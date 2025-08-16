Por qué hablar más con tu perro mejorará tu vida, según la psicología

Estudios recientes revelan que conversar y mantener contacto visual con los canes no solo refuerza la conexión emocional , sino que también genera reacciones fisiológicas positivas. Este hábito, común entre un dueño y su perro , estimula la liberación de oxitocina —conocida como la “hormona del amor”— y favorece la confianza y el apego mutuo.

Qué significa que una persona se lleve mejor con los perros que con los humanos, según la psicología

Hablar con los perros se considera una manifestación de empatía y sensibilidad . Según la psiquiatra Liliana Hepner, la oxitocina es una sustancia que se libera en el cerebro y que ayuda a conectar, vincularse y disfrutar de los momentos cotidianos.

Investigaciones publicadas en Science demuestran que existe un “ circuito positivo ” de oxitocina entre personas y perros, impulsado por la mirada y la comunicación afectiva, que habría influido en la coevolución de ambas especies.

El impacto emocional es notable. Un estudio en Anthrozoös determinó que muchas personas se sienten más cómodas compartiendo emociones difíciles con su perro que con amigos o pareja , debido a que el animal escucha sin interrupciones ni juicios.

Las miradas y el afecto entre el dueño y su perro facilitan la comunicación de apego social, fortaleciendo su relación

Expertas como Jen Golbeck y Stacey Colino señalan que expresar sentimientos con palabras, incluso a un perro, ayuda a procesarlos y disminuir su intensidad, mejorando el ánimo y reforzando el lazo.

Para los perros, los beneficios también son claros. Un trabajo de NeuroImage evidenció que el centro de recompensa cerebral responde más intensamente a la voz de su dueño que a la de extraños.

Además, el llamado “habla perruna” —tono suave y entonación similar a la usada con bebés— capta mejor su atención. Un estudio en Animal Cognition de 2018 comprobó que los perros prefieren este tipo de lenguaje y permanecen más tiempo cerca de quienes lo emplean, reforzando así el vínculo afectivo.

Según las investigaciones revisadas, incorporar la comunicación verbal y el contacto visual en la interacción diaria con los perros favorece la liberación de oxitocina y fortalece el vínculo entre ambas especies, por lo que los especialistas sugieren mantener estas prácticas como parte de la rutina de cuidado y socialización.