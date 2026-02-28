28 de febrero de 2026 - 19:10

Abandonó a su esposa e hijos para mudarse a México para vivir como un therian dálmata

Un hombre de 42 años dejó su vida en Argentina para adoptar la identidad de un perro en Tulum y sus videos en TikTok se convirtieron en virales.

Pablo, un argentino de 42 años que abandonó su familia y se mudó a México para vivir como un therian.&nbsp;

Pablo, un argentino de 42 años que abandonó su familia y se mudó a México para vivir como un therian. 

Por Redacción

Dentro de las temáticas que han cobrado relevancia en la actualidad, se encuentra la identificación de los therian, personas que sienten una conexión profunda, interna o espiritual con un animal no humano.

Lejos de ser un simple juego o un disfraz, se trata de una vivencia subjetiva que quienes la experimentan describen como profunda e integral para su vida cotidiana. Aunque este fenómeno suele asociarse a sectores más jóvenes, el caso de un hombre adulto ha logrado captar una enorme repercusión mediática.

El caso viral de un therian dalmata

Pablo, un argentino de 42 años, decidió dejar su vida en Buenos Aires para instalarse en Tulum, México, donde adoptó la identidad de un perro dálmata. Para iniciar este proceso, abandonó en Argentina a su esposa y a sus dos hijos.

El caso se volvió viral tras ser difundido por el tiktoker Carlos Name, cuyos videos sobre la historia de Pablo ya superan las 60 millones de reproducciones y han despertado un intenso debate en redes sociales

@carlos_name Pablo acude al veterinario, come croquetas, ladra, se rasca y odia bañarse… ser therian es para el todo un estilo de vida… que lo quiere llevar de tiempo completo #horrortok Horror song with an eerie music box melody(845045) -

En los clips compartidos, el creador de contenido comenta que Pablo actúa conforme a su percepción ladra, se rasca y manifiesta su rechazo a bañarse.

Además, cuando se encuentra caracterizado, su alimentación se basa principalmente en el consumo de croquetas para perro de diversas marcas y sabores "consume comida de perro”, afirma el tiktoker mientras muestra cómo en la alacena se encuentran las bolsas de croquetas para animales.

En su rutina diaria alterna sus dos personalidades

A pesar de este estilo de vida, se aclara que Pablo es un humano con un empleo formal y “No todo el tiempo esta caracterizado como un perro” comenta en su video.

Su cuidadora, quien lo acompaña en este proceso, asegura que alterna ambas identidades. Según ella, asumirse como therian le proporciona “una sensación de control, le da fuerza para enfrentar momentos de estrés, ansiedad o inclusive de soledad”.

El caso de Pablo ha provocado miles de reacciones en redes. Entre los comentarios más virales, algunos usuarios señalaron con ironía: “El papá de mis hijos con tal de no pagar la pensión”, mientras que otros cuestionaron la fidelidad del "animal" al haber dejado a su familia.

También hubo quienes bromearon sobre la temática con frases como: “Vengo a confesar que soy un Therian. Siento una gran conexión con las palomas porque me encantan las migajas” o “Yo me identifico como una persona millonaria y no veo el dinero”.

