Vinagre de manzana en las canas: por qué lo recomiendan y para qué sirve

El cuidado del cabello no siempre requiere de tratamientos costosos ni de productos químicos que prometen resultados inmediatos porque hay alternativas naturales que están al alcance de la mano y que, además, son más económicas y sencillas.
El vinagre de manzana puede ser un aliado para el cuidado del cabello, una alternativa natural para tus canas que pocos conocen.
Dentro de este universo aparece el vinagre de manzana, un producto presente en casi todas las cocinas argentinas que también puede transformarse en un aliado de la salud capilar.
Cuando hablamos de canas, la mayoría piensa en tinturas y en retoques frecuentes para cubrirlas. Sin embargo, el vinagre de manzana se recomienda para mejorar la apariencia del pelo gris o blanco.
No se trata de un “milagro” que haga desaparecer las canas, sino de un recurso que ayuda a realzar el tono, aportar brillo y fortalecer la fibra capilar. Su uso regular permite que las canas luzcan más prolijas, evitando el aspecto opaco y áspero que muchas veces las caracteriza.
El vinagre de manzana equilibra el pH del cuero cabelludo, elimina residuos de productos de peluquería, combate la acumulación de grasa y sella la cutícula del cabello. Al cerrarse la cutícula, la superficie del pelo refleja mejor la luz y se ve más brillante. Además, el ácido acético presente en el vinagre actúa como un acondicionador natural, suavizando la textura.
Otro punto a favor es que el vinagre de manzana también ayuda a mantener la salud del cuero cabelludo. Sus compuestos antimicrobianos reducen la presencia de bacterias y hongos, previenen la caspa y favorecen un crecimiento más fuerte. En personas con canas, donde el pelo suele volverse más seco, este tipo de cuidado es especialmente útil.
Este enjuague se puede aplicar una o dos veces por semana. Su uso regular es lo que garantiza resultados visibles, aunque no inmediatos. Con el tiempo, las canas se verán más brillantes y el cabello, en general, tendrá un aspecto más saludable.