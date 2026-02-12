El panorama del mercado laboral en Mendoza está experimentando una transformación profunda hacia la descentralización y la flexibilidad. En este escenario, Maipú emerge con distintos proyectos, en este caso hablaremos del lanzamiento de Foresta , un desarrollo de oficinas corporativas y que promete cambiar la dinámica comercial de la zona.

Con una fecha de apertura prevista para el mes de mayo, el proyecto ha sido vendido el 97% de su oferta disponible, reflejando una demanda latente que superó todas las expectativas iniciales.

Es importante destacar que cuenta con una ubicación estratégica, arquitectura de diseño enfocada en la naturaleza, y espacios de trabajo amplios y luminosos.

La obra ha avanzado a un ritmo sorprendente, logrando superar los plazos originales de construcción. Actualmente, los equipos de trabajo se concentran en las terminaciones finales y en el equipamiento de las áreas comunes, preparando el terreno para lo que será un ecosistema de negocios integrado. Federico Daffra, fundador de Global Citizen junto a su pareja Renata Sánchez Samperi, explicó a Los Andes que el éxito de Foresta no es casualidad, sino el resultado de haber interpretado correctamente la evolución del trabajo híbrido y la necesidad de las empresas de acercarse a donde vive su talento.

Invertir en oficinas en Mendoza: descubrí el desarrollo que alcanzó el 97% de ventas antes de inaugurar.

El concepto detrás de Foresta Maipú combina oficinas privadas, locales comerciales en una ubicación estratégica que conecta con el crecimiento económico del departamento. Según Daffra, la recepción del público inversor ha sido excepcional debido a que el proyecto cubre un vacío histórico en una zona que carecía de oferta corporativa de calidad. Esta falta de opciones previas ha garantizado que la rentabilidad de estos inmuebles comerciales supere ampliamente a la de los alquileres residenciales tradicionales.

El profesional destaca que, ante la inminente inauguración, solo quedan tres oficinas disponibles a la venta. Esta escasez de unidades disponibles, sumada a una larga lista de interesados en alquilar espacios una vez que el complejo esté operativo, confirma que la propuesta ha dado en el blanco de una necesidad real. La apuesta por la renta administrada se presenta además como un modelo atractivo para quienes buscan una inversión segura con gestión profesional, eliminando las complicaciones habituales del manejo de propiedades comerciales.

Oficinas: sinergia entre servicios, salud y bienestar

WhatsApp Image 2026-02-11 at 11.02.16 La apuesta por la renta administrada se presenta además como un modelo atractivo para quienes buscan una inversión segura.

Foresta no ha sido concebido únicamente como un edificio de escritorios, sino como un polo de servicios que potenciará la vida cotidiana de Maipú. El complejo ya cuenta con la confirmación de marcas que aportan un valor diferencial, creando un ambiente donde el trabajo y el bienestar conviven. Entre los servicios confirmados se encuentran Level Gym, una propuesta de salud innovadora vinculada al Hospital Español y diversos espacios dedicados al cuidado personal como Jacintas, Beauty Site, María Candela Joyas y la peluquería de Pablo Ortega.

Para completar esta experiencia integral, los desarrolladores anunciarán en los próximos días la incorporación de una propuesta gastronómica de primer nivel que funcionará como el corazón social del edificio. Esta integración de servicios busca que tanto el trabajador independiente como las grandes corporaciones encuentren todo lo necesario en un solo lugar, optimizando los tiempos y mejorando la calidad de vida laboral en un entorno moderno y eficiente.

Impacto económico y transformación urbana

WhatsApp Image 2026-02-11 at 11.02.21 El complejo ya cuenta con la confirmación de marcas que aportan un valor diferencial, creando un ambiente donde el trabajo y el bienestar conviven.

La apertura de Foresta en mayo marcará un punto de inflexión para el departamento, no solo por su arquitectura innovadora, sino por su capacidad para generar empleo directo e indirecto. Al consolidar un nuevo centro de trabajo, salud y servicios, el proyecto actúa como un motor de la economía local, atrayendo inversiones y dinamizando el flujo comercial del área circundante.

"Este desarrollo se posiciona así como un nuevo referente urbano en Maipú, acompañando el crecimiento sostenido de un departamento que demanda infraestructuras acordes a su expansión. Con la cuenta regresiva para la inauguración ya en marcha, Foresta se prepara para demostrar que el futuro del trabajo en Mendoza pasa por espacios colaborativos y, sobre todo, estratégicamente ubicados", remarcaron los emprendedores.