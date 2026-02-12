12 de febrero de 2026 - 18:05

Una limpieza efectiva: solo 3 fórmulas evitan las baldosas resbaladizas para siempre

Después de la limpieza habitual, es común que las baldosas queden resbaladizas y peligrosas. Existen tres fórmulas que solucionan este problema constante.

Con estos simples pasos de limpieza, evitarás accidentes y disfrutarás de un hogar limpio y seguro.

Con estos simples pasos de limpieza, evitarás accidentes y disfrutarás de un hogar limpio y seguro.

Foto:

WEB
Por Redacción

La limpieza de las baldosas es esencial para mantener los pisos impecables fuera de casa, pero un problema frecuente es que, al limpiar, quedan superficies resbaladizas que pueden resultar peligrosas. Afortunadamente, hay 3 fórmulas sencillas para evitar que el suelo quede aceitoso o resbaladizo.

Leé además

Esta fórmula mejora la visibilidad y prolonga la limpieza en el auto.

Mezclar vinagre y agua destilada para el auto: por qué se recomienda y para qué sirve

Por Lucas Vasquez
si tenes tapas de botellas de leche, posees un tesoro: el paso a paso para convertirlas en un objeto util

Si tenés tapas de botellas de leche, posees un tesoro: el paso a paso para convertirlas en un objeto útil

Por Daniela Leiva

Con solo elegir cualquiera de las tres combinaciones de ingredientes comunes, es posible prevenir este inconveniente y garantizar un piso seguro y limpio. A continuación, conocé las fórmulas que recomienda Cleanipedia para usarlas correctamente y obtener los mejores resultados.

limpieza de baldosas
Con estos simples pasos de limpieza, evitarás accidentes y disfrutarás de un hogar limpio y seguro.

Con estos simples pasos de limpieza, evitarás accidentes y disfrutarás de un hogar limpio y seguro.

1. Agua y amoníaco: la mezcla potente contra el problema del aceite residual

Una de las soluciones más eficaces para evitar baldosas resbaladizas después de la limpieza es la combinación de agua con amoníaco.

Esta mezcla no solo elimina la suciedad persistente, sino que también neutraliza los aceites que dejan los productos de limpieza.

Cómo se prepara esta fórmula

  • Deberás mezclar en un cubo de agua caliente una pequeña cantidad de amoníaco (aproximadamente una cucharada por cada litro de agua).
  • Luego, utilizá un trapo o una mopa para frotar las baldosas. Asegurá de que las baldosas estén bien secas, ya que el amoníaco puede dejar residuos que, al secarse al sol, podrían dejar el piso pegajoso.
  • Finalmente, secá con una mopa limpia o un trapo de algodón viejo para quitar todo rastro de humedad.

2. Jabón potásico: una opción natural y efectiva

El jabón potásico es otra excelente alternativa para evitar que las baldosas queden resbalosas después de la limpieza.

Este producto, de origen vegetal, es suave y eficaz para eliminar grasa y residuos de detergentes sin dejar un film aceitoso.

  • Podés diluir el jabón potásico en agua tibia y aplicarlo sobre las baldosas con un cepillo, trapo o una esponja.
  • Luego, frotá bien para remover cualquier exceso de suciedad o grasa.
  • Al igual que con la mezcla de amoníaco, es importante evitar que el piso quede mojado, por lo que debés secarlo inmediatamente con una mopa seca.

El jabón potásico, además, no solo previene que las baldosas sean resbalosas, sino que también cuida su acabado natural.

limpieza de baldosas

3. Agua de cocción de papa: un truco casero efectivo

Si buscas una opción completamente natural, el agua de cocción de papa puede ser una solución sorprendente para evitar pisos resbalosos.

Este líquido (sin sal) contiene almidón, que actúa como un agente antideslizante, ideal para eliminar cualquier resto de grasa o aceite de las baldosas.

  • Para utilizarla, simplemente guardá el agua después de hervir las papas (sin añadir sal) y, cuando se enfríe, utilizala para fregar las baldosas.
  • Es importante no dejar que el agua se seque bajo el sol, ya que esto podría dejar marcas o residuos.
  • Al igual que las otras soluciones, asegurá de pasar una mopa seca o un trapo de algodón viejo para eliminar el exceso de humedad.

Cómo evitar que el piso quede resbaloso por completo

Independientemente de la fórmula que elijas, hay un aspecto común que debes tener en cuenta: no dejes que el piso se seque al sol.

  • El calor puede hacer que los residuos de las soluciones queden pegajosos y resbaladizos.
  • Después de limpiar, siempre asegúrate de pasar una mopa seca o un trapo de algodón para retirar el exceso de humedad.

Este paso es crucial, ya que garantiza que las baldosas queden realmente secas, sin ningún residuo aceitoso o pegajoso que pueda hacer que resbalen.

limpieza de baldosas

Con estas fórmulas, el piso resbaladizo del exterior no será un problema. Solo hay que secar bien las superficies después de aplicarlas, utilizando un trapo seco o una mopa limpia.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El agua oxigenada debe ser de un volumen bajo para que haga efecto sobre las telas opacas.

La mezcla de agua oxigenada y detergente elimina el aspecto opaco de repasadores y manteles: cómo se utiliza

Por Lucas Vasquez
El truco japonés para mantener tu casa limpia por más tiempo.

No lo tires: el truco japonés con cosas de la alacena que mantiene la casa sin polvo

Por Sofía Serelli
Las manchas de la pantalla de tu televisor saldrán fácilmente con estos dos ingredientes.

Cómo limpiar y desinfectar la pantalla del televisor con solo 2 ingredientes fáciles de conseguir

Por Sofía Serelli
Descubrí los muchos usos que tiene la sal y como puede ayudarte desde destapar cañerías hasta sacar manchas y restos difíciles. 

Si tenés sal, posees un tesoro: el truco de 3 pasos que pocos conocen para limpiar tus cañerías

Por Sofía Serelli