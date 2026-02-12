12 de febrero de 2026 - 17:15

Si tenés cajas de zapatos vacías, tenés un tesoro: cómo usarlas para mejorar el WiFi y ordenar los cables

Dejá de tirar las cajas de calzado: aprendé cómo transformarlas en amplificadores de internet, organizadores de cables y estantes de diseño sin gastar un peso.

Descubrí el potencial que tienen las cajas de zapatos vacías para organizar y decorar tu hogar.&nbsp;

Por Sofía Serelli

Tener cajas de zapatos vacías en casa es, literalmente, tener un tesoro para el orden y la tecnología doméstica. En un contexto donde ahorrar es prioridad, estos cartones ofrecen soluciones que van desde mejorar la señal de internet hasta fabricar amplificadores de sonido caseros. No las tires: su utilidad inmediata te va a sorprender.

Las cajas de zapatos suelen acumular polvo en el fondo del placard o terminar directamente en la basura, pero su estructura firme y tamaño manejable las convierten en aliadas multifacéticas para resolver problemas cotidianos. Reutilizarlas no solo ayuda a mantener la armonía en el hogar sin comprar organizadores caros, sino que también evita que materiales como el cartón, que pueden tardar años en degradarse, contaminen el entorno.

Lejos de ser desperdicio, este recurso permite implementar soluciones de "bricolaje tecnológico" que mejoran el rendimiento de tus dispositivos actuales sin gastar un solo peso.

Trucos tecnológicos: cómo potenciar el WiFi y el sonido

Uno de los usos más sorprendentes para una caja de zapatos es mejorar la distribución de la señal de internet. Si tenés problemas de conexión en ciertos ambientes, podés forrar el interior de una caja con papel de aluminio y colocar el router dentro. Esto ayuda a redirigir las ondas de WiFi de manera más eficiente hacia las áreas cerradas de la casa.

image

Otra solución ingeniosa es convertirla en un amplificador acústico para el celular. Solo necesitás realizar una ranura del tamaño del dispositivo en la parte superior y utilizar rollos de cartón como bocinas laterales. Esto permite proyectar el sonido de forma más potente y clara para escuchar música o audios sin necesidad de comprar parlantes externos.

image

El organizador de cables definitivo para tu escritorio

El desorden de cables enredados en el escritorio es una fuente constante de estrés visual. Para solucionarlo, podés fabricar un organizador eficiente:

  • Realizá agujeros circulares o cuadrados en el frontal de la caja.
  • En la parte trasera, hacé una "ventana" más grande por donde quepa el enchufe de una zapatilla o prolongador.
  • Introducí el prolongador dentro de la caja, conectá los cargadores y sacá solo la punta del cable por los orificios frontales.

Este sistema mantiene los transformadores ocultos y los cables de carga siempre a mano y ordenados, evitando que se caigan o se enreden entre sí.

image

Orden en el placard y zapateros modulares

Para quienes sufren por el caos en los cajones, las cajas de zapatos son los divisores perfectos. Podés cortarlas a medida para separar la ropa interior, medias o accesorios dentro de los muebles. Si buscás algo más ambicioso, podés crear un zapatero modular desarmando las cajas y doblando el cartón en formas triangulares para crear compartimentos individuales para cada par.

image

Incluso pueden funcionar como mini estanterías colgantes en la pared para objetos livianos. Solo necesitás reforzar el interior con cartón más grueso y fijarlas con tornillos o ganchos resistentes. Al final, el límite es la creatividad: decorar las cajas con retazos de tela o papel de colores no solo las hace funcionales, sino que les da un toque personal que transforma la estética de cualquier ambiente.

image
