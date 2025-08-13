13 de agosto de 2025 - 15:20

Su caniche se peleó con un perro, enfrentó a los dueños y apuñaló a la mascota

Ocurrió en Mar del Plata. La mujer de 42 años está detenida por el delito de "amenazas y daños".

Una mujer de 42 años fue detenida en Mar del Plata luego de apuñalar al perro de su vecina, tras una violenta discusión que se desató cuando las mascotas de ambas se enfrentaron en plena calle.

El hecho ocurrió el lunes por la tarde en el barrio Libertad. Según informaron fuentes policiales, todo comenzó cuando un perro se escapó de su casa y mordió a un caniche llamado “León”. Su dueña logró rescatarlo y, al dirigirse a la vivienda del otro animal para reclamar, comenzó a amenazarlos. En medio de la acalorada discusión, agarró un cuchillo y apuñaló al perro en el lomo.

Un llamado al 911 alertó a la Policía Local, que intervino en el lugar y detuvo a la agresora, trasladándola a la comisaría sexta. Ambas mascotas recibieron atención veterinaria y se encuentran fuera de peligro.

Este martes, la mujer declaró en Tribunales que actuó en defensa de su propio perro porque la otra mascota había atacado a su caniche, pero el fiscal Eduardo Layús la imputó por los delitos de amenazas y daño. Por el momento, permanecerá alojada en la Unidad Penal N°50 de Batán a la espera de la audiencia de excarcelación.

