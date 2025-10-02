2 de octubre de 2025 - 16:51

No es aloe vera: cómo eliminar la caspa de la cabeza de forma efectiva con una mezcla natural

Existe un ingrediente natural y común que siempre está en la cocina. Esta vez puede ser un beneficio poderoso frente al hongo que produce la caspa en la cabeza.

Su uso, una o dos veces por semana, puede mejorar notablemente la eliminación de caspa en la cabeza sin utilizar químicos agresivos.

Su uso, una o dos veces por semana, puede mejorar notablemente la eliminación de caspa en la cabeza sin utilizar químicos agresivos.

Foto:

WEB
Por Redacción

El problema de la caspa afecta tanto a hombres como a mujeres y suele estar relacionado con la presencia de un hongo llamado Malassezia. Existen múltiples shampoos y productos que al final no tienen resultados duraderos. Pero 2 fórmulas naturales con un mismo ingrediente comienzan a ganar espacio en las rutinas para eliminar esa incomodidad en la cabeza.

Leé además

Este truco casero para las plantas no daña el entorno pero si puede provocar daños en la piel si no se utilizan guantes al rociar el agua y el vinagre.

Agua oxigenada con vinagre: por qué se recomienda esta mezcla y para qué sirve

Por Lucas Vasquez
mezclar cascaras de huevo con cafe: por que recomiendan hacerlo y para que sirve

Mezclar cáscaras de huevo con café: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Por Daniela Leiva

Este ingrediente sorprende por su efectividad. Si bien el aloe vera se utiliza comúnmente para este tipo de cuidados capilares, esta vez es una especia, que combinada, puede facilitar la eliminación del hongo de manera repentina. Preparada en mezclas simples puede convertirse en un tratamiento natural para reducir la descamación, calmar la picazón y mejorar la apariencia del cuero cabelludo de manera accesible.

truco para la caspa
Su uso, una o dos veces por semana, puede mejorar notablemente la eliminación de caspa en la cabeza sin utilizar químicos agresivos.

Su uso, una o dos veces por semana, puede mejorar notablemente la eliminación de caspa en la cabeza sin utilizar químicos agresivos.

Una mezcla de cúrcuma con agua caliente puede combatir la caspa

La cúrcuma contiene curcumina, un compuesto con propiedades antiinflamatorias y antimicrobianas que la ciencia ha investigado por sus múltiples beneficios.

  • Según un estudio publicado en Phytotherapy Research, la curcumina tiene la capacidad de inhibir el crecimiento de hongos y bacterias en distintas aplicaciones.
  • Este efecto la convierte en un potencial contra el hongo Malassezia que está vinculado al desarrollo de la caspa.

¿Cómo se utiliza?

  • El proceso es simple. Solo debemos preparar una infusión con una cucharadita de cúrcuma en agua caliente, dejarla reposar hasta que se enfríe y luego aplicarla sobre el cuero cabelludo.
  • El contacto directo permite que sus propiedades actúen en la piel ayudando a reducir la descamación y a mantener el área más equilibrada.
  • Durante el tratado, debemos masajear suavemente y enjuagar después de unos minutos para obtener mejores resultados.

Además de atacar al hongo, la cúrcuma puede contribuir a calmar la irritación que provoca el rascado frecuente. La sensación de frescura tras el enjuague proporciona alivio y genera un efecto de limpieza que muchos usuarios valoran.

truco para la caspa
Su uso, una o dos veces por semana, puede mejorar notablemente la eliminación de caspa en la cabeza sin utilizar químicos agresivos.

Su uso, una o dos veces por semana, puede mejorar notablemente la eliminación de caspa en la cabeza sin utilizar químicos agresivos.

Otra opción es la mezcla de ingredientes como la cúrcuma y el aceite de coco

El aceite de coco tiene propiedades antifúngicas y humectantes que ayudan a hidratar el cuero cabelludo mientras combaten microorganismos que favorecen la caspa.

  • La mezcla de este aceite con una especia como la cúrcuma, potencia su acción protectora y se obtiene un remedio fácil de preparar en casa.
  • Para realizarlo solo debemos sumar una cucharadita de cúrcuma en polvo con dos cucharadas de aceite de coco tibio. La mezcla debe aplicarse directamente sobre el cuero cabelludo realizando masajes circulares que faciliten la absorción.
  • Lo ideal es dejarla actuar durante veinte minutos antes de enjuagar con abundante agua y un shampoo neutro.

Este tratamiento aporta doble beneficio. Combate el hongo de la caspa y también hidrata la piel evitando la resequedad. El aceite de coco nutre el cabello y reduce el frizz mientras la cúrcuma ayuda a controlar la inflamación y el enrojecimiento.

truco para la caspa
Su uso, una o dos veces por semana, puede mejorar notablemente la eliminación de caspa en la cabeza sin utilizar químicos agresivos.

Su uso, una o dos veces por semana, puede mejorar notablemente la eliminación de caspa en la cabeza sin utilizar químicos agresivos.

La caspa es un problema molesto que puede generar incomodidad social y física, pero existen alternativas naturales que ayudan a controlarla. La cúrcuma, gracias a sus propiedades antimicrobianas y antiinflamatorias, ofrece una opción interesante para combatir el hongo causante de esa incómoda descamación.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Estos elementos los tenemos en casa y ayudan a recuperar el brillo de la superficie y volver a planchar la ropa sin dejar marcas ni malos olores.

Ni aspirina ni vinagre: cómo eliminar las manchas de quemadura en la plancha con 2 simples trucos

Por Lucas Vasquez
Con simples pasos en el lavarropas es posible conservar su textura esponjosa por más tiempo.

Cómo lavar las toallas de forma correcta dentro del lavarropas para que no queden como un cartón

Por Lucas Vasquez
Este tipo de ejercicio se puede realizar en cualquier espacio público.

Este es el único ejercicio que debes hacer si querés mejorar tu flexibilidad y longevidad

Por Camilo Clavel
Cuál de los signos del zodíaco es el más difícil de entender.

Qué signo del zodíaco es más difícil de entender

Por Ignacio Alvarado