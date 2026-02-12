Los bomberos rescataron a una familia tras el derrumbe de una casa en Godoy Cruz

Amplio operativo para realizar el salvataje. El hecho se produjo minutos antes de que se sintiera el temblor de esta mañana que se registró en Chile.

Dos adultos y tres menores fueron rescatados por los bomberos, luego que se derrumbara parcialmente una casa en Godoy Cruz. El hecho se produjo en la mañana del jueves, minutos antes de que se registrara un sismo en Chile que se sintió con fuerza en Mendoza.

Un llamado a la línea de emergencias 911 a las 10.30 alertó sobre el derrumbe parcial de una vivienda ubicada en calle Adolfo Calle al 220. Al arribo del personal policial se constató el colapso de parte del techo del inmueble, al tiempo que comenzaron a trabajar en el lugar personal de Bomberos Voluntarios de Godoy Cruz, Bomberos del Cuartel Central y personal de Defensa Civil de Godoy Cruz.

Según detallaron desde el Ministerio de Seguridad y Justicia, los bomberos lograron extraer del interior de la vivienda a tres menores de edad y a dos adultos, uno de los cuales resultó herido con un golpe en la cabeza producto del colapso. Luego se determinó que sufrió lesiones leves, sin pérdida de conocimiento. Igualmente fue trasladada al hospital Central.

Los bomberos ingresaron a la vivienda dañada por una casa aledaña y utilizaron una escalera para socorrer a las víctimas, ya que las puertas de ingreso estaban bloqueadas.