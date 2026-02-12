12 de febrero de 2026 - 08:40

Mosto: Mendoza y San Juan tuvieron una reunión pero no definieron el cupo

Las provincias no definieron la cuota de mosto y, sin consenso, podría aplicarse el 20% automático previsto por la ley vigente.

Los ministros Gustavo Fernández y Rodolfo Vargas Arizu se reunieron, pero no lograron consensuar la cuota.

Los ministros Gustavo Fernández y Rodolfo Vargas Arizu se reunieron, pero no lograron consensuar la cuota.

Foto:

Instagram Ministerio de Producción San Juan
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Las negociaciones entre Mendoza y San Juan por el acuerdo anual del mosto terminaron sin definición. En el marco de la Mesa Consultiva Regional del Senasa, que sesionó este miércoles en San Juan, los funcionarios provinciales no lograron consensuar el porcentaje mínimo de uva que debe destinarse a jugo concentrado.

Leé además

El ajuste de ANSES se calcula según la inflación de enero informada por el Indec.

Pensiones No Contributivas (PNC): cuánto se cobrará en marzo con el aumento de ANSES

Por Redacción Economía
La apertura de Foresta en mayo marcará un punto de inflexión para el departamento.

Invertir en oficinas en Mendoza: descubrí el desarrollo que alcanzó el 97% de ventas antes de inaugurar

Por Matías Carretero

El tema es clave para la industria vitivinícola nacional, ya que ambas provincias concentran más del 90% de la producción. Sin un número acordado, la ley prevé la aplicación automática de un porcentaje, mientras continúan las diferencias de criterio entre las jurisdicciones.

Por qué Mendoza y San Juan no pudieron cerrar el acuerdo por el mosto

En paralelo al encuentro técnico, los ministros de Producción de Mendoza y San Juan, Rodolfo Vargas Arizu y Gustavo Fernández, mantuvieron una reunión para intentar destrabar la negociación. Sin embargo, no lograron arribar a un acuerdo sobre la cuota de diversificación del mosto.

imgi_4_633603713_1342346627925362_784060617255815480_n

Si bien ambas provincias comparten una mirada general sobre la actividad vitivinícola, en esta oportunidad los tiempos fueron distintos. En Mendoza la cosecha recién comienza y aún están evaluando variables antes de fijar una postura definitiva. Esa diferencia impidió alcanzar un criterio común.

El acuerdo anual, establecido por ley desde 1994 en ambas jurisdicciones, fija un porcentaje mínimo de uva que debe destinarse a jugo concentrado. En 2025 se había pactado un 23%, pero este año el escenario es incierto. Según fuentes de ambos gobiernos que hablaron en off con Diario de Cuyo, todavía no hay un número oficial y las partes volverán a reunirse la próxima semana.

Desde el gobierno sanjuanino dejaron trascender que la intención es que la cuota sea “mucho menor al 20%”. Consideran que un porcentaje superior asegura volumen a la industria del mosto y la deja en una posición cómoda que no estimula la competencia ni la mejora de precios. Por el contrario, sostienen que una alícuota más baja obligaría a los elaboradores a competir por la uva con las bodegas, fortaleciendo el valor del kilo.

En Mendoza, en tanto, fuentes oficiales señalaron que “siguen negociando” y descartaron que el acuerdo se haya caído. No adelantaron un porcentaje, pero hasta el momento no coincidirían con la propuesta más reducida que impulsa San Juan.

Qué puede pasar si no hay acuerdo y cómo impacta en el sector

La ley vigente establece que, si no hay acuerdo entre Mendoza y San Juan, se aplica automáticamente una cuota del 20% destinada al mercado de mosto. Por eso, la definición en los próximos días será determinante: podrán intentar reducir ese piso o incluso incrementarlo, pero si no hay consenso, ese porcentaje entrará en vigencia.

uva mosto lagar.jpg

El debate se da en un contexto de tensión por el precio de la uva. Productores primarios denuncian que les están ofreciendo valores similares a los de 2025. A nivel internacional, además, los precios del mosto se encuentran deprimidos porque los compradores esperan que ingrese mayor volumen a las concentradoras, lo que presiona las cotizaciones.

Aunque algunos operadores proyectan una cosecha abundante, desde el sector productivo insisten en que será menor a la del año pasado y que no habrá sobreoferta. En ese escenario, el acuerdo por el mosto vuelve a ser un punto sensible para toda la cadena vitivinícola y mantiene abiertas las diferencias entre las dos principales provincias productoras del país.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Fuerte intervención del Banco Central: hizo la compra de dólares más alta en 11 meses

Por Redacción Economía
El rubro Alimentos y bebidas fue el que más subió en enero, tanto en Mendoza como en la inflación promedio nacional

Inflación: después de 6 meses, Alimentos y bebidas vuelve a ser el rubro que más aumentó en Mendoza

Por Sandra Conte
En cuanto al cruce a Chile Squartini remarcó que las demoras y la geografía influyen.

Aconcagua Radio: El titular de APROCAM pidió cambiar la ley laboral y advirtió por el impacto en la provincia

Por Redacción
los bancos ganaron la pulseada: la reforma laboral no permitira cobrar salarios en billeteras virtuales

Los bancos ganaron la pulseada: la reforma laboral no permitirá cobrar salarios en billeteras virtuales

Por Redacción Economía