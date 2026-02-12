Mosto: Mendoza y San Juan tuvieron una reunión pero no definieron el cupo

Las negociaciones entre Mendoza y San Juan por el acuerdo anual del mosto terminaron sin definición. En el marco de la Mesa Consultiva Regional del Senasa , que sesionó este miércoles en San Juan, los funcionarios provinciales no lograron consensuar el porcentaje mínimo de uva que debe destinarse a jugo concentrado.

El tema es clave para la industria vitivinícola nacional , ya que ambas provincias concentran más del 90% de la producción. Sin un número acordado, la ley prevé la aplicación automática de un porcentaje, mientras continúan las diferencias de criterio entre las jurisdicciones.

En paralelo al encuentro técnico, los ministros de Producción de Mendoza y San Juan, Rodolfo Vargas Arizu y Gustavo Fernández , mantuvieron una reunión para intentar destrabar la negociación. Sin embargo, no lograron arribar a un acuerdo sobre la cuota de diversificación del mosto .

Si bien ambas provincias comparten una mirada general sobre la actividad vitivinícola, en esta oportunidad los tiempos fueron distintos. En Mendoza la cosecha recién comienza y aún están evaluando variables antes de fijar una postura definitiva. Esa diferencia impidió alcanzar un criterio común.

El acuerdo anual, establecido por ley desde 1994 en ambas jurisdicciones, fija un porcentaje mínimo de uva que debe destinarse a jugo concentrado . En 2025 se había pactado un 23%, pero este año el escenario es incierto. Según fuentes de ambos gobiernos que hablaron en off con Diario de Cuyo, todavía no hay un número oficial y las partes volverán a reunirse la próxima semana.

Desde el gobierno sanjuanino dejaron trascender que la intención es que la cuota sea “mucho menor al 20%”. Consideran que un porcentaje superior asegura volumen a la industria del mosto y la deja en una posición cómoda que no estimula la competencia ni la mejora de precios. Por el contrario, sostienen que una alícuota más baja obligaría a los elaboradores a competir por la uva con las bodegas, fortaleciendo el valor del kilo.

En Mendoza, en tanto, fuentes oficiales señalaron que “siguen negociando” y descartaron que el acuerdo se haya caído. No adelantaron un porcentaje, pero hasta el momento no coincidirían con la propuesta más reducida que impulsa San Juan.

Qué puede pasar si no hay acuerdo y cómo impacta en el sector

La ley vigente establece que, si no hay acuerdo entre Mendoza y San Juan, se aplica automáticamente una cuota del 20% destinada al mercado de mosto. Por eso, la definición en los próximos días será determinante: podrán intentar reducir ese piso o incluso incrementarlo, pero si no hay consenso, ese porcentaje entrará en vigencia.

uva mosto lagar.jpg

El debate se da en un contexto de tensión por el precio de la uva. Productores primarios denuncian que les están ofreciendo valores similares a los de 2025. A nivel internacional, además, los precios del mosto se encuentran deprimidos porque los compradores esperan que ingrese mayor volumen a las concentradoras, lo que presiona las cotizaciones.

Aunque algunos operadores proyectan una cosecha abundante, desde el sector productivo insisten en que será menor a la del año pasado y que no habrá sobreoferta. En ese escenario, el acuerdo por el mosto vuelve a ser un punto sensible para toda la cadena vitivinícola y mantiene abiertas las diferencias entre las dos principales provincias productoras del país.