Vinagre de manzana en las canas: por qué lo recomiendan y para qué sirve

El cuidado del cabello no siempre requiere de tratamientos costosos ni de productos químicos que prometen resultados inmediatos porque hay alternativas naturales que están al alcance de la mano y que, además, son más económicas y sencillas.

No más tintura para el cabello: la nueva tendencia que cubre las canas y te hace lucir años más joven

Dentro de este universo aparece el vinagre de manzana , un producto presente en casi todas las cocinas argentinas que también puede transformarse en un aliado de la salud capilar.

Cuando hablamos de canas, la mayoría piensa en tinturas y en retoques frecuentes para cubrirlas. Sin embargo, el vinagre de manzana se recomienda para mejorar la apariencia del pelo gris o blanco .

No se trata de un “milagro” que haga desaparecer las canas, sino de un recurso que ayuda a realzar el tono, aportar brillo y fortalecer la fibra capilar . Su uso regular permite que las canas luzcan más prolijas, evitando el aspecto opaco y áspero que muchas veces las caracteriza.

El vinagre de manzana equilibra el pH del cuero cabelludo , elimina residuos de productos de peluquería, combate la acumulación de grasa y sella la cutícula del cabello. Al cerrarse la cutícula, la superficie del pelo refleja mejor la luz y se ve más brillante. Además, el ácido acético presente en el vinagre actúa como un acondicionador natural, suavizando la textura.

Otro punto a favor es que el vinagre de manzana también ayuda a mantener la salud del cuero cabelludo. Sus compuestos antimicrobianos reducen la presencia de bacterias y hongos, previenen la caspa y favorecen un crecimiento más fuerte. En personas con canas, donde el pelo suele volverse más seco, este tipo de cuidado es especialmente útil.

Ingredientes necesarios

2 cucharadas de vinagre de manzana orgánico

1 taza de agua filtrada o mineral

Un frasco con atomizador o botella aplicadora

(Opcional) 2 gotas de aceite esencial de lavanda o romero, para mejorar el aroma y sumar propiedades nutritivas vinagre de manzana

Paso a paso para aplicarlo correctamente

En un recipiente limpio, diluir las dos cucharadas de vinagre de manzana en la taza de agua, nunca se recomienda usar el vinagre puro directamente sobre el cuero cabelludo, ya que puede resultar demasiado fuerte e irritante. Antes de aplicar la mezcla, se aconseja lavar el pelo con un shampoo suave, preferentemente sin sulfatos. De esta forma, el cuero cabelludo queda limpio y el vinagre puede actuar sin barreras de grasa o productos acumulados. Con el frasco atomizador o una botella aplicadora, distribuir la mezcla de vinagre y agua sobre todo el cabello, desde la raíz hasta las puntas. Masajear suavemente el cuero cabelludo con movimientos circulares para estimular la circulación y favorecer la absorción. Una vez aplicado, dejar que la solución repose entre 3 y 5 minutos. Durante este tiempo, el vinagre sella la cutícula y equilibra el pH. No es necesario cubrir la cabeza ni aplicar calor. Pasado el tiempo de acción, enjuagar bien con abundante agua fría o tibia. Esto ayuda a sellar aún más la cutícula y potenciar el brillo. Se puede dejar secar al aire libre o con secador, siempre a temperatura media o baja. El resultado será un cabello más suave, ligero y con las canas realzadas.

Frecuencia de uso del vinagre de manzana

Este enjuague se puede aplicar una o dos veces por semana. Su uso regular es lo que garantiza resultados visibles, aunque no inmediatos. Con el tiempo, las canas se verán más brillantes y el cabello, en general, tendrá un aspecto más saludable.