Sismo en Mendoza: qué no hacer en casa, cómo actuar con mascotas y dónde estacionar si estoy al volante

Vivir en una zona sísmica como Mendoza exige mucho más que mantener la calma cuando el suelo se mueve. La prevención real comienza mucho antes del temblor , identificando riesgos ocultos en cada habitación y preparando a todos los integrantes de la casa, incluidas las mascotas . Descubrí cómo actuar hoy para evitar accidentes que pueden ser fatales.

La mayoría de las personas cree saber qué hacer durante un sismo , pero muchas de esas conductas se basan en mitos que la ingeniería moderna ha descartado. No basta con esperar a que el movimiento pase; la clave reside en la planificación previa y en la corrección de peligros potenciales dentro del hogar antes de que ocurra la emergencia.

Uno de los mitos más extendidos es que el dintel de la puerta o cualquier mesa son los sitios más seguros . Sin embargo, en construcciones modernas, muchos marcos de puertas son de materiales blandos que no resistirían un colapso. Del mismo modo, la mayoría de las mesas actuales no tienen la resistencia necesaria para soportar el peso de una pared o un techo.

Las recomendaciones actuales sugieren ubicarse junto a columnas fuertes, muros estructurales o muebles verdaderamente resistentes que puedan servir de escudo. Es vital alejarse de ventanas, espejos, estantes o cualquier objeto pesado que no esté debidamente sujeto a la pared, ya que la mayoría de las heridas en sismos ocurren por la caída de estos elementos y no por el colapso del edificio.

Los animales de compañía sufren un alto estrés emocional durante un temblor y su instinto suele ser huir. Por eso, es fundamental que tengan siempre su identificación y que prepares un kit de emergencia exclusivo para ellos con agua, alimento y correa. Durante el movimiento, intentá protegerte junto a ellos sin soltarlos, pero si el sismo ocurre mientras estás fuera, nunca vuelvas a entrar para rescatarlos.

image

Los animales suelen buscar salidas por instinto y lo más seguro para vos es permanecer en una zona despejada una vez que lograste evacuar. Tras el evento, no dejes a tu mascota sola, ya que tu compañía es vital para su recuperación emocional y para verificar que no tenga heridas ocultas tras el susto.

El auto y la calle: qué hacer si te agarra manejando

Si el sismo ocurre mientras vas al volante, la reacción inicial de frenar de golpe puede ser peligrosa. Debés disminuir la velocidad paulatinamente y buscar un lugar seguro para detenerte, lejos de edificios altos, postes de luz o semáforos. Lo ideal es permanecer dentro del vehículo con las balizas encendidas hasta que el temblor finalice.

Evitá estacionar bajo puentes o rampas, ya que podrían sufrir daños estructurales invisibles durante el movimiento. Una vez que el sismo pase, encendé la radio para conocer el estado de las rutas y mantené el tanque de combustible lo más lleno posible por si necesitás realizar un viaje de emergencia.

image

La mochila de las 72 horas: tu seguro de vida

Ante un sismo de gran magnitud y en un escenario hipotético de desastre total, el tiempo que los cuerpos de socorro pueden tardar en llegar a una zona afectada suele ser de tres días, por eso la mochila de emergencia debe estar pensada para cubrir ese lapso. Cada miembro de la familia debe tener su propia mochila, que no debe superar las 20 libras y debe contener agua, alimentos no perecederos con fecha vigente y medicamentos específicos.

image

No olvides incluir una radio a pilas para mantenerte informado sin depender de la red eléctrica, linternas, copias de documentos personales en bolsas impermeables y dinero en efectivo. Estar preparados no evita el sismo, pero reduce drásticamente el pánico y las decisiones equivocadas durante la crisis.