Empleadas domésticas: cuánto cobra tareas generales con el bono y aumento en agosto

Conocé cuánto deben cobrar en agosto las empleadas domésticas de tareas generales, con el aumento del 1% y el bono según la carga horaria semanal.

El personal de tareas generales integra la categoría más numerosa del trabajo doméstico.

Las trabajadoras de casas particulares que realizan tareas generales percibirán un aumento salarial y un bono extraordinario en agosto. La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) acordó una suba del 1% para ese mes y una suma no remunerativa variable según la carga horaria semanal.

El bono de agosto para empleadas domésticas se calcula según las horas trabajadas y busca compensar la demora en los ajustes salariales.

Aumento para empleadas domésticas: quiénes cobran el bono en agosto y nuevos montos

Esta actualización salarial para empleadas domésticas forma parte del esquema de incrementos escalonados definidos para los meses de junio, julio, agosto y septiembre. Los empleadores deben liquidar los salarios de acuerdo con estas nuevas pautas para cumplir con la normativa vigente y evitar sanciones.

Cuánto cobra una empleada doméstica de tareas generales con el bono de agosto

Dentro de las cinco categorías reconocidas en el trabajo doméstico, tareas generales integra la quinta categoría. A partir de julio de 2025, los salarios mínimos vigentes para esta función quedaron establecidos así:

  • Con retiro: $2.863 por hora y $351.233 mensuales
  • Sin retiro: $3.089 por hora y $390.567 mensuales
El bono no remunerativo de agosto var&iacute;a entre $4.000 y $9.500 seg&uacute;n las horas trabajadas.

A estos montos debe sumarse un 1% de aumento en agosto y un bono no remunerativo determinado por la carga horaria semanal:

  • Más de 16 horas semanales: $9.500
  • Entre 12 y 16 horas semanales: $6.000
  • Menos de 12 horas semanales: $4.000

Por ejemplo, una trabajadora de tareas generales con retiro y media jornada (20 horas semanales) deberá cobrar $351.233 + $9.500, es decir, un total de $360.733 en agosto sin contar adicionales. Si trabaja media jornada sin retiro, el monto base es $390.567 + $9.500 = $400.067.

Estas cifras fueron establecidas por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, presidida por Sandra Gatti, quien afirmó que los aumentos buscan “compensar parte de la inflación registrada entre febrero y junio”.

Cuáles son los salarios por categoría para el trabajo doméstico desde julio

El acuerdo alcanzado por la Cntcp definió los siguientes salarios mínimos por hora y por mes, según categoría y modalidad (con o sin retiro). Estos valores se aplican desde julio de 2025 y constituyen la base sobre la que deben calcularse los aumentos de agosto y septiembre:

Primera categoría – Supervisores/as

  • Con retiro: $3.454 por hora / $430.878 por mes
  • Sin retiro: $3.783 por hora / $479.950 por mes

Segunda categoría – Cocineros/as

  • Con retiro: $3.270 por hora / $400.310 por mes
  • Sin retiro: $3.585 por hora / $445.613 por mes
Los empleadores est&aacute;n obligados a aplicar el aumento del 1% m&aacute;s el bono en los sueldos de agosto.

Tercera categoría – Caseros

  • $3.089 por hora / $390.567 por mes

Cuarta categoría – Asistencia y cuidado de personas (incluye niñeras)

  • Con retiro: $3.089 por hora / $390.567 por mes
  • Sin retiro: $3.454 por hora / $435.246 por mes

Quinta categoría – Personal para tareas generales

  • Con retiro: $2.863 por hora / $351.233 por mes
  • Sin retiro: $3.089 por hora / $390.567 por mes

A estos montos debe aplicarse el aumento del 1% en agosto y otro 1% en septiembre. Además, corresponde el bono no remunerativo de agosto según las horas trabajadas por semana.

