Fecovita obtuvo la certificación "Argentina Sostenible" y refuerza su plan ambiental

El Grupo Fecovita alcanzó una nueva distinción en materia ambiental al obtener la certificación “Argentina Sostenible” , emitida por la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) .

El reconocimiento forma parte de su plan de sostenibilidad , orientado a fortalecer la producción primaria y la excelencia de sus productos, con foco en mercados que valoran y demandan este tipo de estándares.

La certificación se enmarca en un esquema desarrollado por Coviar en 2023, pensado para toda la cadena productiva vitivinícola, y que habilita a productores, establecimientos y bodegas a validar sus prácticas sostenibles.

"Esta certificación ayuda a evaluarnos integralmente y a su vez nos sirve para mostrar a nuestros clientes que trabajamos con altos estándares en materia de sostenibilidad”, afirmó Gianina Guardatti, responsable de Calidad y Sostenibilidad de Fecovita . La guía cuenta con el aval de la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV).

Desde Coviar subrayan que la fortaleza de este sello radica en su carácter adaptable a cada organización y en su alcance integral, ya que no solo considera el aspecto ambiental, sino también los factores sociales, culturales, éticos y de integridad. Además, incorpora estándares internacionales vinculados a la sostenibilidad vitivinícola y la responsabilidad social.

Para Tomás Pujal, gerente de Operaciones de Fecovita, la obtención del sello refleja un trabajo sostenido: “Desde hace ya varios años estamos trabajando con el propósito claro y firme de que todo nuestro sistema compuesto por productores primarios, cooperativas y plantas productivas, se vayan alineando con una mirada sostenible en todos sus procesos. Venimos teniendo muy buenos resultados y la idea es ir sumando más hectáreas cada año”.

Uvas viñedos orgánicos (1).jpg

Otras certificaciones

En 2024, el grupo también certificó las normas Global G.A.P + GRASP. La primera, reconocida internacionalmente, avala buenas prácticas agrícolas y el compromiso del productor con la seguridad y sustentabilidad alimentaria. La segunda, con enfoque social, prioriza la seguridad laboral y el respeto por los derechos de los trabajadores.

Actualmente, Fecovita cuenta con certificaciones ISO 22000 para sus plantas de Gutiérrez y Bodega Toro (San Martín), FSSC 22000 en Bodega Resero (San Juan) y BRC en Bodega Los Helechos. Esta última, además, obtuvo certificación de vinos orgánicos y la línea Finca Magnolia Reserva, apta para vinos veganos, en línea con la estrategia de internacionalización y diversificación del grupo.