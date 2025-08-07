Empleadas domésticas: cuánto cobra tareas generales con el bono y aumento en agosto

Las trabajadoras de casas particulares que realizan tareas generales percibirán un aumento salarial y un bono extraordinario en agosto. La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) acordó una suba del 1% para ese mes y una suma no remunerativa variable según la carga horaria semanal.

Esta actualización salarial para empleadas domésticas forma parte del esquema de incrementos escalonados definidos para los meses de junio, julio, agosto y septiembre. Los empleadores deben liquidar los salarios de acuerdo con estas nuevas pautas para cumplir con la normativa vigente y evitar sanciones.

Dentro de las cinco categorías reconocidas en el trabajo doméstico, tareas generales integra la quinta categoría . A partir de julio de 2025, los salarios mínimos vigentes para esta función quedaron establecidos así:

A estos montos debe sumarse un 1% de aumento en agosto y un bono no remunerativo determinado por la carga horaria semanal:

El bono no remunerativo de agosto varía entre $4.000 y $9.500 según las horas trabajadas.

Más de 16 horas semanales: $9.500

$9.500 Entre 12 y 16 horas semanales: $6.000

$6.000 Menos de 12 horas semanales: $4.000

Por ejemplo, una trabajadora de tareas generales con retiro y media jornada (20 horas semanales) deberá cobrar $351.233 + $9.500, es decir, un total de $360.733 en agosto sin contar adicionales. Si trabaja media jornada sin retiro, el monto base es $390.567 + $9.500 = $400.067.

Estas cifras fueron establecidas por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, presidida por Sandra Gatti, quien afirmó que los aumentos buscan “compensar parte de la inflación registrada entre febrero y junio”.

Cuáles son los salarios por categoría para el trabajo doméstico desde julio

El acuerdo alcanzado por la Cntcp definió los siguientes salarios mínimos por hora y por mes, según categoría y modalidad (con o sin retiro). Estos valores se aplican desde julio de 2025 y constituyen la base sobre la que deben calcularse los aumentos de agosto y septiembre:

Primera categoría – Supervisores/as

Con retiro: $3.454 por hora / $430.878 por mes

$3.454 por hora / $430.878 por mes Sin retiro: $3.783 por hora / $479.950 por mes

Segunda categoría – Cocineros/as

Con retiro: $3.270 por hora / $400.310 por mes

$3.270 por hora / $400.310 por mes Sin retiro: $3.585 por hora / $445.613 por mes

Empleadas domésticas sueldos.jpg Los empleadores están obligados a aplicar el aumento del 1% más el bono en los sueldos de agosto.

Tercera categoría – Caseros

$3.089 por hora / $390.567 por mes

Cuarta categoría – Asistencia y cuidado de personas (incluye niñeras)

Con retiro: $3.089 por hora / $390.567 por mes

$3.089 por hora / $390.567 por mes Sin retiro: $3.454 por hora / $435.246 por mes

Quinta categoría – Personal para tareas generales

Con retiro: $2.863 por hora / $351.233 por mes

$2.863 por hora / $351.233 por mes Sin retiro: $3.089 por hora / $390.567 por mes

A estos montos debe aplicarse el aumento del 1% en agosto y otro 1% en septiembre. Además, corresponde el bono no remunerativo de agosto según las horas trabajadas por semana.