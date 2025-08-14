14 de agosto de 2025 - 12:03

Empleadas domésticas con aumento y bono: cuánto recibe una niñera y cómo se pagan los aportes con ARCA

En agosto, las niñeras reciben la segunda etapa del aumento salarial y el bono no remunerativo, con sueldos mínimos actualizados y adicionales por antigüedad.

Las niñeras de la cuarta categoría cobrarán entre $412.562 y $459.535 según trabajen con o sin retiro.

Foto:

Freepik
Los Andes | Melisa Sbrocco
Por Melisa Sbrocco

En agosto de 2025, las niñeras recibieron la segunda etapa del aumento salarial acordado en la última reunión paritaria de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (Cntcp).

Este incremento se suma al bono no remunerativo que percibirán todas las empleadas domésticas, consolidando mejoras en los ingresos de quienes brindan cuidado y asistencia a niños, adultos mayores o personas con discapacidad.

Los sueldos básicos de las empleadas domésticas y los bonos correspondientes respetan los mínimos legales y contemplan todos los adicionales vigentes, como antigüedad y plus por zonas desfavorables, asegurando que las trabajadoras del servicio doméstico vean reflejada la actualización salarial en sus ingresos mensuales.

Niñeras: cuánto ganarán por trabajar 4 horas, 5 días por semana

Según la Resolución 1/2025 de la Cntcp, este aumento implica un 1% adicional sobre las escalas salariales vigentes en julio, sumándose a un ajuste total del 6,5% entre julio y septiembre.

Los sueldos básicos de las niñeras en agosto 2025 son:

  • Con retiro: $3.261 por hora / $412.562 mensual
  • Sin retiro: $3.647 por hora / $459.535 mensual
Billete peso argentino
Para un trabajo de 4 horas diarias, 5 días por semana, la remuneración sería aproximadamente:

  • Con retiro: $65.220 mensual (4 horas x $3.261 x 5 días x 4 semanas)
  • Sin retiro: $72.940 mensual (4 horas x $3.647 x 5 días x 4 semanas)

A esto se suma el bono no remunerativo, que depende de la cantidad de horas trabajadas por semana:

  • Hasta 12 horas semanales: $4.000
  • Entre 12 y 16 horas: $6.000
  • Más de 16 horas: $9.500

Las niñeras también perciben 1% adicional por año trabajado desde septiembre de 2020 y un plus del 30% si trabajan en zonas desfavorables.

Escala salarial completa de empleadas domésticas (agosto 2025)

  • Niñeras (cuarta categoría)
    • Con retiro: $3.261 por hora / $412.562 mensual
    • Sin retiro: $3.647 por hora / $459.535 mensual
  • Empleadas para tareas generales (primera categoría)
    • Con retiro: $3.042 por hora / $385.500 mensual
    • Sin retiro: $3.400 por hora / $430.000 mensual
  • Cocineras (segunda categoría)
    • Con retiro: $3.150 por hora / $398.000 mensual
    • Sin retiro: $3.520 por hora / $445.000 mensual
  • Empleadas con retiro para cuidado de adultos mayores o personas con discapacidad (tercera categoría)
    • Con retiro: $3.210 por hora / $405.000 mensual
    • Sin retiro: $3.580 por hora / $452.000 mensual

Todos los sueldos incluyen la posibilidad de adicionales por antigüedad y plus por zona desfavorable, además del bono no remunerativo correspondiente.

ARCA y la nueva herramienta para el pago automático de aportes y contribuciones

ARCA implementó una modalidad de débito automático para que los empleadores de casas particulares puedan abonar de forma sencilla y sin trámites mensuales manuales los aportes patronales, cuotas de obra social y contribuciones a la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).

ARCA anunció una nueva medida que beneficiará a personal de servicio doméstico
Según ARCA, esta herramienta beneficia a más de 450.000 relaciones laborales, garantizando pagos puntuales y evitando retrasos que puedan afectar la cobertura previsional de las empleadas domésticas. La adhesión se realiza desde el portal oficial de ARCA, donde se puede gestionar el débito automático con una CBU o tarjeta de crédito, simplificando la gestión de las obligaciones.

Cómo adherirse al débito automático para el pago de aportes en ARCA

  • Ingresá al portal oficial de ARCA (www.arca.gob.ar) con tu CUIL/CUIT y Clave Fiscal.

  • Entrá al Registro Especial del Personal de Casas Particulares y seleccioná la opción “Trabajadores a cargo”.

  • Hacé clic en “Adherir al débito automático”.

  • Elegí la CBU registrada del empleador o agregá una nueva vía mediante la opción “Declaración de CBU”.

  • Para pagos con tarjeta de crédito, gestioná la adhesión directamente con la administradora correspondiente.

  • Consultá en el registro si el débito fue exitoso o si hubo rechazo por falta de fondos u otros motivos.

  • Antes de adherir, verificá que estén actualizados los datos del empleado, horas laborales y la CBU para evitar inconvenientes.

