Empleadas domésticas con aumento y bono: cuánto recibe una niñera y cómo se pagan los aportes con ARCA

En agosto de 2025, las niñeras recibieron la segunda etapa del aumento salarial acordado en la última reunión paritaria de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (Cntcp).
En agosto de 2025, las niñeras recibieron la segunda etapa del aumento salarial acordado en la última reunión paritaria de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (Cntcp).
Este incremento se suma al bono no remunerativo que percibirán todas las empleadas domésticas, consolidando mejoras en los ingresos de quienes brindan cuidado y asistencia a niños, adultos mayores o personas con discapacidad.
Los sueldos básicos de las empleadas domésticas y los bonos correspondientes respetan los mínimos legales y contemplan todos los adicionales vigentes, como antigüedad y plus por zonas desfavorables, asegurando que las trabajadoras del servicio doméstico vean reflejada la actualización salarial en sus ingresos mensuales.
Según la Resolución 1/2025 de la Cntcp, este aumento implica un 1% adicional sobre las escalas salariales vigentes en julio, sumándose a un ajuste total del 6,5% entre julio y septiembre.
Los sueldos básicos de las niñeras en agosto 2025 son:
Para un trabajo de 4 horas diarias, 5 días por semana, la remuneración sería aproximadamente:
A esto se suma el bono no remunerativo, que depende de la cantidad de horas trabajadas por semana:
Las niñeras también perciben 1% adicional por año trabajado desde septiembre de 2020 y un plus del 30% si trabajan en zonas desfavorables.
Escala salarial completa de empleadas domésticas (agosto 2025)
Todos los sueldos incluyen la posibilidad de adicionales por antigüedad y plus por zona desfavorable, además del bono no remunerativo correspondiente.
ARCA implementó una modalidad de débito automático para que los empleadores de casas particulares puedan abonar de forma sencilla y sin trámites mensuales manuales los aportes patronales, cuotas de obra social y contribuciones a la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).
Según ARCA, esta herramienta beneficia a más de 450.000 relaciones laborales, garantizando pagos puntuales y evitando retrasos que puedan afectar la cobertura previsional de las empleadas domésticas. La adhesión se realiza desde el portal oficial de ARCA, donde se puede gestionar el débito automático con una CBU o tarjeta de crédito, simplificando la gestión de las obligaciones.
Cómo adherirse al débito automático para el pago de aportes en ARCA
Ingresá al portal oficial de ARCA (www.arca.gob.ar) con tu CUIL/CUIT y Clave Fiscal.
Entrá al Registro Especial del Personal de Casas Particulares y seleccioná la opción “Trabajadores a cargo”.
Hacé clic en “Adherir al débito automático”.
Elegí la CBU registrada del empleador o agregá una nueva vía mediante la opción “Declaración de CBU”.
Para pagos con tarjeta de crédito, gestioná la adhesión directamente con la administradora correspondiente.
Consultá en el registro si el débito fue exitoso o si hubo rechazo por falta de fondos u otros motivos.
Antes de adherir, verificá que estén actualizados los datos del empleado, horas laborales y la CBU para evitar inconvenientes.