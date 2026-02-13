13 de febrero de 2026 - 11:35

Un therian con "moquillo" pidió ser atendido en una veterinaria y esto le respondieron

El insólito episodio ocurrió en una clínica de San Luis. Los involucrados tendrían entre 30 y 40 años.

Polémica en San Luis: una persona therian pidió ser atendida en una veterinaria por moquillo. (IA)

Polémica en San Luis: una persona "therian" pidió ser atendida en una veterinaria por "moquillo". (IA)

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

El fenómeno de los therians (personas que se identifican como animales) sumó un nuevo y desconcertante capítulo. Luego de la reciente denuncia en Córdoba por la mordedura de una joven de 14 años, ahora en San Luis una veterinaria vivió una situación insólita cuando dos adultos acudieron a su consultorio solicitando atención médica para uno de ellos.

Leé además

Un therian habría atacado a una adolescente en Córdoba. (ilustrativa)

Denuncian que una adolescente fue mordida por un joven "therian" en Jesús María

Por Redacción Sociedad
La oferta de un veterinario para los therians: Castraciones gratuitas

La polémica propuesta de un veterinario para los therians: "A cero costo"

Por Redacción

Verónica Veglia, presidenta del Colegio de Veterinarios de San Luis, relató el hecho que tuvo como protagonistas a dos personas de entre 30 y 40 años. Según explicó en diálogo con el medio Lu5am, los individuos llegaron a la clínica alegando que uno de ellos padecía "moquillo", una enfermedad viral común en el mundo canino.

“Particularmente tuvimos un caso acá esta semana, que cayeron una persona therian junto a una persona humana a hacerse atender a una veterinaria”, contó Veglia y sumó que el de los "therians" es "un tema que se empezó a conversar entre nosotros".

Embed

Ante el pedido de atención para el adulto que se "autopercibía perro", la profesional tuvo un "abordaje bastante seria y muy ubicada. Particularmente insistió que ella no puede tratar una enfermedad en un ser humano y que asistiera a cualquiera de los ambientes de salud que se encuentran en nuestra provincia".

"Obviamente, nosotros como médicos veterinarios no podemos atender a personas humanas, porque es algo que no nos compete. En nuestro título sería hecer ejercicio ilegal de nuestra profesión. Algo de lo cual nosotros bregamos mucho, el no hacer ejercicio ilegal sobre nuestra profesión", subrayó.

therian . therians

La secuencia fue grabada y documentada por los propios therians, cosa que preocupó a los profesionales.

"Eso ya es una situación violenta para el profesional actuante porque no te da libertad de acción en el sentido de decir tengo que medir porque me van a escrachar en las redes sociales", manifestó la veterinaria, quien calificó el hecho como "complejo".

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Identidad, jóvenes, redes sociales y bienestar: una tendencia que genera curiosidad y debate.

Qué son los therians: personas que aseguran sentirse perros y son furor en redes

Por Ignacio Alvarado
Los therians organizan juntada en Mendoza

Están entre nosotros: la peculiar "tribu" de los therians organiza juntada en Mendoza

Por Redacción Sociedad
maipu a pura musica, cine y teatro para este fin de semana

Maipú a pura música, cine y teatro para este fin de semana

Por Redacción
Los números ganadores de la Quiniela de Mendoza de hoy. Imagen ilustrativa/ Los Andes

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del viernes 13 de febrero

Por Redacción Sociedad