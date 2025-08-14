BNA+ renueva la promoción de viajes gratis: hasta cuándo se puede usar

Disponible todos los días hasta el 30 de septiembre. Aplica para pagos realizados con tarjetas de crédito Visa y Mastercard, también con tarjeta de débito Mastercad del Banco Nación mediante tecnología contactless. El reintegro también es del 100%, válido en las líneas habilitadas con sistema SUBE compatible.
En ambos casos, el reembolso se refleja en la cuenta asociada dentro de los 30 días posteriores al viaje.
La promo incluye colectivos y metrotranvía en ciudades como Mendoza, Córdoba y Buenos Aires.
Todas las líneas de colectivo habilitadas en Mendoza
En Mendoza, la promoción se extiende a una amplia red de transporte que incluye las siguientes líneas:
511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 520 A, 576 A, 541, 542, 543, 544, 548, 571, 572, 573, 574, 575, 700, 706, 707, 708, 710, 711, 720, 721, 722, 723, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 745, 746, 747, 750, 751, 752, 753, 754, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 299, 702, 703, 704, 705, 709, 714, 724, 729, 769, 797, 713, 715, 748, 749, 701, 400, 401, 420, 421, 422, 440, 441, 442, 443, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 402, 110, 120, 121, 125, 126, 130, 140, 150, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 221, 230, 232, 233, 234, 240, 241, 250, 251, 252, 260, 261, 270, 271, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 235, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 294, 295, 296, 297, 298, 208, 236, 242, 300, 301, 302, 303, 305, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 320, 330, 331, 350, 352, 353, 370, 371, 372, 317, 351, 354, 373, 304, 389, 390, 391, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 530, 531, 532, 533, 534, 540, 545, 546, 547, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 560, 561, 562, 563, 570, 590, 591, 535, 558, 559, 564, 600, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 620, 625, 630, 635, 640, 645, 650, 651, 652, 660, 665, 670, 675, 680, 698, 601, 653, 676, 697, 661, 814, 801, 802, 803, 810, 811, 812, 813, 815, 816, 817, 819, 820, 821, 823, 824, 825, 830, 840, 850, 852, 853, 854, 855, 856, 860, 861, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 880, 881, 890, 891, 892, 893, 894, 818, 857, 858, 859, 875, 876, 877, 878, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 896, 897, 898, 1856, 1873, 1874, 804, 900, 905, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 920, 921, 925, 927, 928, 930, 935, 936, 937, 938, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 950, 951, 955, 960, 965, 970, 985, 986, 987, 988, 990, 991, 992, 993, 995, 996, 997, 904, 916, 917, 929, 947, 984, 931.