de avena en sarten es ideal para tu desayuno proteico

Listo en 5 minutos: este pan de avena en sartén es ideal para tu desayuno proteico

Por Andrés Aguilera
Este truco casero para las plantas no daña el entorno pero si puede provocar daños en la piel si no se utilizan guantes al rociar el agua y el vinagre.

Agua oxigenada con vinagre: por qué se recomienda esta mezcla y para qué sirve

Por Lucas Vasquez

A diferencia de los modelos tradicionales, que solo ofrecen una base fija para el colchón, las nuevas versiones incluyen cajones extraíbles, bauleras internas o sistemas plegables tipo canapé que convierten la estructura de la cama en un verdadero mueble de guardado.

De este modo, es posible almacenar ropa de cama, valijas, zapatos o incluso objetos de poco uso de manera práctica y discreta.

Adiós a las camas tradicionales el nuevo invento que es tendencia para dormir y aprovechar todo el espacio (2)

Tipos de camas multifuncionales

  • Con cajoneras laterales: incorporan cajones amplios en ambos costados, ideales para guardar ropa o accesorios.

  • Tipo canapé abatible: cuentan con un sistema hidráulico que eleva el colchón y da acceso a una gran baulera inferior.

  • Plegables o abatibles de pared: se levantan por completo y quedan escondidas en un armario, liberando espacio durante el día.

  • Con escritorio o biblioteca incorporada: modelos pensados para dormitorios juveniles o monoambientes, que combinan cama con zona de estudio u organización.

Adiós a las camas tradicionales el nuevo invento que es tendencia para dormir y aprovechar todo el espacio (1)

Ventajas frente a una cama tradicional

  • Aprovechamiento del espacio: permiten liberar placares y sumar almacenamiento sin necesidad de nuevos muebles.

  • Orden y funcionalidad: todo queda guardado de forma discreta y a mano.

  • Variedad de diseños: se fabrican en madera, melamina o tapizadas, con terminaciones modernas y estilos adaptables a cualquier ambiente.

  • Mayor durabilidad: las estructuras suelen estar reforzadas para soportar tanto el colchón como el peso extra del guardado.

Recomendaciones de expertos

Arquitectos y decoradores destacan que estas camas resultan ideales para departamentos pequeños o habitaciones compartidas, donde cada centímetro cuenta.

Adiós a las camas tradicionales el nuevo invento que es tendencia para dormir y aprovechar todo el espacio (4)

Al mismo tiempo, conviene elegir modelos de calidad con herrajes resistentes y consultar las medidas exactas antes de la compra, ya que suelen requerir un poco más de espacio para abrir los cajones o levantar el somier.

Lejos de ser una moda pasajera, las camas multifuncionales llegaron para quedarse. Su éxito radica en que ofrecen una solución práctica a un problema común en muchos hogares: la falta de espacio.

Al sumar diseño, comodidad y organización, se transforman en un invento que reemplaza a las camas tradicionales y redefine la manera de pensar los dormitorios modernos.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El hospital Notti tendrá un nuevo y moderno edificio de 13.000 m2 para atención ambulatoria. Foto: Gobierno de Mendoza

Megaobra en el Notti: un nuevo edificio sumará 13.000 m2, 20% más camas y tecnología única en el país

Por Verónica De Vita
personas toxicas: los 3 signos del zodiaco que son las peores

Personas tóxicas: los 3 signos del zodíaco que son las peores

Por Andrés Aguilera
sal gruesa con cascaras de limon: por que se recomienda esta mezcla y para que sirve

Sal gruesa con cáscaras de limón: por qué se recomienda esta mezcla y para qué sirve

Por Daniela Leiva
por que deberias hervir una ramita de cedron en casa y cuales son sus beneficios

Por qué deberías hervir una ramita de cedrón en casa y cuáles son sus beneficios

Por Andrés Aguilera