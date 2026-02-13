Un therian con "moquillo" pidió ser atendido en una veterinaria y esto le respondieron

El insólito episodio ocurrió en una clínica de San Luis. Los involucrados tendrían entre 30 y 40 años.

El fenómeno de los therians (personas que se identifican como animales) sumó un nuevo y desconcertante capítulo. Luego de la reciente denuncia en Córdoba por la mordedura de una joven de 14 años, ahora en San Luis una veterinaria vivió una situación insólita cuando dos adultos acudieron a su consultorio solicitando atención médica para uno de ellos.

Verónica Veglia, presidenta del Colegio de Veterinarios de San Luis, relató el hecho que tuvo como protagonistas a dos personas de entre 30 y 40 años. Según explicó en diálogo con el medio Lu5am, los individuos llegaron a la clínica alegando que uno de ellos padecía "moquillo", una enfermedad viral común en el mundo canino.

“Particularmente tuvimos un caso acá esta semana, que cayeron una persona therian junto a una persona humana a hacerse atender a una veterinaria”, contó Veglia y sumó que el de los "therians" es "un tema que se empezó a conversar entre nosotros".

La presidenta del Colegio de Veterinarios de #SanLuis, Verónica Veglia, relató a #LU5 un insólito episodio ocurrido en una clínica veterinaria local donde una persona adulta que se autopercibía como perro solicitó atención médica. Ante el pedido de atención para el adulto que se "autopercibía perro", la profesional tuvo un "abordaje bastante seria y muy ubicada. Particularmente insistió que ella no puede tratar una enfermedad en un ser humano y que asistiera a cualquiera de los ambientes de salud que se encuentran en nuestra provincia".

"Obviamente, nosotros como médicos veterinarios no podemos atender a personas humanas, porque es algo que no nos compete. En nuestro título sería hecer ejercicio ilegal de nuestra profesión. Algo de lo cual nosotros bregamos mucho, el no hacer ejercicio ilegal sobre nuestra profesión", subrayó.