Fecovita obtuvo la certificación "Argentina Sostenible" y refuerza su plan ambiental

El Grupo Fecovita alcanzó una nueva distinción en materia ambiental al obtener la certificación “Argentina Sostenible”, emitida por la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar).
El grupo cooperativo sumó el sello que otorga Coviar, validado por la OIV, y avanza en su estrategia de producción con estándares internacionales.
El reconocimiento forma parte de su plan de sostenibilidad, orientado a fortalecer la producción primaria y la excelencia de sus productos, con foco en mercados que valoran y demandan este tipo de estándares.
La certificación se enmarca en un esquema desarrollado por Coviar en 2023, pensado para toda la cadena productiva vitivinícola, y que habilita a productores, establecimientos y bodegas a validar sus prácticas sostenibles.
"Esta certificación ayuda a evaluarnos integralmente y a su vez nos sirve para mostrar a nuestros clientes que trabajamos con altos estándares en materia de sostenibilidad”, afirmó Gianina Guardatti, responsable de Calidad y Sostenibilidad de Fecovita. La guía cuenta con el aval de la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV).
Desde Coviar subrayan que la fortaleza de este sello radica en su carácter adaptable a cada organización y en su alcance integral, ya que no solo considera el aspecto ambiental, sino también los factores sociales, culturales, éticos y de integridad. Además, incorpora estándares internacionales vinculados a la sostenibilidad vitivinícola y la responsabilidad social.
Para Tomás Pujal, gerente de Operaciones de Fecovita, la obtención del sello refleja un trabajo sostenido: “Desde hace ya varios años estamos trabajando con el propósito claro y firme de que todo nuestro sistema compuesto por productores primarios, cooperativas y plantas productivas, se vayan alineando con una mirada sostenible en todos sus procesos. Venimos teniendo muy buenos resultados y la idea es ir sumando más hectáreas cada año”.
En 2024, el grupo también certificó las normas Global G.A.P + GRASP. La primera, reconocida internacionalmente, avala buenas prácticas agrícolas y el compromiso del productor con la seguridad y sustentabilidad alimentaria. La segunda, con enfoque social, prioriza la seguridad laboral y el respeto por los derechos de los trabajadores.
Actualmente, Fecovita cuenta con certificaciones ISO 22000 para sus plantas de Gutiérrez y Bodega Toro (San Martín), FSSC 22000 en Bodega Resero (San Juan) y BRC en Bodega Los Helechos. Esta última, además, obtuvo certificación de vinos orgánicos y la línea Finca Magnolia Reserva, apta para vinos veganos, en línea con la estrategia de internacionalización y diversificación del grupo.