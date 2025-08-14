14 de agosto de 2025 - 13:57

BNA+ renueva la promoción de viajes gratis: hasta cuándo se puede usar

Pagá con QR en BNA+ o con tarjetas contactless del Banco Nación y viajá gratis en transporte público en líneas SUBE habilitadas hasta fin de promo.

Los usuarios de BNA+ pueden pagar sus viajes escaneando el código QR en los validadores SUBE.

Los usuarios de BNA+ pueden pagar sus viajes escaneando el código QR en los validadores SUBE.

Viajar en transporte público puede ser gratis para los usuarios del Banco Nación que aprovechen las promociones vigentes. Con la app BNA+, se pueden abonar pasajes en colectivos y metrotranvía con código QR y recibir el reintegro total del boleto. Además, existe una segunda promo para pagar con tarjetas contactless del banco y también obtener el 100% de reintegro.

Las promociones tienen fechas de vigencia y condiciones específicas. En el caso de pagos con QR, el tope es de seis viajes por día, con un máximo de dos pagos con QR por validador SUBE. En ambos casos, el reintegro se acredita en la cuenta vinculada dentro de los 30 días posteriores al viaje.

Transporte público
Los usuarios del Banco Naci&oacute;n pueden pagar sus pasajes con QR desde la app BNA+ y recibir el reintegro total.

Los usuarios del Banco Nación pueden pagar sus pasajes con QR desde la app BNA+ y recibir el reintegro total.

Viajar gratis con BNA+: condiciones y diferencias entre las promociones

  • Promo con QR desde la app BNA+

Vigente todos los días hasta el 30 de septiembre. Permite pagar pasajes en colectivos y metrotranvía de las líneas habilitadas en el Gran Mendoza, San Rafael, Córdoba, Río Cuarto y Ciudad de Buenos Aires. El reintegro es del 100% del valor del pasaje, con un tope de 6 viajes diarios y un máximo de 2 pagos con QR por validador SUBE. Se puede abonar con saldo en cuenta de la app o con tarjetas Mastercard y Visa del Banco Nación.

  • Promo con tarjetas contactless del Banco Nación

Disponible todos los días hasta el 30 de septiembre. Aplica para pagos realizados con tarjetas de crédito Visa y Mastercard, también con tarjeta de débito Mastercad del Banco Nación mediante tecnología contactless. El reintegro también es del 100%, válido en las líneas habilitadas con sistema SUBE compatible.

En ambos casos, el reembolso se refleja en la cuenta asociada dentro de los 30 días posteriores al viaje.

La promo incluye colectivos y metrotranv&iacute;a en ciudades como Mendoza, C&oacute;rdoba y Buenos Aires.

La promo incluye colectivos y metrotranvía en ciudades como Mendoza, Córdoba y Buenos Aires.

Todas las líneas de colectivo habilitadas en Mendoza

En Mendoza, la promoción se extiende a una amplia red de transporte que incluye las siguientes líneas:

511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 520 A, 576 A, 541, 542, 543, 544, 548, 571, 572, 573, 574, 575, 700, 706, 707, 708, 710, 711, 720, 721, 722, 723, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 745, 746, 747, 750, 751, 752, 753, 754, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 299, 702, 703, 704, 705, 709, 714, 724, 729, 769, 797, 713, 715, 748, 749, 701, 400, 401, 420, 421, 422, 440, 441, 442, 443, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 402, 110, 120, 121, 125, 126, 130, 140, 150, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 221, 230, 232, 233, 234, 240, 241, 250, 251, 252, 260, 261, 270, 271, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 235, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 294, 295, 296, 297, 298, 208, 236, 242, 300, 301, 302, 303, 305, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 320, 330, 331, 350, 352, 353, 370, 371, 372, 317, 351, 354, 373, 304, 389, 390, 391, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 530, 531, 532, 533, 534, 540, 545, 546, 547, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 560, 561, 562, 563, 570, 590, 591, 535, 558, 559, 564, 600, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 620, 625, 630, 635, 640, 645, 650, 651, 652, 660, 665, 670, 675, 680, 698, 601, 653, 676, 697, 661, 814, 801, 802, 803, 810, 811, 812, 813, 815, 816, 817, 819, 820, 821, 823, 824, 825, 830, 840, 850, 852, 853, 854, 855, 856, 860, 861, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 880, 881, 890, 891, 892, 893, 894, 818, 857, 858, 859, 875, 876, 877, 878, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 896, 897, 898, 1856, 1873, 1874, 804, 900, 905, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 920, 921, 925, 927, 928, 930, 935, 936, 937, 938, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 950, 951, 955, 960, 965, 970, 985, 986, 987, 988, 990, 991, 992, 993, 995, 996, 997, 904, 916, 917, 929, 947, 984, 931.

