Fecovita y Bodega Resero ampliarán 30% la producción de mosto para aumentar las exportaciones

La Federación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (Fecovita) informó que , en conjunto con Mostos Concentrados Argentina (MCA), han desarrollado un plan para incrementar un 30% su volumen de molienda de mosto, con respecto a la temporada pasada, y fortalecer las exportaciones .

El Grupo Fecovita, uno de los mayores productores de vinos del mundo y referente argentino en exportaciones de mosto, anunció una reconfiguración estratégica de Bodega Resero con el objetivo de alcanzar este incremento en la producción. La noticia fue comunicada durante un encuentro con autoridades de San Juan, entre ellas el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández .

Este plan se articula con Mostos Concentrados Argentina (MCA), compañía con la que Fecovita mantiene una alianza desde 2004 para la elaboración y comercialización de mosto en distintos mercados. Ambas firmas coincidieron en que la vitivinicultura argentina atraviesa una ventana de expansión , traccionada por una demanda internacional creciente y las oportunidades que deja la escasa cosecha europea .

Con esta decisión, Bodega Resero -tradicional elaboradora de vinos sanjuaninos- sumará la producción de mosto y asumirá un rol estratégico dentro del esquema operativo del Grupo. “Vemos un fuerte crecimiento en la industria del mosto y necesitamos mayor capacidad operativa. Por eso estamos refuncionalizando Bodega Resero para concentrar allí gran parte de la molienda y elaboración, y así aumentar los volúmenes de venta con productos acordes a las exigencias del mercado actual”, explicó Rubén Panella, presidente de Fecovita .

La planta, ubicada en Albardón y adquirida por el Grupo en 2006, cuenta con una capacidad de guarda de hasta 36 millones de litros y es una de las más grandes de la provincia. Esta escala permitirá absorber una mayor parte de la molienda, mientras que MCA podrá focalizar sus recursos en la concentración de mosto.

Raúl Estornell, principal accionista de MCA, destacó el impacto operativo de la decisión: “Sumar Bodega Resero al plan operativo nos ayudará a descomprimir nuestras instalaciones para aumentar la concentración de mosto. Al migrar la molienda allí podremos incrementar la producción de mostos vírgenes, lo que resulta clave ante la tendencia actual del mercado”.

MCA, perteneciente a la familia Estornell, opera en Santa Lucía con una capacidad instalada de 4.000 toneladas mensuales de mosto concentrado y certificaciones internacionales de calidad. Sus exportaciones abastecen a empresas globales como Coca Cola, Pepsico y Tropicana, según detalló el empresario.

Próxima vendimia

Mirando hacia la próxima vendimia, Panella reafirmó la continuidad de la apuesta del Grupo por la provincia: “Seguimos apostando a la vitivinicultura sanjuanina y estos cambios responden también al acompañamiento de los productores que confían en nosotros desde hace tantos años”.

Respecto al posicionamiento de la histórica marca Resero, el directivo recordó que fue relanzada recientemente en Buenos Aires. “Estamos haciendo grandes esfuerzos comerciales para competir en los segmentos de botella, botellón y tetra. Tenemos grandes expectativas por la excelente relación precio-calidad y la fortaleza de la marca”, concluyó.