12 de febrero de 2026

Sismo: así fue el aviso de Google que alertó a miles de mendocinos antes de que lo percibieran

El servicio forma parte del “Sistema de Alertas de Terremotos y el Servicio de Ubicación para Emergencias" y solo algunos pueden activarlo en sus celulares.

sismo
Por Daniela Leiva

Un sismo de magnitud 6.1, con epicentro en Chile, se percibió con claridad en Mendoza durante la mañana de este jueves. El movimiento generó sorpresa y preocupación, pero hubo un detalle que llamó especialmente la atención: miles de mendocinos recibieron una alerta en sus teléfonos celulares segundos antes de que comenzaran a sentir el temblor.

El aviso, emitido por el sistema de alertas de terremotos de Google, se convirtió rápidamente en el tema más comentado en oficinas, espacios de trabajo y grupos de WhatsApp.

La notificación llegó a dispositivos con sistema operativo Android y advertía sobre la inminencia de un movimiento sísmico en la zona. Algunos usuarios aseguraron que el mensaje apareció instantes antes de percibir el temblor, que fue descrito en redes sociales como “fuerte y largo”. La experiencia dejó en evidencia la capacidad de anticipación del sistema, que ofrece información en tiempo real sobre la magnitud estimada y el epicentro del evento.

De qué se trata el sistema de alertas de terremotos de Google

El servicio forma parte del “Sistema de Alertas de Terremotos y el Servicio de Ubicación para Emergencias (ELS)”, disponible en Argentina desde finales de junio del año pasado. En el país, la herramienta funciona únicamente en teléfonos Android y no está disponible para dispositivos iPhone con sistema iOS.

Además de emitir advertencias tempranas, la tecnología incluye un servicio que puede enviar la ubicación del usuario a centros de emergencia en situaciones críticas, con el objetivo de facilitar la asistencia. De esta manera, Google suma una herramienta de prevención que apunta a brindar información clave en momentos de riesgo.

sismo en mendoza- alerta de google
Captura de pantalla de una lectora que recibi&oacute; la alerta en su tel&eacute;fono.&nbsp;

Captura de pantalla de una lectora que recibió la alerta en su teléfono.

El desarrollo original del sistema comenzó en Estados Unidos, en estados como California, Washington y Oregón, en colaboración con el equipo de ShakeAlert. Ese programa utiliza una red de 1.675 sensores sísmicos capaces de detectar ondas primarias —las primeras en liberarse durante un terremoto— y analizar datos para determinar ubicación e intensidad. Cuando se confirma un evento significativo, el sistema envía una señal que activa la alerta en los dispositivos Android cercanos.

Cómo son las notificaciones de Google

Existen dos tipos de notificaciones:

  1. La primera es la “Alerta de peligro”, diseñada para advertir sobre temblores leves. Se envía a usuarios que podrían percibir movimientos de intensidad 3 o 4 en la escala de Mercalli Modificada (MMI), ante sismos de magnitud igual o superior a 4,5. Este aviso respeta la configuración habitual del teléfono, incluidos el modo silencioso y la opción “No molestar”.
  2. La segunda es la “Alerta para tomar medidas”, pensada para captar de inmediato la atención del usuario antes de que comiencen los temblores moderados o fuertes. Se activa cuando se prevén movimientos de intensidad 5 o superior en la escala MMI, también a partir de magnitudes de 4,5. En este caso, la notificación ignora el modo “No molestar”, enciende la pantalla y reproduce un sonido fuerte para garantizar que el mensaje sea advertido.
Cómo activar la función en tu teléfono

Para activar la función, es necesario ingresar a Ajustes o Configuración, seleccionar “Seguridad y emergencia” y habilitar la opción correspondiente a “Alertas de sismos”. Allí también se puede realizar una demostración para conocer el sonido y el formato de la advertencia. Es importante tener en cuenta que el sistema solo funciona si el dispositivo cuenta con conexión a datos móviles o WiFi.

El episodio de este jueves dejó en claro que la tecnología puede convertirse en una aliada clave ante fenómenos naturales imprevisibles, especialmente en una provincia con fuerte actividad sísmica como Mendoza.

