2 de octubre de 2025 - 13:26

Sin harina ni manteca: cómo hacer una torta de coco húmeda y en 15 minutos

Este postre no necesita harina, lo que la hace ideal para quienes buscan opciones distintas, más livianas o aptas para dietas sin gluten.

Por Daniela Leiva

Las ganas de comer algo dulce muchas veces aparecen de golpe y no siempre hay ganas o tiempo de pasar horas en la cocina ni de complicarse con recetas que llevan mil pasos. Para esos momentos, la torta rápida de coco y maicena se convierte en la solución perfecta.

Este postre es simple, rico, húmedo y no necesita harina, lo que la hace ideal para quienes buscan opciones distintas, más livianas o aptas para dietas sin gluten. Y lo interesante de esta receta es que combina ingredientes muy accesibles, de esos que casi siempre tenemos en casa.

Coco rallado
El aroma dulce del coco se incorpora de forma simple, sin alterar los hábitos tradicionales

El coco rallado le aporta una textura suave y un sabor particular, con ese perfume tropical que lo hace único. Además, al no llevar harina, resulta más liviana y tiene una miga distinta, que combina perfecto con la humedad del dulce de leche y la cobertura de chocolate.

Este tipo de recetas son las que demuestran que no hace falta complicarse para comer algo delicioso. Sirve para la merienda, para acompañar el café después de la cena o incluso como opción rápida cuando llegan visitas inesperadas.

Ingredientes para la tarta de coco

  • 100 g de coco rallado
  • 100 g de azúcar
  • 2 huevos
  • 1 chorrito de agua
  • 4 cucharadas de maicena

Para decorar

  • Dulce de leche
  • Chocolate derretido
  • Coco rallado extra
Paso a paso para hacer un postre exprés y sin harina

  1. Batir los huevos con el azúcar hasta que la mezcla quede bien integrada y un poco espumosa.
  2. Incorporar el coco rallado, la maicena y el chorrito de agua, mezclando hasta obtener una preparación homogénea.
  3. Volcar en un molde chico enmantecado y emparejar la superficie.
  4. Hornear a temperatura media durante 15 minutos, hasta que la torta esté firme pero húmeda en el centro.
  5. Dejar entibiar y decorar: cubrir con una capa de dulce de leche, luego con chocolate derretido y, finalmente, espolvorear con coco rallado extra.
