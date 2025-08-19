19 de agosto de 2025 - 12:02

Qué significa dejarse el cabello gris y no teñirlo, según la psicología

Psicología. Una tendencia del cabello cada vez más visible: la decisión de dejar el pelo gris y no volver a teñirlo.

Por Andrés Aguilera

Esta elección está vinculada con un proceso interno de aceptación personal y con la capacidad de asumir los cambios naturales del cuerpo sin esconderlos.

Cabello gris y autoestima: lo que revela la psicología

  • En muchos casos, simboliza seguridad emocional.

  • También puede reflejar un desapego de la presión social vinculada con la juventud eterna.

  • Se interpreta como un paso hacia una mayor autenticidad y libertad individual.

La naturalidad del cabello gris se convierte entonces en una especie de declaración personal, donde lo que importa no es cómo se ve el pelo, sino la historia que transmite esa decisión.

image

Los especialistas en psicología señalan que mantener el cabello gris puede estar asociado a un aumento de la autoestima, ya que implica aceptar la imagen propia tal como es.

Lejos de ser un signo de descuido, esta elección puede representar un acto de orgullo.

En el plano social, el significado cambia según cada entorno:

  • Para algunos, puede ser símbolo de madurez y sabiduría.

  • En otros casos, se interpreta como un gesto de rebeldía frente a los mandatos estéticos.

  • También puede relacionarse con la búsqueda de un estilo más práctico y libre de rutinas de mantenimiento.

  • image

El significado cultural y social de dejar el cabello gris

Más allá de lo individual, el cabello gris tiene un fuerte peso cultural. Según la psicología social, la forma en que se perciben las canas varía según el momento histórico y las tendencias de cada época.

En la actualidad, dejar el pelo al natural puede verse como:

  • Un rechazo a los estándares rígidos de belleza.

  • Una afirmación de autenticidad y transparencia.

  • Una manera de mostrar que el significado de la belleza no depende solo de la juventud.

