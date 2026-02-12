Una limpieza efectiva: solo 3 fórmulas evitan las baldosas resbaladizas para siempre

La limpieza de las baldosas es esencial para mantener los pisos impecables fuera de casa, pero un problema frecuente es que, al limpiar, quedan superficies resbaladizas que pueden resultar peligrosas. Afortunadamente, hay 3 fórmulas sencillas para evitar que el suelo quede aceitoso o resbaladizo.

Con solo elegir cualquiera de las tres combinaciones de ingredientes comunes, es posible prevenir este inconveniente y garantizar un piso seguro y limpio. A continuación, conocé las fórmulas que recomienda Cleanipedia para usarlas correctamente y obtener los mejores resultados.

Una de las soluciones más eficaces para evitar baldosas resbaladizas después de la limpieza es la combinación de agua con amoníaco.

Con estos simples pasos de limpieza, evitarás accidentes y disfrutarás de un hogar limpio y seguro.

Esta mezcla no solo elimina la suciedad persistente, sino que también neutraliza los aceites que dejan los productos de limpieza.

El jabón potásico es otra excelente alternativa para evitar que las baldosas queden resbalosas después de la limpieza.

Este producto, de origen vegetal, es suave y eficaz para eliminar grasa y residuos de detergentes sin dejar un film aceitoso.

Podés diluir el jabón potásico en agua tibia y aplicarlo sobre las baldosas con un cepillo, trapo o una esponja.

Luego, frotá bien para remover cualquier exceso de suciedad o grasa.

Al igual que con la mezcla de amoníaco, es importante evitar que el piso quede mojado, por lo que debés secarlo inmediatamente con una mopa seca.

El jabón potásico, además, no solo previene que las baldosas sean resbalosas, sino que también cuida su acabado natural.

3. Agua de cocción de papa: un truco casero efectivo

Si buscas una opción completamente natural, el agua de cocción de papa puede ser una solución sorprendente para evitar pisos resbalosos.

Este líquido (sin sal) contiene almidón, que actúa como un agente antideslizante, ideal para eliminar cualquier resto de grasa o aceite de las baldosas.

Para utilizarla, simplemente guardá el agua después de hervir las papas (sin añadir sal) y, cuando se enfríe, utilizala para fregar las baldosas.

Para utilizarla, simplemente guardá el agua después de hervir las papas (sin añadir sal) y, cuando se enfríe, utilizala para fregar las baldosas. Es importante no dejar que el agua se seque bajo el sol, ya que esto podría dejar marcas o residuos.

Al igual que las otras soluciones, asegurá de pasar una mopa seca o un trapo de algodón viejo para eliminar el exceso de humedad.

Cómo evitar que el piso quede resbaloso por completo

Independientemente de la fórmula que elijas, hay un aspecto común que debes tener en cuenta: no dejes que el piso se seque al sol.

El calor puede hacer que los residuos de las soluciones queden pegajosos y resbaladizos.

El calor puede hacer que los residuos de las soluciones queden pegajosos y resbaladizos. Después de limpiar, siempre asegúrate de pasar una mopa seca o un trapo de algodón para retirar el exceso de humedad.

Este paso es crucial, ya que garantiza que las baldosas queden realmente secas, sin ningún residuo aceitoso o pegajoso que pueda hacer que resbalen.

Con estas fórmulas, el piso resbaladizo del exterior no será un problema. Solo hay que secar bien las superficies después de aplicarlas, utilizando un trapo seco o una mopa limpia.