Por qué no podés evitar saludar a un perro en la calle: lo que dice este gesto sobre vos según la ciencia

Un estudio revela que saludar perros ajenos indica altos niveles de apertura y empatía, mientras que la mirada mutua dispara la oxitocina tanto en humanos como en canes.

Cruzarse con un perro en la vereda y sentir el impulso de frenar para saludarlo es una escena cotidiana que esconde un complejo trasfondo psicológico. Este gesto, lejos de ser una simple distracción, revela rasgos profundos de nuestra personalidad y activa mecanismos biológicos que fortalecen nuestra salud emocional y social en la ciudad.

En el marco del conocido modelo de los cinco grandes rasgos de la personalidad, este hábito se asocia directamente con la apertura a la experiencia y la amabilidad. Las personas que se detienen ante un animal desconocido suelen mostrar una mayor curiosidad intelectual y una disposición natural para conectar con su entorno. No es solo afecto por los animales, es una señal de flexibilidad social ante lo nuevo.

El imán social de cuatro patas La presencia de un perro en espacios públicos funciona como un catalizador social efectivo. Investigaciones en antrozoología demuestran que es mucho más probable que dos extraños entablen una conversación, se sonrían o mantengan contacto visual si hay un animal de por medio. El perro actúa como un puente neutral que reduce la desconfianza instintiva que sentimos hacia los desconocidos en las grandes urbes.

image Este fenómeno tiene una raíz biológica y evolutiva clara. Al mirar a un perro a los ojos, el cerebro humano libera oxitocina, un neuropéptido clave en la formación de vínculos sociales y el sentimiento de confianza. Este proceso es bidireccional: el animal también experimenta un aumento de esta sustancia. Se genera así un bucle de retroalimentación positiva que reduce los niveles de cortisol, disminuyendo el estrés y generando bienestar inmediato.

Un integrante legítimo del sistema familiar Existe un mito extendido que sostiene que las personas buscan en los animales un sustituto para vínculos humanos ausentes o deficientes. Sin embargo, la ciencia desmiente esta idea de la sustitución y propone la de la complementariedad. Los datos indican que el afecto por un perro no reemplaza a los amigos o hijos, sino que se suma a ellos. Quienes desarrollan vínculos intensos con sus mascotas suelen tener redes sociales humanas igualmente sólidas.

image La definición de familia está mutando hacia lo que los expertos denominan familias más que humanas. En este esquema contemporáneo, el perro no es un objeto de posesión, sino un miembro con roles específicos que cambian según el ciclo vital. Puede ser un confidente para un adulto solo, un compañero de aprendizaje para un niño o un motivador de actividad física para un adulto mayor. La tendencia a asignarles características humanas o tratarlos como hijos, conocida como antropomorfismo, cumple una función práctica. Permite a los cuidadores entender mejor las necesidades del animal y establecer una comunicación basada en la empatía. Al final del día, ese saludo espontáneo en la calle es la manifestación de una relación de mutualismo que lleva miles de años garantizando la supervivencia emocional de ambas especies.