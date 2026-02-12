La polémica propuesta de un veterinario para los therians: "A cero costo"

El fenómeno de los therians , esos jóvenes que aseguran identificarse de manera profunda con un animal a nivel espiritual o psicológico, volvió a instalarse en el centro del debate en redes sociales por el irónico video de un veterinario .

El clip fue compartido por la cuenta de X @gonziver y muestra a un supuesto veterinario de Misiones dirigiéndose directamente a integrantes de esta comunidad con una propuesta inusual: ofrecerles atención médica veterinaria gratuita.

“Estoy disponible para dar mis servicios de forma gratuita, a cero costo, para los therians”, dice el profesional frente a cámara, en un tono bromista. "Les digo que apoyo totalmente el movimiento de estos chicos, un cambio cultural que hay que entenderlo", agrega.

Lo que más repercusión generó fue el detalle de las prestaciones mencionadas. El veterinario enumera procedimientos habituales en mascotas, como “ castración y vacunación antirrábica" , lo que desató una ola de comentarios divididos entre quienes celebraron el sarcasmo y quienes lo consideraron una burla innecesaria. Es que un segmento habla hasta de un chip para rastrear a los jóvenes therians.

El video acumuló más de 150 mil reproducciones en pocas horas y fortaleció la conversación en torno a esta subcultura que, casi a diario, se convierte en tendencia digital.

Fenómeno social: quiénes son los therians

Los therians son personas que sostienen que su identidad no es completamente humana, sino que poseen la esencia, el espíritu o la identidad interna de un animal no humano.

A diferencia del fenómeno “furry”, que suele estar vinculado al uso de disfraces, convenciones, cómics, películas y juego de rol, el therianismo se define como una experiencia identitaria persistente y no performática.

En redes sociales, especialmente en TikTok, Instagram y X, se multiplicaron en los últimos años contenidos de jóvenes que explican su vivencia therian, comparten símbolos, máscaras o dinámicas vinculadas a esa identidad, lo que a su vez genera adhesiones, críticas y controversias.

En las últimas semanas se multiplicaron la cantidad de reuniones y eventos para therians en distintas plazas y parques del país. Para el viernes 20, hay una anunciada en la plaza Independencia de Mendoza.